Patrimonio neto de LeBron James: 5 datos importantes que tienes que saber

LeBron James es una leyenda del baloncesto que acaba de romper el récord de anotaciones de todos los tiempos de la NBA en febrero de 2023, pero la estrella de Los Angeles Lakers también superó otro hito importante en 2022 cuando se convirtió en multimillonario, según Forbes.

Se estima que el valor neto de James es de $1 mil millones, como resultado de su salario de baloncesto y especialmente de sus empresas comerciales, compartió Forbes. También es el primer jugador activo de la NBA en hacer la lista de multimillonarios de la publicación.

Esto es lo que necesita saber sobre el patrimonio neto de LeBron James:

1. LeBron James ganó más de $385 millones en salarios de los Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Los Angeles Lakers

Una parte considerable del patrimonio neto de James proviene de sus ganancias salariales a lo largo de su carrera en la NBA con los Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Los Angeles Lakers. Según Spotrac, James ha ganado más de $430 millones en sus últimas 20 temporadas en la NBA y es el jugador activo mejor pagado de la liga.

En septiembre de 2022, el agente de James, Rich Paul de Klutch Sports, anunció que la leyenda de la NBA había firmado una extensión de contrato de dos años con los Lakers hasta la temporada 2024-25, por un valor de 97,1 millones de dólares. Paul declaró que convirtió a James en el atleta mejor pagado en la historia de la NBA.

James, de 38 años, también compartió que quiere seguir jugando en la NBA por algún tiempo y quiere jugar con su hijo mayor, LeBron “Bronny” James Jr., antes de retirarse. “Mi último año lo jugaré con mi hijo”, le dijo a The Athletic a principios de 2022. “Donde sea que esté Bronny, allí estaré”. Dado que Bronny James solo es elegible para declararse para el Draft de la NBA de 2024 como muy pronto, eso haría que James continuara ganando un salario de la NBA por un tiempo más.

2. LeBron James es un hombre de negocios inteligente con varias ofertas e inversiones lucrativas

La mayor parte del patrimonio neto de James no proviene de sus salarios en la NBA, sino de sus acuerdos e inversiones fuera de la cancha, que Forbes estimó en más de $ 900 millones.

En 2003, James firmó un lucrativo acuerdo de patrocinio con Nike y se comprometió con la empresa a largo plazo en 2015. Aunque los términos del acuerdo de por vida no se han hecho públicos, Forbes estimó que James recibe aproximadamente $32 millones de Nike cada año. Además, James tiene acuerdos de patrocinio con otras marcas como AT&T, Walmart y PepsiCo.

También obtuvo un gran retorno de su inversión en Blaze Pizza. Según ESPN, James posee alrededor del 10% de la compañía luego de su inversión inicial de poco menos de $ 1 millón en 2012. Las fuentes le dijeron a la publicación en 2017 que su participación en Blaze Pizza valía $ 35 a $ 40 millones en ese momento.

Además de su participación en esas empresas, James y su socio comercial Maverick Carter fundaron SpringHill, una empresa de producción de películas y televisión. En 2021, la empresa vendió una importante participación minoritaria a inversores como Fenway Sports Group (FSG), Nike, RedBird Capital y Epic Games en un acuerdo valorado en 725 millones de dólares, informó Los Angeles Times. James y Carter todavía tienen una participación mayoritaria en la compañía de medios que está detrás de programas como “The Shop” y “Space Jam: A New Legacy” de HBO.

James también posee alrededor del 1% de Fenway Sports Group. FSG es propietaria de los Medias Rojas de Boston y Fenway Park, así como del club Liverpool de la Premier League inglesa y su estadio local, Anfield Park. El grupo también posee el 80% de New England Sports Network (NESN) y el 50% de Roush Fenway Racing de NASCAR. FSG también adquirió una participación mayoritaria en el equipo de la NHL Pittsburgh Penguins en noviembre de 2021.

Las ganancias de James también incluyen lo que ganó con la venta de Beats by Dre a Apple, ya que la estrella de la NBA era propietaria de parte de la compañía, informó Forbes. También vendió Ladder, la compañía de nutrición deportiva que cofundó con Arnold Schwarzenegger, a Beachbody.

3. LeBron James se convirtió en la primera estrella activa de la NBA en convertirse en multimillonario y fue el segundo atleta con mayores ingresos en el mundo en 2022

Forbes anunció en junio de 2022 que James había alcanzado oficialmente el hito multimillonario, convirtiéndose en el primer jugador activo de la NBA en hacerlo. Michael Jordan es el único otro jugador de baloncesto que ha alcanzado ese hito, pero lo hizo en 2014, más de 10 años después de su retiro.

