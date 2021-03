Bárbara Bermudo habló por primera vez sobre su salida de Univision: ¿Qué dijo?

Bárbara Bermudo finalmente rompió el silencio sobre su inesperada salida de Univision hace más de cuatro años. En su momento, Bermudo fue una de las personalidades más importantes y queridas en la programación de la prestigiosa cadena televisiva.

La estrella puertorriqueña se desempeñó como una de las conductoras principales del show “Primer Impacto” de Univision a lo largo de quince años hasta el mes de enero de 2017, fecha en la que fue notificada por la cadena televisiva de que su contrato no sería renovado.

En una reveladora entrevista con Rodner Figueroa para “Al Rojo Vivo” de Telemundo, la presentadora de televisión habló sobre su salida de la industria televisiva después de tantos años de trayectoria ininterrumpida.

“Aprendí tantas cosas, pero le agradecí a Dios porque a veces no entendemos los cambios que suceden en nuestras vidas y quizás los vemos como algo negativo, pero Dios torna todo para bien”, enfatizó Bárbara Bermudo en el primer fragmento de la entrevista.

"Es el cambio que necesitaba", dice Bárbara Bermudo de su salida de la televisión. La presentadora Bárbara Bermudo reconoció que su salida de la televisión fue un golpe duro para su profesión, pero favorable para su vida de familia.

Bermudo continuó mencionando que su salida de Univision significó el cambio que necesitaba en su vida para ver evolucionar a sus hijas, algo que anteriormente no había podido disfrutar a plenitud por su ocupada agenda de trabajo.

“Es el cambio que yo necesitaba para ver a mis hijas crecer, estar presentes en sus vidas y más en este tiempo tan complicado de crianza”, aseveró la intérprete.

Al hacer referencia a las oportunidades que se le han presentado desde que salió de Univision, la comunicadora puertorriqueña destacó: “Dios me ha dado la oportunidad de ver otras cosas, se me han abierto otras puertas. He tenido propuestas para regresar a la televisión, incluso en el mercado anglosajón, pero ha conllevado mudarme de ciudad a Nueva York o California, y he tenido que considerarlo porque es un sacrificio muy grande”.

En la actualidad, Bárbara Bermudo ha desarrollado una importante carrera en el mundo de los negocios: “He podido conformar tres empresas en donde no está implícito mi nombre ni mi imagen, pero ha sido de gran bendición para mi familia y para mí ha sido una gran bendición de que Dios me haya dado la oportunidad de hacer otras cosas que no tienen nada que ver con la televisión, pero que me han dado mucha satisfacción”.

“La gente piensa que salir de la televisión significa que se acabó tu mundo o tu vida, todo lo contrario, hemos podido reinventarnos. En mi caso, al principio fue duro porque yo tenía muchos proyectos que estaban a punto de materializarse y eso a mí me dio la tranquilidad porque yo era proveedora de mi casa”, agregó.

Bermudo reiteró que se siente muy satisfecha con su nueva vida tras su salida de Univision: “Yo estoy feliz porque Dios siempre tiene grandes propósitos, no los vemos en ese momento. Yo no los vi en ese momento porque me dio rabia, un poco de tristeza y frustración”.

La presentadora de televisión hizo énfasis en que nunca se dio a conocer la verdadera razón de su despido de Univision: “Fue un cambio muy abrupto para la audiencia y nunca se habló de la verdadera razón, pero ya eso quedó en el pasado… Perdoné a las personas y sigo adelante con mi vida”.

“Yo hoy te puedo decir que sólo tengo agradecimiento a esa empresa que por tantos años invirtió en mí”, puntualizó la periodista puertorriqueña.

Poco tiempo después de la salida de Bárbara Bermudo de Univision, muchos medios de comunicación especularon que su despido se debía a un aumento de salario que había requerido y que no podía ser costeado en ese momento por la compañía. Sin embargo, la información nunca fue confirmada o desmentida por las partes involucradas.