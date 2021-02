¿Cristina Saralegui planea regresar a la televisión?

Cristina Saralegui rompió el silencio sobre la posibilidad de regresar a la industria televisiva después de años alejada de los medios de comunicación. A lo largo de su carrera artística, Saralegui fue presentadora de importantes programas televisivos como “El Show de Cristina” y “Pa’lante con Cristina”.

En una reveladora entrevista con la revista People en Español, la periodista cubana se pronunció sobre su posible regreso a la televisión en lugar de escribir un nuevo libro: “Si fuera a hacer otra cosa, haría televisión [antes] que escribir. A mí me es más fácil. A mí me gusta hablar en público. Me gusta el contacto uno a uno con las personas, me gusta la gente”.

La estrella de 73 años continuó mencionando que no quiere brindar falsas esperanzas sobre un posible regreso a los medios de comunicación: “Me gustaría más hacer un especial de vez en cuando. Muchos han llamado y no quiero darles esperanzas. Ya trabajé muchos años, no quiero trabajar más. Lo que sí quiero es ser periodista hasta el día que me entierren. No quiero hacer lo que ya hice, ya eso lo hice”.

Cristina Saralegui, apodada como la “Oprah latina”, se ganó el respeto de la audiencia de habla hispana en los Estados Unidos con su show “El Show de Cristina”, una producción que estuvo al aire a lo largo de 21 años de manera ininterrumpida por la cadena televisiva Univision.

En su conversación con People en Español, Saralegui reveló que fue muy difícil para ella asimilar que fue despedida por Univision: “Fue muy difícil porque yo no me fui de mi trabajo, a mí me botaron, me echaron. No estaba preparada para eso. [Me dijeron:] ‘Cristina, esto no tiene que ver con rating, esto tiene que ver con que es un programa que ha estado muchos años en el aire y ya queremos dejarlo descansar y que te puedas ir. Queremos ofrecerte que hagas especiales’. Les dije que me dejaran pensarlo y nunca los llamé para atrás porque me pareció una falta de respeto increíble”.

La presentadora de televisión afirmó que su despido de Univision representó una fuerte depresión para ella: “Si me sentí mal, sí. Sí me deprimí espantosamente porque yo estoy trabajando desde que tengo 17 años. Extraño mucho, mucho, mucho tener cosas que hacer todo el tiempo”.

Después de poner fin a su relación laboral con Univision, Saralegui se unió a la cadena Telemundo en donde presentó el show “Pa’ lante con Cristina”. Sin embargo, la producción televisiva fue cancelada después de la primera temporada.

La estrella cubana destacó que su retiro de la televisión le ha permitido disfrutar de cosas sencillas de la vida como lo es despertarse tarde, compartir con sus nietos y ver documentales basados en platillos voladores, una de sus grandes pasiones.

Saralegui padece de artritis

En su entrevista con People en Español, Cristina Saralegui mencionó que en la actualidad padece de una artritis “muy rara”, por lo que debe inyectarse una medicina experimental de manera recurrente.

“Estoy muy bien. Tengo una forma de artritis que es muy rara. Es genética y es rara. Me ponen una medicina experimental nueva que es una inyección en la pierna y me la pone Marco; esa inyección me la ponen desde hace dos años y me ha ayudado enormemente porque hay que atreverse no solamente a vacunarse contra la COVID-19”, detalló la periodista.

Cristina Saralegui se vacunó en contra del COVID-19

Saralegui dio a conocer que se encuentra vacunada en contra del COVID-19 gracias a su gran amigo Emilio Estefan, quien la ayudó a cambiar su percepción en relación a la vacunación en contra del virus.

“No quería ponerme la vacuna por leer demasiado, por meterme en todos los websites de noticias, por estar creyéndole al presidente de turno, por estar de boba. Debería de haber sabido mejor, investigado mejor. Pero si Emilito Estefan no me saca de los pelos de mi casa no me inyecto”, confesó la cubana en su entrevista con People en Español.

Sigue a AhoraMismo en Instagram