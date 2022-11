Powerball 7 noviembre: ¿En qué canal ver el sorteo en vivo?

El próximo Powerball del lunes 7 de noviembre es el más grande del mundo, con un premio mayor establecido en $1.9 mil millones. Es incluso más grande que el Powerball de enero de 2016 que registró $1,586 mil millones. Con tanto en juego, sin duda querrá ver los resultados en vivo, ya sea en su computadora, una aplicación o en la televisión a medida que se anuncian. Tenemos todos los detalles a continuación que necesitará sobre la hora de Powerball, qué estaciones de TV mirar, cuándo se llevará a cabo el sorteo y más.

Hora y fecha del sorteo de Powerball para el 7 de noviembre

El sorteo de Powerball se lleva a cabo todos los lunes, miércoles y sábados por la noche a las 10:59 p.m. Oriental. En otras zonas horarias, son las 9:59 p.m. Centro o 8:59 p.m. Montaña o 19:59 h. Pacífico si estás en la costa oeste.

El sorteo del 7 de noviembre es por la suma de $1.90 mil millones con un valor en efectivo estimado de $929.1 millones.

CNN informó que este es el premio de lotería más grande del mundo, superando al de enero de 2016 que fue de $1,586 mil millones.

Las probabilidades de ganar son solo de 1 en 292,2 millones, y ha habido 39 sorteos sin ganador, informó AP.

Canales de televisión para ver el sorteo del Powerball

Diferentes estaciones de televisión están transmitiendo el sorteo, por lo que el canal exacto puede variar según el lugar donde viva, según Powerball.com. Algunas ciudades pueden basar la transmisión de esta noche en el tamaño del premio mayor, lo que significa que es más probable que vea el sorteo en una de sus estaciones de televisión locales esta noche, ya que es una cantidad récord.

Para encontrar la estación de televisión Powerball de su ciudad, simplemente busque su estado en la lista alfabética a continuación y verifique si su ciudad también está en la lista. Tenga en cuenta que, a veces, las estaciones de televisión pueden cambiar sus decisiones de transmisión en vivo en el último minuto, por lo que esta lista no está garantizada. Muchas de estas estaciones están confirmadas por Powerball.com, pero avisaremos cuando ese sea el caso.

Alabama & Alaska

Alabama y Alaska no figuran en el sitio de Powerball porque los estados no participan en Powerball.

Arizona

Arizona no figuraba en el sitio web de Powerball. Sin embargo, el sitio de la Lotería de Arizona ha dicho en el pasado que Tucson a veces transmite el sorteo en KOLD News 13 a las 10:25 p.m.

Arkansas

• Fort Smith – KFSM – CBS Canal 5

• Jonesboro — KAIT — ABC Canal 8

• Little Rock – KATV – ABC Canal 7

California

El sitio de Powerball no tiene una lista para California. En el pasado, se sabía que las siguientes estaciones transmitían en vivo, pero esto no está garantizado. ABC 7 ofrece una transmisión en vivo.

• KDKA Canal 2 (CBS)

• WTAE (Canal 4) – Entre 11 y 11:30 p.m.

• WPXI (Canal 11) – Entre 11 y 11:30 p.m.

Colorado

Colorado no tiene una lista en el sitio web de Powerball. Una transmisión en vivo podría ser tu mejor opción. ABC 7 proporciona uno.

Connecticut

• Waterbury – CW WCCT – Canal 20

Delaware

El sitio web de Powerball tampoco tenía una lista para Delaware. Una transmisión en línea podría ser tu mejor opción.

Florida

El sitio web de Powerball tiene numerosos listados de TV para Florida.

• Ft. Myers – Fox WFTX – Canal 4

• Ft. Myers – WWDT Telemundo – Canal 43

• Gainesville – ABC WCJB – Canal 20

• Jacksonville – ABC WJXX Channel 25 y NBC WTLV Canal 12

• Miami – WFOR CBS 4, WBFS MyTV 33, WLTV Univision 4, WAMI Unimas 69

• Orlando – CBS WKMG Canal 6 & WTMO Telemundo Canal 31

• Panama City – NBC WJHG – Canal 7

• Pensacola – ABC WFGX – Canal 35

• Sarasota – ABC WWSB – Canal 7

• Tallahassee – ABC WTXL – Canal 27

• Tampa – WVEA Univision 47, WFTS ABC 28

• West Palm Beach – WWHB Azteca 48, WPEC CBS 12, WTVX CW 34, WTCN MyTV 15

Georgia

El sitio web de Powerball tiene numerosos listados de TV para Georgia.

