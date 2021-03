¿Qué ver en TV? – Domingo 28 de marzo

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Noticiero Univision: Fin de Semana” y los programas “Mira Quién Baila All Stars” y “Sal y Pimienta”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de la películas “Flightplan”, “X-Men: Days Of Future Past”, “The Fast and The Furious: Tokyo Drift” y “Night At The Museum: Secret Of The Tomb”.

Noticiero Univision: Fin de semana

Univision transmitirá la información más importante y actualizada de lo sucedido en el mundo durante el fin de semana.

“Noticiero Univision: Fin de semana” es transmitido hoy por Univision a las 6:30 PM, Hora del Este.

Noticias Telemundo Fin de Semana

Telemundo informará sobre el acontecer más noticioso durante el fin de semana en una transmisión especial de Noticias Telemundo que se transmite hoy por la importante cadena televisiva de habla hispana.

“Noticias Telemundo Fin de Semana” es transmitido hoy a las 6:30 PM, Hora del Este.

Exatlón Estados Unidos

Telemundo transmitirá un épico episodio de eliminación de uno de las competencias más vistas en la actualidad en la televisión de habla hispana, Exatlón Estados Unidos.

El equipo azul se enfrentará al equipo rojo y sólo los más capacitados podrán salir airosos de la etapa de eliminación.

“Exatlón Estados Unidos” se transmite hoy por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Mira Quién Baila All Stars

La pista de baile está lista para la tercera transmisión de la nueva temporada de “Mira Quién Baila Univision All Stars”, una edición especial de la sumamente exitosa competencia de baile de Univision.

Por primera vez en sus 10 años, el show presenta un elenco conformado por personalidades de Univision y seguirá ofreciendo sensacionales números de baile cuando las estrellas participantes compitan por la obra benéfica que han designado.

“Mira Quien Baila All Stars” es transmitido por Univision a las 8:00 PM, Hora del Este.

Sal y Pimienta

Univision transmitirá un nuevo episodio del afamado show de entretenimiento “Sal y Pimienta”, bajo la conducción de Jomari Goyso y Lourdes Stephen.

La producción televisiva viene cargadas de novedades y exclusivas de las celebridades más importantes del momento en la industria del entretenimiento de habla hispana.

“Sal y Pimienta” es transmitido por Univision a las 10:00 PM, Hora del Este.

Flightplan

La película protagonizada por Jodie Foster, será transmitida por Telemundo a las 9:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Kyle Pratt (Jodie Foster) es una americana que, tras perder a su marido, decide regresar a casa con su hija de seis años. Pero, cuando la niña desaparece misteriosamente durante el vuelo, nadie de la tripulación o del pasaje recuerda haberla visto a bordo. A 12.000 metros de altura, Kyle se enfrentará a la peor pesadilla de su vida: su hija Julia ha desaparecido sin dejar rastro en medio de un vuelo Berlín-Nueva York. Kyle, que todavía no se ha recuperado de la inesperada muerte de su marido, intentará por todos los medios demostrar su cordura a la incrédula tripulación y a los pasajeros, pero también deberá afrontar la posibilidad de haber perdido la razón. A pesar de que tanto Rich (Sean Bean), el capitán, como Gene Carson (Sarsgaard), el policía oficial de a bordo, querrían creer a la afligida viuda, todo parece indicar que su hija nunca subió al avión. Desesperadamente sola, Kyle sólo podrá contar con sus convicciones para resolver este misterio”.

Plan de vuelo: Desaparecida – TráilerPlan de vuelo: Desaparecida – Tráiler Película protagonizada por Jodie Foster, Peter Sarsgaard y Sean Bean que cumple ¡15 años! este 23 de septiembre de 2020. Review: cineycine.com/cine/plan-de-vuelo-desaparecida/ #PlanDeVueloDesaparecida #Flightplan #JodieFoster #PeterSarsgaard #SeanBean Follow Cineycine. Website: cineycine.com/ Facebook: es-es.facebook.com/cineycine-91161900072/ Twitter: twitter.com/cineycine Instagram: instagram.com/cineycine.es/ 2020-09-22T23:27:49Z

X-Men: Days Of Future Past

La película protagonizada por Hugh Jackman, James McAvoy, Michael Fassbender y Jennifer Lawrence, será transmitida por Telemundo a las 3:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Los X-Men luchan por la supervivencia de la especie en una guerra que se desarrolla en épocas diferentes. Los personajes de la trilogía cinematográfica original de “X-Men” unen sus fuerzas a las que ellos mismos poseían en el pasado, cuando eran más jóvenes (tal y como aparecen en “X-Men: Primera generación”), para cambiar un importante acontecimiento histórico y librar una épica batalla que podría salvar nuestro futuro”.

X-Men: Días del futuro pasado | Trailer FinalDescubre todos los estrenos y noticias de Fox – bit.ly/FoxES La última formación de X-Men disputa una guerra para la supervivencia de la especie en dos periodos de tiempo diferentes. En X-MEN: DÍAS DEL FUTURO PASADO, los personajes originales de la trilogía ""X-Men"" unen sus fuerzas con ellos mismos años atrás (""X-Men: Primera Generación""), en… 2014-04-19T11:37:48Z

The Fast and The Furious: Tokyo Drift

La película protagonizada por Lucas Black, Damien Marzette y Nathalie Kelley, será transmitida por Telemundo a la 1:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Shaun Boswell es un chico que no acaba de encajar en ningún grupo. En el instituto es un solitario, su única conexión con el mundo de indiferencia que le rodea es a través de las carreras ilegales, lo que no le ha convertido en el chico favorito de la policía. Cuando amenazan con encarcelarle, le mandan fuera del país a pasar una temporada con su padre, un militar destinado en Japón, que vive en un diminuto piso en un barrio barato de Tokio. En el país donde nacieron la mayoría de los coches modificados, las simples carreras en la calle principal han sido sustituidas por el último reto automovilístico que desafía la gravedad, las carreras de “drift” (arrastre), una peligrosa mezcla de velocidad en pistas con curvas muy cerradas y en zigzag. En su primera incursión en el salvaje mundo de las carreras de “drift”, Shaun acepta ingenuamente conducir un D.K, el Rey del Drift, que pertenece a los Yakuza, la mafia japonesa. Para pagar su deuda, no tiene más remedio que codearse con el hampa de Tokio y jugarse la vida”.

FAST & FURIOUS 3: Tokyo Race (Trailer español)Año: 2006 Sinopsis: Shaun Boswell es un chico que no acaba de encajar en ningún grupo. En el instituto es un solitario, su única conexión con el mundo de indiferencia que le rodea es a través de las carreras ilegales, lo que no le ha convertido en el chico favorito de la policía. Cuando amenazan… 2012-01-07T22:42:45Z

Night At The Museum: Secret Of The Tomb

La película protagonizada por Ben Stiller, Robin Williams y Owen Wilson, será transmitida por Telemundo a las 11:30 AM, Hora del Este.

Sinopsis: “En esta tercera entrega de ‘Noche en el museo’, el guarda del museo Larry Daley, interpretado de nuevo por Ben Stiller, emprenderá una aventura épica para evitar que la magia desaparezca para siempre”.

