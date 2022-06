¿Cuál es la nueva película de misterio que está rodando Hallmark?

Hallmark ha estado trabajando en silencio en una nueva película de misterio. Hasta el momento, la película no ha sido anunciada oficialmente por la cadena. Pero la filmación comenzó en mayo, según una publicación de casting.

La película se llama Heartland Mysteries

Según un anuncio de casting en Casting Workbook, la nueva película se llamará Heartland Mysteries y se filmará en Winnipeg, Canadá. El rodaje estaba programado para comenzar el 15 de mayo y terminar el 17 de junio en Winnipeg y sus alrededores.

Una sinopsis de Casting Workbook compartió que la película trata sobre una investigadora privada, Francesa “Frankie” Quinn. Su prometido, el novelista Carl Wiseman, muere y ella encuentra su cuerpo. Su ex, Wynton Rousseau, es el detective asignado al caso. Las cosas entre ellos terminaron tan mal que Frankie deja su trabajo como forense en el departamento de policía.

La sinopsis explica que Wyn y Frankie son muy diferentes. Wyn es estoica, mientras que Frankie es dulce y accesible, lo que hace que a menudo se la subestime como investigadora privada.

La hermana de Carl, Sheryl, termina contratando a Frankie para investigar la muerte de Carl.

La sinopsis concluye: “Los sospechosos incluyen a la rica heredera de una ex esposa de Carl, el agente al que iba a despedir y el protegido que puede haber llevado la adoración del héroe demasiado lejos. En última instancia, las circunstancias obligan a Frankie y Wyn a unir fuerzas para desentrañar un complot serpenteante y desenmascarar a un siniestro asesino, que golpea el corazón de Frankie y Wyn”.

Mallory Jansen podría ser elegida para el papel de Frankie

La estrella de Hallmark, Mallory Jansen, podría ser elegida para el papel de Frankie en la película. Aunque no se ha hecho un anuncio oficial, la página de perfil de TrademarkTalent para Jansen la enumera como protagonista en Heartland Mysteries.

Jansen ha protagonizado On the 12th Date of Christmas de Hallmark junto a Tyler Hynes y Her Pen Pal junto a Joshua Sasse. Algunos de sus otros créditos incluyen The Big Leap, Shooter, This Is Us, Agents of SHIELD, Galavant, Baby Daddy, Young & Hungry y más.

Según la lista, la película está dirigida por Anthony Metchie. Metchie se desempeñó recientemente como director de Dying for Chocolate: A Curious Caterer Mystery. Así que esta no sería su primera película de misterio dirigida por Hallmark. También figura como productor de Dying for Chocolate, junto con Hearts of Christmas y Merry Liddle Christmas Wedding.

Metchie también tiene una larga trayectoria como director de fotografía de numerosas películas de Hallmark, entre ellas A Dickens of a Holiday!, You’re Bacon Me Crazy, Matchmaker Mysteries, Hailey Dean Mysteries, Marrying Father Christmas, Road to Christmas, The Sweetest Heart, Winter’s Dream, Falling for Vermont, Eat, Play, Love y más.