• Albany – WALB NBC – Canal 10

• Atlanta – ABC WSB-TV – Canal 2

• Augusta – ABC WJBF – Canal 6

• Columbus – WRBL CBS – Canal 3.1 y 15

• Macon – CBS WMAZ – Canal 13

• Savannah – NBC WSAV – Canal 3,1

Hawai

Hawái no figura en el sitio de Powerball porque el estado no participa en Powerball.

Idaho

El sitio web de Powerball enumera estas estaciones de TV:

• Boise – NBC KTVB – Canal 7

• Lewiston – KLEW CBS – 3

• Idaho Falls/Pocatello – NBC KPVI – Canal 6

• Twin Falls – NBC KTFT – Canal 7

Illinois

Illinois no figura en el sitio de Powerball. Sin embargo, a veces puede ver una transmisión en vivo en WGN-TV en este enlace.

Indiana

El sitio web de Powerball enumera las siguientes estaciones de televisión:

• Evansville – CW WTVW – Canal 7

• Ft. Wayne – WANE CBS 15

• Indianápolis – FOX WXIN – Canal 59

• South Bend – NBC WNDU – Canal 16

• Terre Haute – NBC WTWO – Canal 2

Iowa

• Waterloo – KWWL NBC 7

Kansas

Powerball actualmente no tiene el estado en la lista. Ver este enlance podría ser una buena opción.

Kentucky

Kentucky no figura en el sitio web de Powerball. El sitio web de la Lotería de Kentucky ha dicho anteriormente que puede ver el sorteo en WGN TV. Transmitir aquí también podría ser una buena opción.

Luisiana

El sitio web de Powerball enumera las siguientes estaciones de televisión:

• Alejandría – NBC KALB – Canal 5

• Baton Rouge – WBRZ+ABC 2.2

• Lafayette – KATC ABC 3

• Lago Charles – FOX KVHP – Canal 29

• Monroe – KARD FOX – Canal 14

• Nueva Orleans – FOX WVUE – Canal 8

• Shreveport – KTBS ABC 3 y KPXJ CW 21

Maine

Maine no figura en el sitio de Powerball. Una transmisión aquí podría ser una buena copia de seguridad.

Maryland

El sitio web de Powerball enumera las siguientes estaciones de televisión:

• Baltimore – NBC WBAL – Canal 11

Massachusetts

Massachusetts no figura en el sitio web de Powerball. Según Mass Live, no hay estaciones de televisión de Massachusetts que transmitan el sorteo en vivo. Una transmisión también podría ser una buena opción de respaldo.

Michigan

El sitio web de Powerball enumera las siguientes estaciones de televisión:

• Flint – CBS WNEM 5

• Grand Rapids – CW WWMT 3.2

• Lansing – ABC WLAJ – Canal 5

• Marquette – WLUC NBC 9

• Muskegon – WMKG IND 31

• Traverse City – WGTU/WGTQ ABC Canales 29 y 8

Minnesota

Minnesota no figura en el sitio de Powerball. Una transmisión puede ser una buena opción.

Mississippi

El sitio de Powerball enumera los siguientes canales:

• Jackson – WJTV CBS 12

• Hattiesburg – WHTV CBS 22

• Gulfport – WXXV NBC/Fox 25

• Columbus – WCBI CBS 4

Misuri

El sitio de Powerball enumera los siguientes canales:

• Columbia – FOX KQFX – Canal 22

• Kansas City – ABC WDAF – Canal 4

• Kirksville – KTVO ABC – 33

Montana

Montana no figuraba en el sitio web de Powerball. Una transmisión puede ser un buen respaldo si su estación de televisión local no está transmitiendo la lotería.

Nebraska

Aunque actualmente no figura en el sitio de Powerball, esta estación figuraba anteriormente como que a veces transmite sorteos en vivo: Hastings – NBC KHAS – Canal 5. Una transmisión también podría ser una buena opción si su estación de televisión local no está transmitiendo la lotería.

Nevada

Nevada no figura en el sitio de Powerball porque el estado no participa en Powerball.

