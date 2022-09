Premios Emmy 2022: ¿Quiénes son los presentadores?

Este lunes 12 de septiembre, se celebra la 74 edición de los premios Emmy, que esta vez vuelven a la conmemoración habitual desde su sede en Los Ángeles, California, luego de que las medidas de bioseguridad por el coronavirus cambiaran la realización de su formato, a una entrega de premios desde la distancia y haciendo uso del internet.

La ceremonia que se llevará a cabo en el Microsoft Theatre, a partir de las 8:00 p.m. hora local, tendrá una duración de casi tres horas, tiempo en el que el encargado para conducir el evento será el comediante de “Saturday Night Live”, Kenan Thomson, personaje estrechamente ligado con la cadena NBS, encargada de la transmisión en vivo de los premios.

The party is just getting started! 🎉 Tune in on Monday, Sept. 12 at 8 PM ET/ 5 PM PT to watch the 74th #Emmy Awards LIVE hosted by @KenanThompson on @NBC and @PeacockTV! #Emmys2022 pic.twitter.com/7LT08qDbWf — Television Academy (@TelevisionAcad) September 6, 2022

Kenan Thomson será el presentador de la ceremonia

Kenan Thomson, a pesar de haber sido el anfitrión de los Kids’ Choice Awards 2021 y de los People’s Choice Awards, este año debutará como maestro de ceremonia en la gala número 74 de los Emmy. En un comunicado emitido el martes pasado, el comediante no dejó de expresar la gran emoción que siente al haber tenido el honor de ser escogido entre muchos para ser el presentador de esta gran noche.

Hold up, imma just take this!😉 Don’t miss my #Emmys hosting debut LIVE Monday, 9/12! pic.twitter.com/k1BIb9eljI — Kenan Thompson (@kenanthompson) August 29, 2022

“Ser parte de esta increíble noche en la que honramos a lo mejor de la comunidad televisiva es ridículamente emocionante, y hacerlo en NBC, mi cadena familia desde hace mucho tiempo, lo hace aún más especial”, dijo en declaraciones citadas por LA Times.

¿Quién es Kenan Thomson?

De acuerdo con LA Times, Thompson ha estado en el programa nocturno de comedia de NBC desde el año 2003 y regresa para su vigésima temporada este otoño boreal. Su trabajo en “Saturday Night Live” le ha valido tres nominaciones a los Emmy como actor de reparto, y ganó un trofeo en el año 2018 como coautor de la letra de la canción “Come Back, Barack”, que apareció en el programa.

También fue nominado en el año 2021 como actor principal en su serie de comedia “Kenan”, que después de dos temporadas al aire, en el mes de mayo NBC decidió cancelar.

Kenan, también hizo parte de la nómina de actores de la comedia infantil de Nickelodeon “All That” (“Todo eso y más”) y junto a Kel Mitchell fueron protagonistas de la serie derivada “Kenan & Kel”, informó el blog DeSeries, que sus proyectos anteriores incluyen Clifford the Big Red Dog de Paramount +, Home Sweet Home Alone de Disney+, la película de Adam Sandler de Netflix Hubie Halloween, el papel protagonista junto a Samuel L. Jackson en Snakes on a Plane, Wieners y The Magic of Belle Isle con Morgan Freeman.

Otros créditos cinematográficos incluyen Fat Albert, D2: The Mighty Ducks, Good Burger, The Adventures of Rocky and Bullwinkle, Brother Nature, Heavyweights, My Boss’s Daughter, Barbershop 2, Going in Style y They Came Together. Dice este medio que también tuvo un papel recurrente en Felicity de la WB.

La publicación señala además que Thompson mostró su talento vocal como Bricklebaum en El Grinch, que pasó a la historia como la película navideña número uno de todos los tiempos, que Thompson también ha prestado su voz a las películas de animación Trolls World Tour, Wonder Park, Los Pitufos, Los Pitufos 2 y Space Chimps, a la serie de televisión Sit Down, Shut Up y a la campaña de marionetas de Kobe Bryant/LeBron James de Nike durante los playoffs de la NBA de 2009. Y que fue la voz de Austin ‘Impresario’ Sullivan en la serie animada de Hulu The Awesomes y de Riff en la película Rock Dog.

Todo este recorrido y experiencia actoral le valieron a Thomson el reconocimiento de Jen Neal, vicepresidente ejecutivo de eventos en vivo para NBC Universal Televisión and Streaming, quien manifestó que “Kenan es bien considerado como uno de los artistas más divertidos, simpáticos y exitosos de las últimas dos décadas y su permanencia en ‘Saturday Night Live’ habla por sí sola”.

“Sabemos que traerá la emoción y el profesionalismo a los Premios Emmy que merece un espectáculo de esta talla”. Agregó en declaraciones en Entretenimiento.

¿Qué esperar este año?

Como es sabido, los Emmys tienen por entregar en total 118 premios, pero no todas las estatuillas serán otorgadas en la noche de gala. De acuerdo con el medio LA Times, los galardonados de 25 categorías clave, incluyendo mejor serie de drama y mejor serie de comedia, serán anunciados durante la ceremonia televisada, mientras que el resto se dividirá entre el 3 y el 4 de septiembre.

Una versión editada de las ceremonias del fin de semana, con categorías que incluyen edición de sonido y cinematografía, se transmitirá el 10 de septiembre a las 8:00 p.m. de Nueva York (0000 GMT) en FXX, informó Vogue.

Para esta versión, con varias nominaciones, en la categoría de drama, se espera que “El juego del Calamar”, sea una de las producciones que se lleve algún galardón, al igual que se espera suceda con “Succession’, que en el 2020 fue premiada como la mejor serie de drama.

Otras series que podrían brillar en esta categoría como estrellas en la noche, son: Euphoria, Yellowjackets y el final de Ozark.

Para la mejor serie cómica, Ted Lasso de Jason Sudekis, que en su primera temporada se llevó varios premios, en esta versión de entrega aparece como una de las series favoritas, no importa que su segunda temporada se trasmitiera hace ya un año, la producción tiene muchas nominaciones que le dan chance para llevarse a casa y de nuevo algún galardón, de acuerdo con El País.

Igualmente entran a disputarse en esta categoría, Hacks y Barry, Only Murders in the Building y The Marvelous Mrs. Maisel, esperando que alguno de ellos se alce con alguna estatuilla.

LEER MÁS: Premios Emmy 2022: ¿Cuándo son?