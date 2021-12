La marca de café de Jimmy Butler se publicita para Art Basel en Miami

Las ocupaciones y proyectos paralelos también son parte de la vida en la NBA para muchos de los jugadores. Esto es lo que ocupa su tiempo y eventualmente ayuda a muchos de ellos a tener una carrera fuera de su actual profesión como atletas. Esto es lo que la estrella de Miami Heat Jimmy Butler decidió hacer en la industria cafetera cuando se embarcó en la empresa Big Face Brand.

Ahora la marca ha cobrado vida propia. El negocio de Butler está creciendo a tal punto que muchos en la industria del café querrán observar de cerca cómo se desarrolla.

Una de las formas en que esta marca indudablemente comenzará a generar más adherencia está marcando presencia tanto a ojos de los locales como de los turistas. Este es el motivo por el cual la jugada más reciente de Jimmy Butler llega en el momento justo dado que se trata de uno de los momentos más concurridos del año en el marco de la temporada turística del sur de la Florida.

Jimmy se asocia con Zak

El famoso pastelero y dueño de restaurantes radicado en Miami Zak Stern anunció en su cuenta de Instagram el jueves que su compañía se ha asociado con Butler y que servirá café Big Face Brand en Art Basel, la muestra de arte internacionalmente conocida y masivamente concurrida que tiene lugar en South Beach y Wynwood.

Tal como fue confirmado a AhoraMismo, la compañía sólo servirá el café, no venderá los granos que pueden ser adquiridos en el sitio oficial de Big Face.

Zak The Baker es toda una institución en los círculos gastronómicos del sur de Florida. Desde su inauguración hace casi una década, esta empresa es sinónimo del crecimiento del que gozó el área de Wynwood en esa época. Su local es una de las paradas más populares tanto para los locales como para los turistas en la zona de Wynwood.

Stern felicitó a Butler en su anuncio oficial en su página de Instagram, señalando que no es común ver a un jugador como el miembro del equipo cuatro veces All-NBA “adoptar una segunda ocupación con un enfoque artesanal”.

De la burbuja a un negocio real

Big Face Brand comenzó a captar publicidad durante la temporada 2020 cuando la NBA se encontraba entrando a la burbuja en Orlando en un descomunal esfuerzo por terminar la campaña. Una de las grandes historias de esa temporada fue la “apertura” de la primera versión de Big Face dentro del hotel donde el Heat y un puñado de otros equipos se hospedaron en ese período de tiempo.





Play



Jimmy Butler Starts New Business Inside His Hotel Room Jimmy Butler has started Big Face Coffee. Rick Strom breaks it down. Give us your thoughts in the comments below! Rick Strom TWITTER: twitter.com/rickstrom INSTAGRAM: instagram.com/rickystrom FACEBOOK: facebook.com/StromRick Follow TYT Sports on Facebook! facebook.com/TYTsports TYT Sports – one of the most dynamic sports shows on YouTube – is coming to Tune In! We cover all… 2020-10-06T20:23:29Z

Butler comenzó a ganar publicidad cuando empezó a cobrar $20 a cada uno por tazas de café a los otros jugadores en la burbuja.

Conforme pasó el tiempo fue desarrollando la marca y logró generar una gran cantidad de contenido con el producto final en mente.





Play



Jimmy Butler Giving Life Lessons About Big Face Coffee! LIKE AND SUBSCRIBE FOR MORE CONTENT LIKE THIS! – Jimmy Butler Giving Life Lessons About Big Face Coffee! – Follow me on Instagram for more instagram.com/hoophits Follow me on Twitter for more twitter.com/hoophits 2020-10-30T19:04:45Z

Cuando la marca fue lanzada finalmente el pasado octubre, él comenzó a hacer olas con este café gourmet de alta gama de El Salvador que estaba empezando a distribuir. La Geisha salvadoreña con “las mejores tazas de café del mundo”.

El Heat lesionado y con dificultades

La alegre historia de Butler representa un cambio de aire dada su reciente racha de malas noticias.

Miami ha perdido sus dos últimos partidos de local y las lesiones se están haciendo sentir para algunos miembros del equipo. A fin de cuentas, la derrota por 26 puntos frente a los Cleveland Cavaliers fue el menor de sus problemas con todo lo que terminó sucediendo el miércoles. Con la ausencia de Bam Adebayo y las dificultades que enfrentan otros jugadores, el Heat se embarca en un complicado tramo de 23 días justo antes de Navidad dado que jugarán 11 partidos en ese tiempo.

En ese período, el Heat se enfrentará dos veces a Milwaukee así como también a los Bulls, Cavs, Grizzlies y Sixers.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

LEER MÁS: INFORME: Adrian Peterson está a prueba con rival directo de los Minnesota Vikings: ¿Qué hizo?