Felices Pascuas 2023: Oraciones para compartir

¡La resurrección de Cristo! Día para celebrar que su nueva vida también es una vida renovada para cada miembro de su iglesia. La pascua del señor que viviremos este domingo 9 de abril, es una invitación a que vivamos en adelante con alegría, con esperanza, y con una absoluta convivencia en paz consigo mismos y con el resto de la creación.

En este día de promesa de que la vida triunfa sobre la muerte, nada más especial que compartir con tus seres especiales y amados, unas bellas oraciones que celebren la pascua como esa llama de vida que nunca se apagara si tenemos fe y replicamos la doctrina de Jesús y su padre.

Oraciones para compartir en el día de Pascuas 2023

La #SemanaSanta2023 es el momento litúrgico más intenso de todo el año en la Iglesia Católica. Cada día recordamos un momento clave de la Pasión y Muerte de Jesús, y nos preparamos con la oración y reflexión para celebrar con gozo la Pascua de Resurrección del Señor. pic.twitter.com/ngw5VeC4p3 — ACI Prensa (@aciprensa) March 31, 2023

Una Oración por la Resurrección

“Querido Dios, gracias porque haces nuevas todas las cosas. Gracias por la victoria y el poder en tu Nombre. Gracias porque tienes las llaves sobre la muerte, porque por tu poder, Jesús resucitó de la tumba, allanando el camino para que tengamos una nueva vida contigo. Gracias porque tuviste un plan, porque abriste un camino. Confesamos nuestra necesidad de ti…fresco, nuevo, otra vez. Te pedimos que renueves nuestros corazones, mentes y vidas para los días venideros. Oramos por tu refrigerio sobre nosotros.

Mantén tus palabras de verdad plantadas firmemente dentro de nosotros, ayúdanos a mantenernos enfocados en lo que es puro y recto, danos el poder para ser obedientes a tu palabra. Y cuando el enemigo nos recuerda dónde hemos estado, silbando sus mentiras y ataca en nuestro camino, confiamos en que tu voz habla más fuerte y más fuerte, recordándonos que estamos a salvo contigo y que tus propósitos y planes no fallarán. Te pedimos que seas nuestra defensa y retaguardia, manteniendo nuestro camino despejado, quitando los obstáculos y cubriendo las trampas. Señor, condúcenos a tu terreno llano.

Brilla tu luz en nosotros, a través de nosotros, sobre nosotros. Que hagamos una diferencia en este mundo, para tu gloria y propósitos. Ponte delante de nosotros. Que todos tus planes tengan éxito. Podemos reflejar tu paz y esperanza a un mundo que tan desesperadamente necesita tu presencia y sanación. ¡Gracias a ti, Dios, por tu regalo indescriptible! A ti sea la gloria y el honor, en este Día de la Resurrección y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén” – Debbie McDaniel

Di “Gracias” por Jesús

“Padre Celestial, gracias por enviar a Jesús para salvarme de mis pecados. Gracias porque me amaste lo suficiente como para enviar un sacrificio perfecto, para que pudiéramos vivir juntos eternamente. Confieso que soy pecador y necesito perdón. Te pido que entres en mi corazón y me comprometo a seguir a Jesús como mi Señor y Salvador personal. En el nombre de Jesús, Amén” -Glynnis Whitwer

Oraciones para la Cena de Pascua

“Dios, hacemos una pausa con tanta gratitud por el regalo de tu amor inmerecido, inagotable e insondable. Gracias por caminar alrededor en este planeta roto, polvoriento y plagado de problemas durante 33 años para que podamos creer y tener vida eterna.

Gracias por comunicarnos tu amor de una manera tan personal, tan extravagante, y tan amable. Gracias por morir y luego resucitar de entre los muertos para que pudiéramos tener esperanza. Gracias por demostrar que eres real, que eres poderoso y que solo nos das el poder de vivir bien nuestras vidas a través de tu encarnación, muerte y resurrección. Gracias por lavar nuestros pecados al ofrecerte como el sacrificio perfecto e irreprensible en nuestro lugar. Gracias, Jesús, por todo lo que has hecho por nosotros y te ofrecemos nuestras vidas como un sacrificio vivo en gratitud por tu maravillosa gracia. Amén” – Amanda Idleman.

