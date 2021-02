¿Qué ver en TV? – Domingo 14 de febrero

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Noticiero Univision: Fin de Semana” y el show de entretenimiento “Sal y Pimienta“. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de las películas “12 Rounds”, “Hit and Run”, “Rumble In The Box” y las eliminaciones en “Exatlón Estados Unidos”.

Noticiero Univision: Fin de semana

Univision transmitirá la información más importante y actualizada de lo sucedido en el mundo durante el fin de semana.

“Noticiero Univision: Fin de semana” es transmitido hoy por Univision a las 6:30 PM, Hora del Este.

Sal y Pimienta

Univision transmitirá un nuevo episodio de “Sal y Pimienta”, bajo la conducción de Jomari Goyso y Lourdes Stephen.

El show de entretenimiento viene cargado de muchas exclusivas con los artistas de habla hispana más importantes del momento.

“Sal y Pimienta” es transmitido por Univision a las 10:00 PM, Hora del Este.

Enamorándonos

El show televisivo de citas de Univision, presentado por los talentosos Rafael Araneda y Ana Patricia Gámez, será transmitido por la cadena televisiva a las 8:00 PM, Hora del Este.

“Enamorándonos” se centra en encontrar el verdadero amor entre 24 participantes de diferentes edades.

Exatlón Estados Unidos

Telemundo transmitirá un épico episodio de eliminación de uno de las competencias más vistas en la actualidad en la televisión de habla hispana, Exatlón Estados Unidos.

El equipo azul se enfrentará al equipo rojo y sólo los más capacitados podrán salir airosos de la etapa de eliminación.

“Exatlón Estados Unidos” se transmite hoy por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

12 Rounds

La película protagonizada por John Cena, será transmitida por Telemundo a las 9:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “El detective de New Orleans Danny Fisher (John Cena) está a punto de vivir el peor día de su vida: Miles Jackson (Aidan Gillen), un criminal terrorista que se ha escapado de prisión, secuestra a su novia (Ashley Scott) y lo reta a superar doce pruebas en las calles de la ciudad de Luisiana, si quiere salvarla”.

12 Trampas (2009) -Tráiler Oficial Español [HD]cinetube.ucoz.com -Ver peliculas,trailers y sinopsis.Titulo original -12 rounds,trailer latino,idioma castellano. 2009-07-05T02:46:20Z

Hit and Run

La película protagonizada por Kristen Bell y Dax Shepard, será transmitida por Telemundo a las 4:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “La película se centra en un ex-piloto de fugas (Shepard) que evade el programa de protección de testigos con el fin de llevar a su novia (Bell) a Los Ángeles para que ésta pueda hacerse con el trabajo de su vida. Sin embargo, tanto las autoridades pertinentes como los integrantes de su antigua banda, comandados por el personaje de Cooper, se enterarán de su reaparición en la escena pública y y dará comienzo a una persecución sin freno”.

FUGA EXPLOSIVA (Hit & Run) – Tráiler españolEstreno VOD 30/01/2015 2015-02-05T12:30:46Z

Rumble In The Bronx

La película protagonizada por Jackie Chan, será transmitida por Telemundo a las 2:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Keong (Jackie Chan), un policía de Hong Kong, viaja a Nueva York para asistir a la boda de su tío, pero durante su estancia en el Bronx se verá envuelto en una lucha de bandas callejeras”.

Duro de matar – Trailer V.OTitulo: Honfgan Qu (Hung fan kui) (Rumble in the Bronx) Año: 1995 Dirección: Stanley Tong Actores: Jackie Chan, Anita Mui, Françoise Yip, Bill Tung, Marc Akerstream, Garvin Cross, Emil Chow, Alex To Sinopsis: Keong, un policía de Hong Kong, viaja a Nueva York para asistir a la boda de su tío, pero durante su estancia… 2018-06-07T15:34:56Z