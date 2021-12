INFORME: Adrian Peterson está a prueba con rival directo de los Minnesota Vikings

Es posible que el canal entre los Minnesota Vikings y los Seattle Seahawks tenga un renacimiento.

Adrian Peterson, liberado por los Tennessee Titans el 23 de noviembre, estuvo con los Seahawks el miércoles para una prueba, según el reportero Chris Tomasson, de Pioneer Press.

Con la carrera por clasificar a los partidos de la ronda de comodines de la NFC bien abierta, y con seis equipos con victorias, incluyendo los Vikings, los Seahawks podrían contratar a Peterson para reemplazar al corredor Chris Carson que continúa lesionado y los suplentes Alex Collins y Deejay Dallas no hay generado los resultados esperados.

Peterson acumuló solo 82 yardas en tres partidos para los Titans, que lo contrataron de emergencia para reemplazar a Derrick Henry.

Peterson después de los Vikings

La continua búsqueda de seguir jugando luego de su época dorada con los Vikings ha tenido altibajos.

Liberado por los Vikings en 2017, Peterson firmó contrato con los Arizona Cardinals y los New Orleans Saints durante el primer año alejado de Minnesota. Eventualmente encontró un hogar temporal en Washington como su corredor titular entre 2018 y 2019.

Peterson demostró que todavía podía competir, convirtiéndose en el único jugador, además de Frank Gore, en superar las mil yardas a la edad de 33 años, luego de acumular 1042 yardas en 251 acarreos en 2018. Al año siguiente jugó un partido menos y acumuló 898 yardas en 211 acarreos.

Washington no le renovó el contrato a Peterson, convirtiéndo al duradero veterano en agente libre nuevamente. Firmó un contrato por un año con los Detroit Lions el año pasado. Peterson fue titular en diez partidos y jugó en los 16 partidos de la temporada, sumando 604 yardas en 156 acarreos a su historial.

Peterson, de 36 años, estuvo sin equipo en el 2021 hasta que se sumó a los Titans.

Está quinto en total de yardas por tierra (14,902) y cuarto en anotaciones terrestres (119) en la historia de la NFL.

Peterson le pasa la batuta a Cook

El año pasado, Peterson estuvo fuera del campo de juego observando como el corredor de los Vikings, Dalvin Cook, acumuló 206 yardas terrestres, convirtiéndose en el primer corredor de los Vikings en superar las 200 yardas en un partido desde que Peterson lo hiciera en 2015.

𝐃𝐚𝐥𝐯𝐢𝐧 𝐃𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐞𝐬 𝐃𝐞𝐭𝐫𝐨𝐢𝐭@dalvincook has ripped off a pair of 70-yard runs against the Lions at @usbankstadium. pic.twitter.com/7INXaP9bgd — Minnesota Vikings (@Vikings) March 9, 2021

Cook hizo una reflexión después del partido en el cual recordó cuan inseguro estaba acerca de su futuro con los Vikings cuando fue seleccionado en la segunda ronda del draft ya que los Vikings aún contaban con Peterson.

“Cuando me seleccionaron no sabía en lo que me estaba metiendo”, dijo Cook. “Creí que iba a jugar detrás de Adrian, pero al final me seleccionaron para ser el nuevo titular y tenía que estar listo”.

Luego del partido, Peterson expresó su apoyo a Cook en Twitter.

“He visto cuánto esfuerzo has hecho desde tu año de novato @dalvincook. ¡Estás brillando más y más con el correr de los días! Sigue. Corriendo”, Peterson tuiteó después del partido.

Incluso se captó a un Peterson anonadado por Cook durante el partido.

A ridiculous Dalvin Cook play and then Adrian Peterson's reaction to it as it replays on the jumbotron #Vikings #Skol pic.twitter.com/o7cwAG4PTk — Luke Braun (@LukeBraunNFL) November 9, 2020

Cada vez que se han cruzado, Peterson ha sido muy elogioso de Cook, y lo considera un “arma letal”.

“Eso me hace sentir muy bien. Pienso maravillas de él”, dijo Cook. “Si me escucha o no, no importa, solo estoy feliz por haber podido verlo jugar de niño y que haya sido tan especial para mí. No sabe cuánto ha impactado en mi carrera como corredor.

“Le agradezco por todo lo que hizo y por ser mi “hermano mayor”. Significas mucho para mí y te agradezco por todo”, agregó Cook.

LEER MÁS: LeBron James rompe el silencio sobre los rumores de su pérdida de peso: ¿Qué hizo?