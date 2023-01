Priyanka Chopra habla de las críticas por su primer bebé

Priyanka Chopra y Nick Jonas le dieron la bienvenida a su primera hija, Malti, de un año, a través de un vientre sustituto en enero de 2022.

En ese momento, ambos publicaron un comunicado en Instagram, que decía: “Estamos encantados de confirmar que le hemos dado la bienvenida a un bebé a través de un sustituto. Pedimos respetuosamente privacidad durante este tiempo especial mientras nos enfocamos en nuestra familia. Muchas gracias ❤️”. Sin embargo, eso no impidió que las personas buscara más información.

En una entrevista durante el 19 de enero de 2023 con la revista Vogue Británica, Chopra posó para fotos con la bebé Malti y habló sobre la maternidad y la vida familiar con Jonas y su hija. Ella también respondió a los “trolls de Internet” que han estado buscando información sobre el viaje de la pareja con la subrogación y por qué tomaron esa decisión.

Priyanka Chopra revela por qué eligió la subrogación

Priyanka Chopra y Nick Jonas recibieron una gran cantidad de comentarios, tanto positivos como negativos, luego de compartir que habían dado la bienvenida a una hija a través de la subrogación. Una persona escribió en la publicación de Instagram de Chopra: “Has comprado un bebé, qué decepción”. Harper’s Bazaar Arabia se unió a la conversación, con la teoría de que la pareja pudo haber elegido la subrogación debido a sus apretadas agendas, y el DailyMail afirmó que la elección no se debió a problemas de fertilidad.

En su entrevista con la revista Vogue Británica, Chopra descartó todos los rumores y confirmó que su elección de concebir a través de un vientre de alquiler se debió a “complicaciones médicas”.

Cuando se planteó el tema de los rumores de Internet, Chopra dijo: “Desarrollé una piel dura cuando la gente habla de mí. Pero es tan doloroso cuando hablan de mi hija. Estoy como, ‘Mantenla fuera de esto’. Sé lo que se siente sostener sus pequeñas manos cuando intentaban encontrar sus venas. Así que no, ella no va a estar en esto. He sido muy protectora con este capítulo de mi vida con mi hija. Porque no se trata solo de mi vida. También es de ella.

Chopra también se dirigió directamente a los “trolls de Internet”. La revista Vogue Británica informa que su tono adquirió “un borde” cuando dijo: “No me conoces. No sabes por lo que he pasado. Y solo porque no quiero hacer público mi historial médico, o el de mi hija, no les da derecho a inventar las razones que fueron”.

Chopra también reveló que la razón por la que no comentó sobre esta reacción violenta en ese momento fue porque la bebé Malti nació un trimestre completo antes de tiempo, por lo que toda su energía y la de Jonas se dedicaron a hacer lo que pudieron para asegurarse de que su bebé se mantuviera saludable.

Priyanka Chopra es co-protagonista con Celine Dion en el primer papel actoral de Dion

Priyanka Chopra también habló con la revista Vogue Británica sobre su próxima comedia romántica, “Love Again”, que llegará a los cines el 12 de mayo de 2023, según Deadline.

Celine Dion coprotagoniza la película como ella misma, marcando el primer papel importante de la cantante de 54 años en una película, después de algunos cameos a lo largo de su carrera, incluida su aparición como ella misma en el programa de televisión “The Nanny” y su aparición como Miss Piggy’s en “Muppets Most Wanted” en 2014.

En la película, Chopra interpreta a una mujer que, tras la repentina pérdida de su prometido, envía un mensaje de texto con su antiguo número de teléfono sin darse cuenta de que se lo han reasignado a un periodista, interpretado por el actor escocés Sam Heughan. Cuando se le asigna al personaje de Heughan que escriba un perfil de Dion, solicita su ayuda para conocer al personaje de Chopra en la vida real.

Dion tuvo que reprogramar las fechas de su gira planificada para 2023 durante el año pasado cuando anunció que le habían diagnosticado el Síndrome de la Persona Rígida, una “afección crónica que causa rigidez muscular y espasmos musculares dolorosos”, según la Clínica Cleveland. Si bien no existe una cura, existen tratamientos disponibles para ayudar a disminuir los síntomas y retrasar la progresión de la afección. Dion espera continuar con las fechas de su gira planificada en 2024.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.