Patricia Manterola habla por primera vez tras la muerte de su ex esposo Xavier Ortiz

Patricia Manterola, ex integrante de Garibaldi y la esposa de Xavier Ortiz durante 6 años, habló por primera vez sobre el fallecimiento de su ex marido, que se quitó la vida el 7 de septiembre a los 47 años tras mucho tiempo sufriendo una severa depresión.

Hasta ahora, habíamos escuchado a gente de su círculo más próximo hablando sobre la triste noticia: su última esposa Carissa de León, dos de los integrantes de Garibaldi (Charly López, Sergio Mayer). Pero aún no habíamos escuchado a la que fue la mujer del cantante durante una época muy intensa de su vida, Patricia Manterola.

La cantante decidió hablar en exclusiva para Un Nuevo Día de Telemundo. Se mostró muy respetuosa y con un discurso muy lúcido a pesar de que se la veía muy afectada por la muerte de Xavier Ortiz, como reportó La Botana:

“Qué les puedo decir a todos que ya no sepan, ustedes saben el cariño, pero sobre todo el respeto que nos tuvimos Xavi y yo, independientemente de que nuestra relación de pareja terminó hace 16 años, y precisamente por ese respeto a él, a su familia, a sus seres queridos y a su hijo, es que siento que mis comentarios y mis palabras no tienen en este momento mucha importancia, no tienen mucho valor, es por eso que me he mantenido muy prudente, muy al margen de esta situación tan inesperada y dolorosa para muchos”.

Patricia Manterola sufre “desbalance hormonal”

Otro de los motivos del silencio de la cantante mexicana es que su estado de salud, pese a no sufrir ninguna dolencia muy grave, no era el óptimo. Como reporta Infobae, Manterola llevaba un año muy duro después de la muerte de su padre. Ya no era sólo el dolor de la pérdida, la mexicana sentía que sufría más de lo debido, así que decidió acudir a un doctor:

“El año pasado después de que se muere mi papi, mis emociones estaban a flor de piel, y noté que esos meses siguientes, esos días de cada mujer, pues eran demasiados profundos, las emociones eran muy fuertes, y en mi visita a mi doctor de rutina, yo pensaba que era por mi papá.”

La visita rutinaria al doctor sirvió para descubrir que esas dolencias tenían un trasfondo más complicado:

“Me abro con mi doctor por primera vez y le digo que desde siempre yo recuerdo que he tenido periodos irregulares, y siempre hay ciertos días que la paso fatal, y entonces me empieza a cuestionar ciertas cosas, y me dice: ‘Paty eso no es normal, vamos a hacerte un panel completo de tus hormonas’, y descubrí precisamente que no era normal, y que tenía yo un desbalance hormonal, muy grande, que gracias a Dios me estoy tratando.”

Manterola, gracias al tratamiento, se encuentra en mejor estado. De hecho, esta semana acaba de presentar un nuevo tema: “Canción pa’ levantarte”. Así suena en Youtube:

