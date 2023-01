Priyanka Chopra habla del difícil nacimiento de su hija

El entrenador de “The Voice” Nick Jonas y su esposa, Priyanka Chopra Jonas, le dieron la bienvenida a su hija, Malti, a través de un vientre subrogado en enero de 2022. Malti nació tan prematuramente que la pareja no pensó que iba a sobrevivir, reveló Chopra Jonas en una entrevista con la revista Vogue Británica.

Chopra Jonas compartió que Malti nació al final del segundo trimestre del embarazo, tres meses completos antes de la fecha prevista. La madre describe a su hija como “más pequeña que mi mano” al nacer.

“Vi lo que hacen las enfermeras de cuidados intensivos”, dijo la actriz al medio. “Hacen la obra de Dios. Nick y yo estábamos parados allí mientras la entubaban. No sé cómo encontraron lo que necesitaban [en su pequeño cuerpo] para entubarla”.

Chopra agregó que ella y Jonas estuvieron en la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) todos los días durante meses antes de que la pequeña pudiera irse a casa. De acuerdo con la Clínica Mayo, los bebés que nacen tan temprano son “extremadamente” prematuros. Ellos suelen sufrir problemas de salud como infecciones, asma y problemas de alimentación. También corren más riesgo de sufrir el síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL).

La actriz compartió que ella y su esposo no estaban seguros de que su bebé lograra salir del hospital.

“Pasamos todos los días con ella en mi pecho, en el pecho de mi esposo”, dijo la actriz al medio. “La Unidad de Cuidados Intensivos no sabía si ella lo lograría o no”.

Priyanka Chopra Jonas y Nick Jonas tuvieron que usar un vientre sustituto debido a problemas de salud

En la entrevista con la revista Vogue Británica, Chopra Jonas compartió que tuvieron que usar un vientre sustituto debido a algunos problemas de salud que ella tenía.

“No sabes por lo que he pasado”, dijo la estrella al medio, refiriéndose a las personas que estaban molestas por su decisión de usar un vientre sustituto. “Y solo porque no quiero hacer público mi historial médico, o el de mi hija, no les da derecho a inventar las razones”.

Chopra Jonas y Jonas anunciaron el nacimiento de Malti en Instagram durante el 21 de enero de 2022. Fue un anuncio sorpresa, ya que ninguno había mencionado públicamente que esperaba un bebé.

“Estamos encantados de confirmar que hemos dado la bienvenida a un bebé a través de un sustituto”, escribió Jonas en una publicación de Instagram completamente negra con texto blanco. “Pedimos respetuosamente privacidad durante este tiempo especial mientras nos enfocamos en nuestra familia. Muchas gracias.”

Ninguno de los padres ha compartido fotos del rostro de Malti, aunque ella posó con su madre para algunas fotos de la entrevista.

Chopra Jonas, de 40 años, y Jonas, de 30 años, están casados desde 2018.

Priyanka Chopra Jonas compartió una foto familiar en el agua

El domingo 22 de enero de 2023, Chopra Jonas compartió una foto familiar en Instagram. En una foto, ella se pone grandes anteojos de sol y sonríe a la cámara mientras abraza a Jonas, también con anteojos de sol y una gorra roja.

Malti, cuyo rostro está cubierto por un corazón, viste un traje amarillo con capucha y parece estar mirando hacia otro lado. En otra, Chopra Jonas y Malti miran hacia la playa, y la tercera foto muestra a la familia toda junta en la playa.

Muchos fanáticos recurrieron a la sección de comentarios para elogiar a la familia por cubrir el rostro de Malti, aunque otros preguntaron por qué su rostro “todavía está cubierto”.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.