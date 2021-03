Hospitalizaron a la esposa de Ellen DeGeneres: ¿Cómo está Portia de Rossi?

El viernes pasado, Portia de Rossi, la esposa de Ellen DeGeneres, fue trasladada de urgencia al hospital, con apendicitis. Según informó People, la actriz necesitaba una cirugía de emergencia y ahora está en casa y “está bien”, de acuerdo con un representante de De Rossi y su esposa, la ex jueza de Idol Ellen DeGeneres.

Una fuente le dijo a People: “Ellen llevó de prisa a Portia al hospital el viernes por la noche, tenía mucho dolor. Fue apendicitis y se sometió a una cirugía”.

La fuente agregó a People que De Rossi “ahora está descansando en casa y Ellen la está cuidando. Fue un susto al principio, pero es bueno saberlo”.

Rossi & DeGeneres se casaron ​​en 2008

Ellen DeGeneres comenzó a salir con De Rossi en el 2004. Cuando se revocó la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, las dos finalmente pudieron casarse.

Cuando De Rossi habló con People en febrero, dijo sobre su relación con DeGeneres: “Hemos crecido juntas como pareja, y realmente nos consideramos y ponemos nuestra relación en primer lugar… Al hacer eso, te vuelves mucho más sólido. No puedo imaginar pasar tiempo con nadie más que ella”.

DeGeneres agregó: “Pensamos las mismas cosas, decimos las mismas cosas al mismo tiempo, nos terminamos los sándwiches de una a la otra. Estamos en un ritmo que es fácil”.

De Rossi ha sido el ‘Rock’ de DeGeneres

Cuando de Rossi habló con People en febrero, dijo que cuando las dos están separadas, DeGeneres “hace que el hotel ponga pétalos de rosa en forma de corazón de amor en mi cama”. Ella dijo: “Cada vez durante los últimos 16 años. Y siempre me pilla desprevenida”.

DeGeneres agreg que al irse, De Rossi “… dejará pequeñas notas si va a algún lugar, lo cual es realmente dulce … Ella es pensante”.

De Rossi agregó: “Hemos crecido juntas como pareja, y realmente nos consideramos la una a la otra y ponemos nuestra relación en primer lugar … Al hacer eso, te vuelves mucho más sólido. No puedo imaginar pasar tiempo con nadie más que ella … Pensamos las mismas cosas, decimos las mismas cosas al mismo tiempo, nos terminamos los bocadillos del otro, no, frases. Estamos en un ritmo que es fácil”.

La semana pasada, DeGeneres firmó un acuerdo exclusivo con Discovery. Según Deadline, el primer proyecto del acuerdo se llama Endangered. El medio informó que DeGeneres narrará y producirá el documental.

Deadline escribió: “En peligro de extinción marca la primera vez que DeGeneres ha narrado un documental, así como la primera comisión de la Unidad de Historia Natural de los Estudios de la BBC que no pertenece a la BBC. Sigue el esfuerzo de dedicados conservacionistas de la vida silvestre en todo el mundo mientras trabajan para compilar la última versión de la Lista Roja, el registro más completo del estado de la vida silvestre del mundo, que se haya creado”.

En un comunicado, Nancy Daniels, directora de marca de Discovery and Factual, comentó: “La dedicación de Ellen al medio ambiente y su amor por todos los animales, incluidas las criaturas más amenazadas que llaman hogar a nuestro planeta, es incomparable… Damos la bienvenida a Ellen y su equipo a la familia Discovery, ya que aporta su humor, su voz y su capacidad de inspirar a estos importantes proyectos apasionantes”.