Una oración para el mejor día

“Señor, levantamos nuestros corazones hacia ti. Al amanecer, que podamos experimentar la unidad que compartimos en cada momento, sabiendo que somos uno con Cristo resucitado. Señor, levantamos nuestros ojos hacia ti. Al salir el sol, que este momento permanezca con nosotros, recordándonos que debemos buscar los hermosos colores de la promesa en tu palabra.

Señor, levantamos nuestras oraciones a ti. Mientras cae la frescura del rocío, que podamos respirar esta mañana y saber que, como la tierra, tú nos sostienes, nos guardas y trabajas en nosotros siempre.

Y así, levantamos nuestras voces hacia ti. Celebramos el día más grande de la historia, cuando Jesús resucitó de la muerte, derrotó a las tinieblas y bañó al mundo con la impresionante luz de la resurrección. Que vivamos siempre para alabarte. Amén”

Tu victoria es mi victoria

“Señor Jesucristo, me alegro y me regocijo continuamente en tu gloriosa y triunfante victoria sobre la muerte. Porque tu victoria es mi victoria. Ayúdame a vivir por ella, en ella y para ella. Estoy agradecido hasta lo más profundo, agradecido para siempre. Amén” — Selwyn Hughes

Una oración de Pascua llena de agradecimiento

“Señor Dios, has amado tanto a este mundo que diste a tu único hijo, para que nosotros también seamos llamados tus hijos. Señor, ayúdanos a vivir en la alegría y la gracia del Domingo de Pascua, todos los días. Que tengamos corazones agradecidos por tu sacrificio. Que tengamos ojos que miren tu gracia y nos regocijemos en nuestra salvación. Ayúdanos a caminar en esa poderosa gracia y a contar tus buenas noticias al mundo. Todo por tu gloria te lo pedimos, Señor, Amén” — Rachel Marie Stone

Una oración para un amor que venció

“El amor venció. Emergiendo de una tumba fría. Toda la verdad, majestuosidad y creatividad de un Dios vivo. Transformando un corazón roto. Regresando en silencio, en un jardín tranquilo y doloroso. La piedra de la tumba fue removida para liberar el amor redentor. Jesús resucitado y restaurado. Consuela a una mujer que llora. Habla con los viajeros en un viaje. Se reúne con sus amigos fieles. Y se inclinan ante Cristo vivo. Y reconocen que el Salvador ha llegado. Que la palabra de Dios ha cobrado vida. Y que la extraordinaria transformación del cielo y de la tierra se ha completado”, — Julie Palmer

Una oración de esperanza

“Querido Señor Jesucristo, por tu radiante y magnífica resurrección, rompiste los lazos de la muerte y te levantaste de la tumba como vencedor. Reconciliaste el cielo y la tierra. Nuestra vida no tenía esperanza de felicidad eterna antes de que tú nos redimieras. Tu resurrección ha lavado nuestros pecados, ha restaurado nuestra inocencia y nos ha traído la alegría ¡Qué inconmensurable es la ternura de tu amor!” — Saint Gregory the Great

Una oración para recordar las profundidades del amor de Dios

“¡Señor, eres tan maravilloso! ¿Cómo podré agradecerte lo suficiente por venir a este mundo a dar tu vida por mí? Lo siento por las veces que estoy tan ocupado que no recuerdo el increíble amor que me demostraste voluntariamente al ir a la Cruz. No tenías que hacerlo, pero lo hiciste por mí. ¡Te agradezco desde lo más profundo de mi corazón por amarme tan completamente! ¡Oro esto en el nombre de Jesús!” -Rick Renner

Por Pascua Esperanza en tiempos difíciles

“Estos tiempos son aterradores, Señor. Los titulares diarios entregan noticias preocupantes. Si moramos allí, Padre, perderemos toda esperanza. Gracias por Tu protección y las promesas que tenemos en Tu palabra. Nada nos podrá separar de Tu amor y de la victoria alcanzada por Cristo en la cruz. Él es nuestra esperanza y nuestro siempre presente auxilio en las tribulaciones. Gracias Padre. No tenemos por qué temer. ¡Nunca dejarás ni abandonarás a los tuyos!” -Judy Fussell

LEER MÁS: Felices Pascuas 2023: Versículos de la biblia