La leyenda de la NBA habló sobre su objetivo de convertirse en multimillonario en 2014. “Si sucede, es mi mayor hito”, compartió con GQ en ese momento. “Obviamente, quiero maximizar mi negocio. Y si resulta que lo consigo, si resulta que soy un atleta de mil millones de dólares, ho. ¡Hip hip hurra! Oh, Dios mío, voy a estar emocionado”.

En 2022, James ganó la impresionante suma de 121,2 millones de dólares antes de impuestos y honorarios de agentes, lo que lo impulsó al estatus de multimillonario. Ese año, la estrella de la NBA ocupó el segundo lugar en la lista de la publicación de los 10 atletas mejor pagados del mundo, solo por detrás de Lionel Messi. Para 2023, Forbes ha estimado que sus ganancias antes de impuestos serán de cerca de $ 1.3 mil millones gracias en gran parte a sus lucrativos acuerdos y empresas comerciales.

4. LeBron James posee al menos tres casas en Ohio y California que tienen un valor combinado estimado de $80 millones

California y una en su ciudad natal de Akron, Ohio. Según Architectural Digest, la leyenda de la NBA también posee una casa en Miami, donde jugó para el Heat hace una década.

La primera gran incursión de James en la propiedad se produjo en 2003 después de firmar por primera vez con los Cavaliers. La estrella de la NBA compró una propiedad de 7 acres al noroeste de Akron en Bath Township por $2.1 millones. Desde entonces, construyó una lujosa casa de 30,000 pies cuadrados que cuenta con seis habitaciones, ocho baños, seis medios baños y un vestidor de dos pisos. También cuenta con una bolera, un cine en casa, un acuario y un estudio de grabación. Según Architectural Digest, la casa ahora tiene un valor estimado de $ 9.2 millones.

En 2017, James compró una casa en Brentwood, Los Ángeles por $23 millones, según Trulia. La mansión tiene ocho habitaciones y 11 baños. La suite principal tiene baños dobles, vestidores y un patio privado y su casa también tiene acceso por ascensor a una terraza en la azotea con vistas desde el centro hasta el océano. Otras habitaciones incluyen una sala de teatro, una bodega, una galería de automóviles y un gimnasio con sauna, baño de vapor y sala de masajes, por nombrar algunos lujos.

En 2020, James aumentó su cartera de bienes raíces con la compra de una casa de 13,000 pies cuadrados en Beverly Hills, informó Architectural Digest. La mansión, que tenía un precio de 36,8 millones de dólares, fue propiedad de Hugh Hefner y Katherine Hepburn. Cuando James compró la casa, era propiedad de Lee Phillip Bell, el co-creador de la exitosa telenovela “The Young and the Restless”.

Según Forbes, la casa tiene cuatro dormitorios, siete baños, dos casas de huéspedes, una cancha de tenis y una sala de cine. La casa, construida en la década de 1930, se asienta sobre 2,5 acres de terreno. Sin embargo, la publicación informó que el atleta probablemente derribará la casa y construirá su propia mansión.

Además de esas tres casas, The Real Deal compartió en octubre de 2022 que la ex estrella de Miami Heat había comprado un condominio de lujo en Estates at Acqualina en Sunny Isles Beach, al norte de Miami Beach. Se informa que James compró un condominio con vista al mar en el piso 43 por $9 millones.

5. LeBron James ha comprado muchos regalos caros para sus amigos, compañeros de equipo y familia

Además de sus varias casas, James también ha comprado muchos regalos caros para sus amigos y familiares, incluidos automóviles para su esposa y su madre. En honor al cumpleaños número 30 de su esposa Savannah James, la estrella de la NBA le regaló un Ferrari Testarossa de $ 200,000, aunque le dijo a Essence que aún no podía conducir el automóvil. “Será aún más increíble cuando pueda conducirlo”, se rió. “No puedo conducir un manual. Aprenderé a conducirlo. Para esta primavera estará encendido y saltando en mi nuevo Ferrari”.

Los obsequios de vehículos continuaron cuando James le regaló a su madre, Gloria James, un Mercedes Benz G-Class SUV blanco, también conocido como G-Wagon, por su 54 cumpleaños en 2022. No es la primera vez que le compra un automóvil a su madre, ya que él le compró un Porsche en 2014.

James también le dio a su hija Zhuri Nova un regalo bastante único en 2020 cuando le dio una versión en miniatura de su propia casa construida en su patio trasero. La casa de juegos, que es lo suficientemente grande como para caminar, tiene su propio sofá, cocina y comedor.