Nuevo Hampshire

Derry – IND WBIN – El canal 50 figuraba anteriormente en el sitio de Powerball como transmisión de loterías en vivo, pero ya no figura. Una transmisión también podría ser una buena opción en caso de que su estación local no transmita la lotería.

New Jersey

Powerball no tenía una estación en la lista para Nueva Jersey, pero NJ.com sugirió mirar en WABC-7 en la ciudad de Nueva York o en Fox 29 de Filadelfia. Una transmisión también podría ser una buena opción en caso de que necesite una copia de seguridad.

Nuevo Mexico

Nuevo México no figura en el sitio web de Powerball. Una transmisión puede ser una buena opción.

Nueva York

El sitio web de Powerball enumera:

• Albany – WCWN CW 15

• Binghamton – WICZ FOX – Canal 40

• Buffalo – WUTV Fox 32/WYNO MyTV 16

• Elmira – NBC WETM – Canal 18

• New York City – ABC WABC – Canal 7

• Plattsburgh – NBC WPTZ – Canal 5

• Rochester – WUHF Fox 31, 7 and WHAM ABC 13

• Syracuse – WSTM NBC 3 y 4

• Utica – WUTR ABC – Canal 20, 7

Carolina del Norte

El sitio web de Powerball enumera:

• Asheville – ABC WLOS – Canal 13

• Charlotte – IND WAXN Canal 64

• Greenville – NBC WITN – Canal 7

• High Point – WGHP Fox 8

• Raleigh – NBC WRAL – Canal 5

Dakota del Norte

Dakota del Norte no figuraba en el sitio web de Powerball. El sitio Lotto Tube solía enumerar algunas estaciones de televisión, que puede encontrar a continuación, pero ya no están en el sitio web. Una transmisión también podría ser una buena opción como respaldo si estos canales no muestran el dibujo:

• Bismark – NBC KFYR Canal 5

• Devil’s Lake – ABC WDAZ Canal 8

• Dickinson – NBC KQCD Channel 7 & CBS KXMA Canal 2

• Fargo – FOX KVRR Channel 15 & ABC WDAY Canal 6

• Grand Forks – ABC WDAZ Channel 8

• Jamestown – FOX KJRR Channel 7

• Minot – NBC KMOT Channel 10 & CBS KXMC Canal 13

• Williston – CBS KXMD Channel 11 & NBC KUMV Canal 8

Ohio

Ohio no figura en el sitio web oficial de Powerball como si tuviera una transmisión de televisión. Sin embargo, el sitio web oficial de la lotería de Ohio enumera una serie de estaciones de televisión.

• Cincinnati – WCPO ABC – Canal 9

• Cleveland – WEWS ABC – Canal 5

• Columbus – WTTE Fox Channel 28 or WSYX ABC Canal 6

• Dayton – WHIO CBS – Canal 7

• Huntington, WV – WSAZ NBC – Canal 3

• Lima – ELIO Fox Channel 9, EOHL CBS Canal 11, WOHL ABC Canal 12

• Steubenville – WTRF CBS – Canal 7

• Toledo – WTVG ABC – Canal 13

• Youngstown – NBC WFMJ – Canal 21

• Zanesville – WHIZ NBC – Canal 18

Oklahoma

Oklahoma no figura como que tiene una transmisión de televisión en vivo en el sitio web oficial de Powerball. El sitio web Lotto Tube enumeró algunas estaciones de televisión en el pasado, que se incluyen a continuación, pero ya no están en el sitio. Una transmisión podría ser su mejor opción para tenerla lista como respaldo en caso de que las estaciones a continuación no muestren el dibujo:

• Oklahoma City – FOX KOKH Canal 25, CW KOCB Canal 34, & COX MEDIA Canal 3

• Tulsa – COX MEDIA Canal 3

Oregon

Algunas de estas estaciones se enumeraron anteriormente en el sitio web de Powerball o en el sitio web de LottoTube, pero ya no se encuentran en la lista. No está claro por qué fueron eliminados. Una transmisión también podría ser una buena opción como respaldo, en caso de que estas estaciones ya no transmitan en vivo.

