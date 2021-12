Pedro Plascencia, esposo de Carmen Salinas: ¿Quién es él?

La actriz Carmen Salinas se casó con Pedro Plascencia Rámirez en 1956. A pocos meses de empezar una relación decidieron casarse. Ella tenía apenas 16 años cuando se casó con el reconocido pianista, quien trabajo durante más de 25 años al lado de Juan Gabriel.

El matrimonio duro 12 años. En 1979 decidieron ponerle fin a su matrimonio. Pero antes de divorciarse la pareja estuvo a punto de convertirse en padres en varias ocasiones pero Salinas sufrió cinco abortos. Hasta que llego su hijo, Pedrito Plascencia. Su primogénito le siguió los pasos a su padre y se convirtió en un popular músico. Pero en 1994, Pedrito, con apenas 38 años, falleció de cáncer al pulmón. El hijo de Carmen murió después de siete meses de haber sido diagnosticado.

Pedro Plascencia tuvo dos hijos con Carmen Salinas pero perdió uno recién nacido





Carmen Salinas sufrió cinco abortos cuando llevaba embarazos de más de tres meses. “Yo lloraba mucho”, señaló en una entrevista en 2011 en Las Estrellas.

Lo más triste fue cuando uno de sus bebes murió apenas nació. Uno de sus hijos dejó de existir ni bien nació y su esposo tuvo que llevárselo al verla desesperada, informa El Comercio. “Se me murió mi bebé sietemesino, aquí lo tenía en mis manos vivo, en mi casa. Yo le corté el cordón umbilical y decía ‘tráeme botellas de agua caliente’, pero lo que yo no sabía era que tenía que sacarle las flemas y yo lo vi morir. Cuando llegó mi esposo y me vio cargando a mi bebito muerto me lo quitó de las manos, lo velamos y al día siguiente lo sepultó en el panteón de Dolores”, contó Salinas a Telemundo.

Pedro Plascencia Rámirez murió en 2016

Con profunda tristeza les comunicó a ustedes, que Pedro Plascencia Ramírez. Padre de mis hijos ya está descansando en santa paz. — Carmen Salinas (@CarmenSalinasLo) November 2, 2016

Carmen Salinas anunció a través de sus redes sociales que su ex esposo Pedro Plascencia Rámirez había fallecido en noviembre del 2016. “Ya está a su hijo, mi Pedrito, y ambos acompañando a Juan Gabriel para cantarle a los ángeles, descanse en paz Pedro Plascencia Ramírez”.

“Fue un gran padre para mis hijos, él y yo tomamos caminos diferentes en los años 60, pero seguimos manteniendo una gran amistad, lamentablemente él se nos adelantó. Nos sobreviven mi hija María Eugenia Plascencia Salinas y sus hijos Juan Pablo, Valentina y Aarón Plascencia Medina y su esposa Imelda”.

Cabe mencionar que padre e hijo murieron de cáncer. “No sé qué está pasando, pero esta enfermedad está causando estragos en miles de familias, no se diga en la mía con mi hijo Pedro y ahora con su padre, por eso hay que cuidarnos, ir a los chequeos médicos periódicamente”.

Pedro Plascencia Rámirez nació en 1931





Pedro Plascencia nació en Guadalajara Jalisco, el 17 de septiembre de 1931. Desde niño tuvo una gran inquietud por la música y se convirtió en reconocido pianista de México. Tanto así que Juan Gabriel lo llamó para pertenecer a su grupo musical. Y trabajaron juntos por 25 años.