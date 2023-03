Premios Oscar 2023: ¿Cuándo son?

El próximo domingo 12 de marzo diremos luces, cámaras y acción para darle la bienvenida a la edición 95° de los Premios Oscar 2023, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, en donde veremos a las grandes estrellas de Hollywood desfilar por la alfombra roja y subir al escenario para recibir los tan anhelados trofeos, los cuales reconocen a lo mejor de la industria del cine de esta temporada.

El evento se llevará a cabo desde el Dolby Theatre de Los Ángeles en California y comenzarán desde las 8:00 p.m. ET/ 5:00 p.m. PT.

Para este año, el anfitrión de la ceremonia será el actor y presentador, Jimmy Kimmel, quien además es una de las caras más reconocidas de los Estados Unidos gracias a su show en ABC llamado Jimmy Kimmel Live! Esta será la tercera vez que el comediante presenta el espectáculo.

Cabe resaltar que que para este año se cambió al presentador, ya que en la edición pasada, se presentó el golpe por parte de Will Smith a Chris Rock, por lo cual, la organización ha cuidado los detalles para que no se presente ningún acto violento en el 2022, de acuerdo con ALO.

Los Premios Oscar 2023 cuentan con nominados en 23 categorías, que cubren todos los aspectos del proceso cinematográfico, siendo el premio principal del evento el de la “Mejor Película”. Entre los más nominados se destacan: “Everything Everywhere All at Once” con 11 nominaciones, “Sin novedad en el frente” con nueve nominaciones, “The Banshees of Inisherin” igualmente con nueve, “Elvis” con ocho nominaciones y “The Fabelmans” con siete nominaciones.

Finalmente, para este 2023 se incluirán las actuaciones de varios nominados a mejor canción original de este año, incluida Rihanna con “Lift Me Up”, y David Byrne, Son Lux y Stephanie Hsu interpretando “This Is a Life”.

A continuación te contamos todo lo que necesitas saber sobre los Premios Oscar 2023:

¿Cuándo se realizaron los Premios Oscar 2023?

La edición de los Premios Oscar 2023 se llevaran a cabo el día domingo 12 de marzo desde el reconocido Dolby Theatre de Los Ángeles en California, Estados Unidos. Cabe mencionar que antes de que comience la ceremonia, se realizará la alfombra roja, donde desfilaran grandes celebridades y nominados a la estatuilla. Ellos serán entrevistados y se podrán apreciar los mejores trajes del evento. La alfombra roja comenzará a las 6:00 p.m. y la ceremonia será a partir de las 8:00 p.m.

¿A qué hora son los Premios Oscar 2023?

Para esta edición se tiene previsto que los premios Oscar comenzarán a las 8:00 p.m. ET hora local de los Estados Unidos.

• México: 7:00 p.m.

• Perú: 8:00 p.m.

• Ecuador: 8:00 p.m.

• Colombia: 8:00 p.m.

• Bolivia: 9:00 p.m.

• Venezuela: 9:00 p.m.

• Argentina: 10:00 p.m.

• Uruguay: 10:00 p.m.

• Paraguay: 10:00 p.m.

• Chile: 10:00 p.m.

• Brasil: 10:00 p.m.

• Estados Unidos (Florida): 9:00 p.m.

• Inglaterra: 1:00 a.m. del 13 de marzo

• España: 2:00 a.m. del 13 de marzo

• Francia: 2:00 a.m. del 13 de marzo

• Italia: 2:00 a.m. del 13 de marzo

¿Cómo ver en vivo los Premios Oscar 2023?

Los Premios Oscar 2023 se podrán ver en vivo en Estados Unidos a través de la cadena ABC, canal oficial que transmitirá el evento. La cadena ABC está disponible por cable, antena y varios servicios de transmisión de TV en vivo, incluidos Sling TV, Hulu + Live TV, YouTube TV y FuboTV.

Si usted tiene acceso a ABC a través de un proveedor de televisión paga pueden iniciar sesión con la información de su cuenta para ver los Oscar a través de la aplicación ABC o el sitio web de ABC. En cuanto a Latinoamérica, la ceremonia será transmitida en vivo por el canal de televisión TNT.

De igual manera, la alfombra roja estará a cargo del canal ABC, pero se podrá ver en vivo y directo por medio del canal de YouTube de los Óscars desde las 6:00 p.m., hora local.

Tenga en cuenta que los Oscar comenzarán con el programa previo a los Oscar de ABC News “On the Red Carpet Live: Countdown to Oscars 95”, que se transmitirá desde la 1:00 a 4:00 p.m. ET, hora local. Después ABC transmitirá el programa “Cuenta regresiva para los Oscar” presentado por Ashley Graham, Vanessa Hudgens y Lilly Singh desde 6:30 p.m. ET hasta que comience el evento principal, según Business Insider.

LEER MÁS: Patrimonio neto de LeBron James: 5 datos importantes que tienes que saber