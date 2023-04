Felices Pascuas 2023: Versículos de la biblia

Este domingo 9 de abril será el día de la Pascua y para el mundo cristiano esta jornada de celebración estará llena de alegría y esperanza porque Jesús resucito, y con él la promesa de una vida eterna.

Las puertas del cielo se abren para todos los que tienen fe en Dios y su hijo, y nada mejor que para reflexionar en ello, que 20 lindos versículos bíblicos sobre la resurrección de Jesús.

20 Versículos de la biblia para compartir este Domingo de Pascua

La #SemanaSanta2023 es el momento litúrgico más intenso de todo el año en la Iglesia Católica. Cada día recordamos un momento clave de la Pasión y Muerte de Jesús, y nos preparamos con la oración y reflexión para celebrar con gozo la Pascua de Resurrección del Señor. pic.twitter.com/ngw5VeC4p3 — ACI Prensa (@aciprensa) March 31, 2023

• “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá” (Juan 11:25).

• “¡Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo! Por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva”, 1 Pedro 1:3

• “Señor, ¡danos la salvación! Señor, ¡concédenos la victoria! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos”, Salmo 118, 25-26

• “En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la Escritura, que dice que Jesús tenía que resucitar”, Juan 20:8-9

• “Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia, nos hizo renacer, por la resurrección de Jesucristo, a una esperanza viva”, 1 Pedro 1:3

• “Porque nosotros creemos que Jesús murió y resucitó: de la misma manera, Dios llevará con Jesús a los que murieron con él”, 1 Tesalonicenses 4:14

• “Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales, por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes”, Juan 6:40

• “Esta es la voluntad de mi Padre: que el que ve al Hijo y cree en él, tenga Vida eterna y que yo lo resucité en el último día”, 1 Corintios 6:14

• “Y Dios que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder”, Romanos 10: 9-10

• “Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Con el corazón se cree para alcanzar la justicia, y con la boca se confiesa para obtener la salvación”, Hebreos 13: 20-21

• “Que el Dios de la paz –el mismo que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran Pastor de las ovejas, por la sangre de una Alianza eterna– los capacité para cumplir su voluntad, practicando toda clase de bien. Que él haga en nosotros lo que es agradable a sus ojos, por Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén”, Romanos 8: 38-39

• “Porque tengo la certeza de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor”, Hechos 3:15

• “Mataron al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos”, San Marcos 15:32

• “Es el Mesías, el rey de Israel, ¡que baje ahora de la cruz, para que veamos y creamos!». También lo insultaban los que habían sido crucificados con él”, 1 Corintios 15: 51-53

• “Lo que es corruptible debe revestirse de la incorruptibilidad y lo que es mortal debe revestirse de la inmortalidad. Cuando lo que es corruptible se revista de la incorruptibilidad y lo que es mortal se revista de la inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura: La muerte ha sido vencida”, Romanos 14:9

• “Porque Cristo murió y volvió a la vida para ser Señor de los vivos y de los muertos”, Apocalipsis 1:17-18

• “Al ver esto, caí a sus pies, como muerto, pero él, tocándome con su mano derecha, me dijo: «No temas: yo soy el Primero y el Ultimo, el Viviente. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre y tengo la llave de la Muerte y del Abismo”, Juan 5: 28-29

• “No se asombren: se acerca la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán de ellas: los que hayan hecho el bien, resucitarán para la Vida; los que hayan hecho el mal, resucitarán para el juicio”, 2 Pedro 3:9

• “El señor no tarda en cumplir lo que ha prometido, como algunos se imaginan, sino que tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan”, 2 Pedro 3:9

• “Entonces vi unos tronos, y los que se sentaron en ellos recibieron autoridad para juzgar. También vi las almas de los que habían sido decapitados a causa del testimonio de Jesús y de la Palabra de Dios, y a todos los que no habían adorado a la Bestia ni a su imagen, ni habían recibido su marca en la frente o en la mano. Ellos revivieron y reinaron con Cristo durante mil años. Esta es la primera resurrección. Y los demás muertos no pudieron revivir hasta el cumplimiento de esos mil años. ¡Felices y santos, los que participan de la primera resurrección! La segunda muerte no tiene poder sobre ellos: serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él durante mil años”, Apocalipsis 20:4-6