• Bend – NBC KTVZ – Canal 21

• Coos Bay – KMTZ NBC 23 (Lottotube)

• Eugene – KMTR NBC 16 (Lottotube)

• Klamath Falls – KOTI NBC 2 (Lottotube)

• Medford – NBC KOTI Canal 2 & Ind KOBI Canal 5

• Roseburg – KTCW NBC 18 (Lottotube)

• Portland – KWVT ABC Canal 17.1

• Springfield – KMTR NBC 16 (Lottotube)

Pensilvania

Powerball enumera las siguientes estaciones de TV:

• Altoona – WTAJ CBS 10

• Erie – ABC WJET – Canal 24

• Lancaster – WGAL NBC 8

• Philadelphia – WTXF Fox Canal 29

• Pittsburgh – WPXI NBC Canal 11

• Wilkes-Barre/Scranton — WNEP ABC Canal 16

Rhode Island

Powerball enumera las siguientes estaciones de TV:

• Providence – CBS WPRI – Canal 12

Carolina del Sur

Powerball enumera las siguientes estaciones de TV:

• Aiken/Augusta – CBS WRDW – Canal 12

• Charleston – CBS WCSC – Canal 5

• Columbia – CBS WLTX – Canal 19

• Florence/Myrtle Beach – NBC WMBF – Canal 32

• Greenville/Spartanburg – Fox WHNS – Canal 21

• Hilton Head – WHHI – Canal 30

• Rock Hill/Charlotte – MyTV WMYT – Canal 12 (46)

Dakota del Sur

Dakota del Sur no tenía una lista de transmisión en el sitio web oficial de Powerball. Una transmisión puede ser una buena opción.

Tennesse

Powerball enumera las siguientes estaciones de TV:

• Chattanooga – ABC WTVC – Canal 9

• Jackson – ABC/CBS WBBJ – Canal 7

• Johnson City – WJHL ABC – Canal 11

• Knoxville – NBC WBIR – Canal 10

• Memphis – CBS WREG – Canal 3

• Nashville – ABC WKRN – Canal 2

Texas

Powerball enumera las siguientes estaciones de TV:

• Houston – KHOU CBS 11

• Midland/Odessa – KMID ABC 2

• San Antonio – WOAI NBC 4, KABB Fox 3

Utah

Utah no figura en el sitio de Powerball porque el estado no participa en Powerball.

Vermont

Esto no aparece en el sitio de Powerball, pero Burlington en CBS WCAX – Canal 3 a veces ha mostrado el dibujo en el pasado. Una transmisión también podría ser una buena opción como respaldo por si acaso.

Virginia

Estas estaciones se enumeraron anteriormente en el sitio de Powerball, pero ya no se encuentran en la lista, por lo que no está claro si todavía muestran el dibujo o no. Una transmisión es una buena opción para tenerla lista como respaldo.

• Harrisonburg – Fox WHSV – Canal 3 & ESVF ABC Canal 43

• Norfolk – WVEC CBS Canal 13

• Richmond – CBS WRIC – Canal 8 & WTVR ABC Canal 6

• Roanoke – CBS WDBJ – Canal 7

• Virginia Beach – NBC WAVY – Canal 10

Washington

Washington no tiene una lista de transmisión en el sitio web oficial de Powerball. Una transmisión es una buena opción para configurarla como respaldo por si acaso.

Washington DC

La estación a continuación ya no aparece en Powerball.com, por lo que no está claro si todavía muestra los dibujos o no. Una transmisión también podría ser una buena opción.

• Arlington – ABC WJLA – Canal 28

• NewsChannel8 figuraba anteriormente en el sitio web de D.C., pero ya no está allí.

West Virginia

Una transmisión puede ser una buena opción. El sitio web oficial de la lotería de Ohio también incluye la siguiente estación:

• Huntington, West Virginia: WSAZ NBC – Canal 3

Wisconsin

Wisconsin no tiene una lista de transmisión en el sitio web oficial de Powerball. Una transmisión puede ser una buena opción como respaldo en caso de que ninguna estación local muestre el dibujo en vivo.

Wyoming

Wyoming no tiene una lista de transmisión en el sitio web oficial de Powerball. Una transmisión sería una buena opción como respaldo en caso de que ninguna estación local muestre el dibujo.

Recuerde que ninguna de estas estaciones de TV está garantizada para transmitirse, y su mejor opción es tener una copia de seguridad de transmisión en vivo configurada. El sitio web de Powerball dice que los sorteos se mostrarán en vivo allí, pero esta página a veces falla durante los sorteos. Otra buena opción para la transmisión en vivo es la página web de ABC7.

