¿Quién se ganó el Powerball de $730 millones?

El sorteo de la lotería Powerball del miércoles 20 de enero de 2021 alcanzó los $730 millones. Puede que este no sea el premio mayor más grande en la historia de Powerball (ya que fue de $1.6 mil millones en enero de 2016), pero aún es lo suficientemente grande como para cambiar la vida de alguien. Las aplicaciones correspondientes han anunciado que alguien ganó y el premio mayor comenzará de nuevo el próximo sábado en $20 millones.

— FOX Carolina News (@foxcarolinanews) January 21, 2021