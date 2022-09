Premios Emmy 2022: ¿Cuándo son?

Faltan pocos días y ya todo está listo para disfrutar una de las galas más esperadas por el público estadounidense y de algunos otros lugares del mundo. La alfombra roja se extiende para que cientos de actores y actrices desfilen hacia el escenario donde se premiaran a los más destacados dentro de la programación de la pantalla chica emitida entre los meses de junio de 2021 y mayo de este año 2022: ¡Los premios Emmys 2022!

The party is just getting started! 🎉 Tune in on Monday, Sept. 12 at 8 PM ET/ 5 PM PT to watch the 74th #Emmy Awards LIVE hosted by @KenanThompson on @NBC and @PeacockTV! #Emmys2022 pic.twitter.com/7LT08qDbWf — Television Academy (@TelevisionAcad) September 6, 2022

Esto es lo que necesitas saber sobre los premios:

¿Cuándo serán los Emmy 2022?

En esta versión, la número 74, los premios Emmy cambiaron su horario tradicional que realizaba la ceremonia el segundo domingo del mes de septiembre, y este año la traslado para la noche del día lunes 12 de septiembre de 2022.

El lugar escogido esta vez por La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión para entregar estos premios es el Microsoft Theatre de Los Ángeles California. El evento tendrá una duración de aproximadamente tres horas, dando inicio desde las 8:00 p.m. hora de Nueva York (0000 GMT), y además se transmitirá en señal en vivo por NBC y de forma gratuita por el servicio de streaming Peacock.

Habrán protocolos COVID

La academia anunció que tendrán algunos protocolos COVID-19 que sus asistentes a la ceremonia deberán de cumplir. En el comunicado se lee:

PROTOCOLOS COVID Todos los asistentes deben proporcionar prueba de vacunación o prueba de una prueba de COVID negativa realizada dentro de las 48 horas posteriores al evento. La fecha de la última toma debe ser más de dos semanas antes del evento. Se aceptarán comprobantes de vacunas digitales o impresos. La prueba COVID debe tener fecha y hora estampadas. La Academia de Televisión se compromete a hacer que los eventos de los miembros sean accesibles para todos. El objetivo de The Godfrey Hotel Hollywood es garantizar que brindemos una experiencia positiva a cada huésped. Nuestro objetivo es garantizar que todos puedan acceder a todas las áreas y nos comprometemos a garantizar que cada función de nuestro sitio sea accesible para todos.

¿Qué esperar este año?

Como es sabido, los Emmys tienen por entregar en total 118 premios, pero no todas las estatuillas serán otorgadas en la noche de gala. De acuerdo con el medio LA Times, los galardonados de 25 categorías clave, incluyendo mejor serie de drama y mejor serie de comedia, serán anunciados durante la ceremonia televisada, mientras que el resto se dividirá entre el 3 y el 4 de septiembre.

Una versión editada de las ceremonias del fin de semana, con categorías que incluyen edición de sonido y cinematografía, se transmitirá el 10 de septiembre a las 8:00 p.m. de Nueva York (0000 GMT) en FXX, informó Vogue.

Para esta versión, con varias nominaciones, en la categoría de drama, se espera que “El juego del Calamar”, sea una de las producciones que se lleve algún galardón, al igual que se espera suceda con “Succession’, que en el 2020 fue premiada como la mejor serie de drama.

Otras series que podrían brillar en esta categoría como estrellas en la noche, son: Euphoria, Yellowjackets y el final de Ozark.

Para la mejor serie cómica, Ted Lasso de Jason Sudekis, que en su primera temporada se llevó varios premios, en esta versión de entrega aparece como una de las series favoritas, no importa que su segunda temporada se trasmitiera hace ya un año, la producción tiene muchas nominaciones que le dan chance para llevarse a casa y de nuevo algún galardón, de acuerdo con El País.

Igualmente entran a disputarse en esta categoría, Hacks y Barry, Only Murders in the Building y The Marvelous Mrs. Maisel, esperando que alguno de ellos se alce con alguna estatuilla.

Otras nominaciones son:

Mejor actor en una serie limitada

• Colin Firth (“The Staircase”)

• Andrew Garfield (“Under the Banner of Heaven”)

• Oscar Isaac (“Scenes From a Marriage”)

• Michael Keaton (“Dopesick”)

• Himesh Patel (“Station Eleven”)

• Sebastian Stan (“Pam and Tommy”)

Mejor actriz en una serie limitada

• Toni Collette (“The Staircase”)

• Julia Garner (“Inventing Anna”)

• Lily James (“Pam and Tommy”)

• Sarah Paulson (“Impeachment: American Crime Story”)

• Margaret Qualley (“Maid”)

• Amanda Seyfried (“The Dropout”)

Mejor actriz de reparto en Drama

• Patricia Arquette (Severance)

• Julia Garner (Ozark)

• Jung Ho-yeon (Squid Game)

• Christina Ricci (Yellowjackets)

• Rhea Seehorn (Better Call Saul)

• J. Smith-Cameron (Succession)

• Sarah Snook (Succession)

• Sydney Sweeney (Euphoria)

Mejor actor de reparto en Drama

• Nicholas Braun (Succession)

• Billy Crudup (The Morning Show)

• Kieran Culkin (Succession)

• Park Hae-soo (Squid Game)

• Matthew Macfadyen (Succession)

• John Turturro (Severance)

• Christopher Walken (Severance)

• Oh Yeong-su (Squid Game)

Mejor actriz de reparto en Coe

• Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)

• Hannah Einbinder (Hacks)

• Janelle James (Abbott Elementary)

• Kate McKinnon (Saturday Night Live)

• Sarah Niles (Ted Lasso)

• Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

• Juno Temple (Ted Lasso)

• Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Mejor actor de reparto en comedia

• Anthony Carrigan (Barry)

• Brett Goldstein (Ted Lasso)

• Toheeb Jimoh (Ted Lasso)

• Nick Mohammed (Ted Lasso)

• Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel)

• Tyler James Williams (Abbott Elementary)

• Henry Winkler (Barry)

• Bowen Yang (Saturday Night Live)

Mejor actriz de reparto en serie limitada

• Connie Britton (The White Lotus)

• Jennifer Coolidge (The White Lotus)

• Alexandra Daddario (The White Lotus)

• Kaitlyn Dever (Dopesick)

• Natasha Rothwell (The White Lotus)

• Sydney Sweeney (The White Lotus)

• Mare Winningham (Dopesick)

Mejor actor de reparto en serie limitada

• Murray Bartlett (The White Lotus)

• Jake Lacy (The White Lotus)

• Will Poulter (Dopesick)

• Seth Rogen (Pam & Tommy)

• Peter Sarsgaard (Dopesick)

• Michael Stuhlbarg (Dopesick)

• Steve Zahn (The White Lotus)

