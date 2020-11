¿Qué ver en TV? – Domingo 22 de noviembre

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Tu Cara Me Suena” y “Sal y Pimienta”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de las películas “Transformers: Revenge Of The Fallen”, “Mechanic: Resurrection” y “Death Wish”.

Tu Cara Me Suena

La cadena televisiva Univision transmite la semifinal de la exitosa competencia internacional “Tu cara me suena”. La música, una de las grandes pasiones de los hispanos, hará que las familias se congreguen para una competencia de canto nunca antes vista, en la que siete celebridades de primer nivel se transformarán en ídolos de la música cada semana.

“Tu cara me suena” es transmitido hoy por Univision a las 8:00 PM, Hora del Este.

Sal y Pimienta

“Sal y Pimienta”, uno de los programas de entretenimiento más sintonizados en la televisión de habla hispana, transmitirá una nueva gala con muchos más chismes y exclusivas de las celebridades más importantes del momento.

Una nueva entrega de la nueva temporada de “Sal y Pimienta” se transmite hoy por Univision a las 10:30 PM, Hora del Este.

Transformers: Revenge Of The Fallen

La película protagonizada por Shia LaBeouf, Megan Fox y Josh Duhamel, será transmitida por Telemundo a las 3:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Han pasado dos años desde que el joven Sam Witwicky (Shia LaBeouf) salvara al universo de una decisiva batalla entre dos razas de alienígenas robóticos en guerra. Pese a su extrema heroicidad, Sam sigue siendo un adolescente normal con las preocupaciones cotidianas de prepararse para ir a la universidad, dejando atrás a su novia Mikaela (Megan Fox), y separándose por primera vez de sus padres. El objetivo de Sam es llevar una vida universitaria normal pero, para hacerlo, deberá olvidar su destino. Mientras Sam ha hecho todo lo posible por dejar atrás el conflicto de Mission City y volver a su rutina diaria, la batalla entre los Autobots y los Decepticons, aunque haya sido un incidente súper secreto, ha provocado muchos cambios. El Sector 7 ha sido desmantelado y el agente Simmons (John Turturro), despedido. En su lugar se ha creado una nueva agencia, NEST. Empleando mandos con experiencia de campo como Lennox (Josh Duhamel) y Epps (Tyrese Gibson), NEST pretende trabajar codo con codo con los Autobots para evitar otra confrontación mortal con los Decepticons”.

Transformers 2 La venganza de los caidos Trailer Español HD( Trailers en Español_HD ) Dirección: Michael Bay. País: USA. Año: 2009. Duración: 150 min. Género: Acción, ciencia-ficción, aventuras. Interpretación: Shia LaBeouf (Sam Witwicky), Megan Fox (Mikaela Banes), Josh Duhamel (Mayor Lennox), Tyrese Gibson (Sargento Mayor Epps), Kevin Dunn (Ron Witwicky), Julie White (Judy Witwicky), John Benjamin Hickey (Galloway), Ramon Rodriguez (Leo), Isabel Lucas (Alice),… 2009-10-10T22:36:04Z

Mechanic: Resurrection

La película protagonizada por Jason Statham, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Cuando Arthur Bishop (Jason Statham) creía que ya había dejado atrás su pasado criminal, se encuentra de nuevo con él al ser secuestrada la mujer de su vida por uno de sus mayores enemigos. Se ve así obligado a viajar por el mundo para ejecutar tres asesinatos imposibles que deben parecer accidentes”.

Mechanic: Resurrection – Trailer español (HD)Más info http://www.trailersyestrenos.es – TWITTER: https://twitter.com/TrailersyEstren – FACEBOOK: https://www.facebook.com/trailersyestrenos – GOOGLE+: https://www.google.com/+TrailersyEstrenos Sinopsis: Arthur Bishop pensaba que había dejado atrás su pasado como asesino hasta que su más temible enemigo secuestra al amor de su vida. Ahora se ve forzado a viajar por todo el mundo para hacer lo que mejor sabe: asesinatos imposibles que… 2016-08-05T11:40:58Z

Death Wish

La película protagonizada por Bruce Willis, será transmitida por Telemundo a las 9:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “El Dr. Paul Kersey (Bruce Willis) es un famoso cirujano que vive con su familia en Chicago. Un día, su esposa (Elisabeth Shue) y su hija (Camila Morrone) son brutalmente atacadas en su casa. Paul, que siempre había sido un tipo tranquilo, siente cómo la sed de venganza va apoderándose de él. Con la policía sobrecargada de crímenes, decide tomar la justicia por su mano e ir en busca de los agresores de su familia y de paso enfrentarse a todo tipo de criminales. A medida que las víctimas acaparan la atención de los medios, la ciudad se pregunta si este vengador es un ángel guardián… o un simple justiciero”.

El justiciero (Death wish) – Trailer español (HD)– WEB https://trailersyestrenos.es – TWITTER: https://twitter.com/TrailersyEstren – FACEBOOK: https://www.facebook.com/trailersyestrenos – INSTAGRAM: https://www.instagram.com/trailersyestrenos – GOOGLE+: https://www.google.com/+TrailersyEstrenos Sinopsis: Paul Kersey es un famoso cirujano que vive felizmente con su familia en Chicago. Un día, su esposa y su hija son brutalmente atacadas en su casa. Paul, que siempre había sido un tipo tranquilo, siente cómo la sed… 2018-03-15T18:07:35Z

