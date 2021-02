Paris Hilton se compromete: ¿Quién es su millonario prometido?

Paris Hilton está de celebración tras darse a conocer que se comprometió con el empresario Carter Reum, con quien sostenía una relación amorosa desde hace poco más de un año. La pareja oficializó su compromiso en un romántico viaje que realizaron a una isla privada para celebrar el cumpleaños de la socialité.

Mediante una publicación en su cuenta en Instagram, Hilton compartió un vídeo junto a Reum para dar a conocer de manera pública que oficialmente están comprometidos.

“Cuando encuentras a tu alma gemela no lo sabes, lo sientes. Mi amor y yo hemos estado juntos desde nuestra primera cita y, por mi cumpleaños, organizó un viaje especial a un paraíso tropical. Mientras estábamos caminando por la playa de camino a cenar, Carter me llevó a una cabaña decorada con flores e hincó la rodilla. Dije que sí, sí para siempre. No hay nadie con quien preferiría estar el resto de mi vida”, mencionó la estrella estadounidense en su publicación en la red social.

Personalidades como Kylie Jenner, Heidi Klum, Diplo y Demi Lovato le expresaron sus buenos deseos a Hilton por su compromiso con Carter Reum: “Felicidades, estoy tan emocionada y feliz”, “Felicidades, estoy tan feliz por ustedes dos. Enviándoles mucho amor”, “Amo esto muchísimo”, “Paris, estoy tan feliz porque encontraste a tu amor. Estoy tan feliz por ti, te amo”.

En entrevista exclusiva con la revista People, Paris Hilton se mostró emocionada por su compromiso con su actual pareja sentimental: “El año pasado con el COVID-19 se han acelerado muchas cosas. Como alguien que viajaba constantemente, tuve la oportunidad de quedarme en casa y reevaluar lo que era importante para mí. Mi relación y el tiempo que pasé con Carter fue un regalo. Estoy emocionada por nuestra siguiente etapa”.

Por su parte, Carter Reum elogió a su futura esposa durante su conversación con la revista People: “He tenido la oportunidad de conocer a la verdadera Paris durante estos últimos 15 meses y no podría estar más emocionado y afortunado de tenerla como mi futura esposa y compañera. Ella brilla por su amabilidad, ética de trabajo, autenticidad y su voz para hacer del mundo un lugar mejor y hará lo mismo como futura madre y esposa”.

Según la revista HOLA! USA, el anillo de compromiso de Paris Hilton es una pieza única diseñada por el artista Jean Dousset y está inspirado en la capital de Francia.

¿Quién es el prometido de Paris Hilton?

Carter Reum es un autor de libros y empresario estadounidense que es conocido por ser el fundador de “M13 Ventures”, una importante firma de inversiones. Además, el futuro esposo de Paris Hilton es uno de los fundadores de la bebida alcohólica VEEV.

Robert Reum, el padre de Carter Reum, fue el presidente y director ejecutivo de Amsted Industries, una de las empresas privadas más grandes e importantes de los Estados Unidos, tal y como informó Forbes.

De acuerdo con Gossip Gist, el patrimonio neto de Reum en el año 2020 era de 17 millones de dólares por sus múltiples inversiones en el mundo de los negocios. A diferencia de Paris Hilton que ostenta de una herencia de 300 millones de dólares, según Celebrity Net Worth.

