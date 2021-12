Priyanka Chopra se confiesa sobre los problemas maritales con Nick Jonas: ¿Se divorician?

La actríz Priyanka Chopra ha estado casada con el músico Nick Jonas desde 2018.

El romance de Chopra y Jonas comenzó de una forma muy moderna — por un mensaje directo de Twitter. En una entrevista conjunta con Vogue en 2018, la pareja reveló que no se besaron la primera vez que pasaron tiempo juntos en persona. De hecho, Jonas le dio a su futura esposa una amistosa palmada en la espalda. “Si me lo preguntas, fue demasiado respetuoso”, bromeó Chopra.

Chopra, de 39 años, habló efusivamente de Jonas (29) en la entrevista. “No me conocía a mí misma de esta manera. Este chico me convirtió en esta chica”, expresó. Pero en una presentación en el podcast “Ladies First With Laura Brown” en noviembre de 2021, Chopra se sinceró acerca de las dificultades que la pareja ha padecido recientemente.

Chopra y Jonas han tenido un año ‘Muy, muy duro’

Ha sido un año ocupado para Chopra y Jonas, y sus agendas laborales los han forzado a mantener una relación a distancia. “Este año ha sido muy, muy duro. Fue muy, muy duro estar lejos de casa por un año entero, especialmente en un momento cuando no puedes viajar para ver a tu familia”, Chopra afirmó en el podcast “Ladies First”.

Chopra vivía en el Reino Unido mientras que Jonas se encontraba en Estados Unidos. “La incertidumbre era tal, y eso era aterrador para mí, no poder tomar un vuelo y viajar en caso de que algo saliera mal o algo sucediera. Pero afortunadamente, ya sabes, todos estuvieron bien”, sostuvo la ex protagonista de “Quantico”.

Cómo lograron que la relación a distancia funcionara

Chopra explicó que ella y Jonas tuvieron que hacer cuarentena cada vez que se visitaban, lo que complicaba aún más las visitas. Era difícil hacer que las extensas cuarentenas funcionaran con sus ocupadas agendas.

“Todo fue realmente complicado, pero nos arreglamos. Él viajó un montón de veces, yo volé en un par de ocasiones. Mi mamá vino y se quedó conmigo por casi cinco meses, lo cual fue muy lindo”, comentó Chopra. La actríz dijo que Jonas hizo un gran trabajo priorizándola y visitándola, aún cuando hacerlo era complicado.

“Como dije, este año fue duro para mí estando en Londres. Él dejaba todo — venía incluso como por un día — sólo para cenar conmigo y volar de regreso. Cosas como esas, simplemente tienes que priorizar al otro y entonces todo se siente bien”, manifestó la Miss Universo del 2000.

Chopra llama su esposo ‘El viejo Jonas’

Internet ha sido rápida para juzgar la diferencia de diez años de edad entre Chopra y Jonas. Pero Chopra le reveló a Vogue que llama a su esposo “El viejo Jonas” debido a su naturaleza seria y reservada.

A pesar del sobrenombre en broma, Jonas se mostró más como un cachorro enamorado que un sabio hombre mayor cuando se estaba conociendo con Chopra, según uno de sus hermanos. Joe Jonas le dijo a Vogue que él y su esposa, la actríz Sophie Turner, se divertían viendo a Nick suspirando por Chopra en la Gala del Met de 2017, donde ambos vistieron Ralph Lauren y fueron fotografiados juntos.

“Creo que lo dejó de rodillas. Era como un cachorrito enamorado”, dijo Joe. El hermano del medio de los Jonas aún conserva una foto de después de la gala. “Él (Nick) estaba sentado en el suelo. Y Sophie y yo nos reíamos de él. Decíamos, mira a este pequeño enamorado y embriagado”.

