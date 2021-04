Oscars 2021: Hora y canal de TV en vivo para ver la ceremonia

Los Oscars también conocidos como los Premios de La Academia, se llevarán a cabo este domingo 25 de abril de 2021. La edición número 93 de los Oscars será transmitida por la cadena ABC a las 8:00 PM ET/5:00 PM PT, desde diferentes puntos incluidos el tradicional Dolby Theatre de Los Ángeles. También se puede ver la transmisión a través de la aplicación ABC o ABC.com.

Esto es lo que necesita saber sobre la ceremonia:

The Oscars LIVE SUNDAY APRIL 25 8e|5p on ABCThe 93rd Oscars will be held on Sunday, April 25, 2021, at Union Station Los Angeles and the Dolby® Theatre at Hollywood & Highland Center® in Hollywood, and international locations via satellite; and will be televised live on ABC at 8 p.m. EDT/5 p.m. PDT. The Oscars will also be televised live in more than… 2021-04-20T17:14:05Z

¿Cuándo son los Oscars 2021?

Domingo 25 de abril de 2021

¿A qué hora comienzan?

EE.UU.: Aquellos que están en los Estados Unidos pueden ver los Oscar a partid de las 5:00 p.m. PST para los de la costa oeste. Las personas en la costa este deben esperar hasta las 8:00 p.m. EST el domingo para ver el evento.

Reino Unido: Para las personas al otro lado del mundo que quieran ver el evento en vivo, los Oscar comenzarán a la 1:00 a.m. GMT el lunes 26 de abril.

Australia: Los espectadores de Down Under podrán ver los Oscar durante el mediodía AEST del lunes 26 de abril.

España: A partir de las 2:00 a.m del lunes 26 de abril.

América Latina: Los premios Oscar podrán verse en vivo, desde la alfombra roja hasta el término de la ceremonia en casi toda América Latina a través de TNT, cuya transmisión de la gala comenzará una hora antes del comienzo de la ceremonia, es decir a las 7:00 p.m.

¿Desde dónde serán transmitidos?

Como parte de la tradición, los Premios de la Academia se llevarán a cabo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, California. Pero, debido a la pandemia, la ceremonia también tendrá lugar desde diferentes localizaciones de territorio norteamericano, como la Union Station una de las estaciones de ferrocarril más representadas del cine estadounidense.

¿Quién será el presentador?

Para esta edición 93º la premiación no contará con un solo presentador. La idea de los productores (Jesse Collins, Stacey Sher y Steven Soderbergh) es emitir una gala totalmente televisiva, como si fuera una película.

Entre las actrices y actores que entregarán los premios y presentarán las diferentes categorías están Brad Pitt, Zendaya, Harrison Ford, Laura Dern, Rita Moreno, Regina King, Marlee Matlin, Halle Berry, Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon, Renée Zellweger, Angela Bassett, Bong Joon Ho, Don Cheadle y Bryan Cranston.

Alfombra roja

La alfombra roja está programada para iniciar a las 17:50 PM, hora del Este.

A continuación hay una programación en vivo para ver la alfombra roja, proporcionado por TNT América Latina:

¡La alfombra roja de los Oscars® 2021 EN VIVO! | Punto de Encuentro TNT¡Los #Oscars están aquí! Únete para vivir la alfombra roja más importante del año en Punto de Encuentro TNT. Entérate de todos los detalles junto a Lety Sahagún, Gerudito, Ludwika Paleta y las entrevistas de Axel Kuschevatzy a nuestras estrellas favoritas en vivo desde Los Ángeles. Frances McDormand, Gary Oldman, Viola Davis, Anthony Hopkins, Amanda… 2021-04-24T11:19:54Z

¿Quiénes son los favoritos a ganar?

Ya se comienzan a realizar las apuestas. Todo a punta a que la Mejor Película será para Nomadland ganadora del Globo de Oro y el BAFTA en la misma categoría.

En lo que respecta al Mejor Director se espera que Chloé Zhao, directora de Nomadland, sea la favorita para ganar la estatuilla.

El mejor Mejor Actor Protagonista se lo llevaría Chadwick Boseman por su interpretación en La madre del blues.

Finalmente la Mejor Actriz Protagonista sería Carey Mulligan por su papel en Una joven prometedora.

LEER MÁS: Oscars 2021: Lista completa de nominados a los Premios Óscar