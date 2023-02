Paris Hilton se convirtió en madre sin decirle a su familia: ¿Por qué?

Paris Hilton, la hija de la estrella de “Real Housewives of Beverly Hills”, Kathy Hilton y de su esposo, Rick Hilton, le dio la bienvenida a su bebé en secreto, sin siquiera decirles a sus padres que ella y su esposo estaban listos para formar una familia.

En una entrevista con Harper’s Bazaar, Paris explicó que ella y su esposo contrataron en privado a una madre sustituta para traer al mundo a su bebé y no se lo contaron a nadie hasta después del nacimiento del bebé.

“Toda mi vida ha sido tan pública. Nunca he tenido nada para mí. Decidimos que queríamos tener toda esta experiencia para nosotros solos”, dijo la empresaria sobre su decisión.

Paris Hilton continuó diciendo que se disfrazó para ir al hospital a conocer a su hijo recién nacido y cuando ella y su esposo Carter Reum tuvieron autorización para llevar a su bebé a casa, lo hicieron sin decírselo a nadie. Ellos pasaron dos días en casa con su hijo y nadie más. Los padres de Paris Hilton no se enteraron del bebé hasta justo antes de que la estrella de la telerrealidad estuviera lista para compartir la noticia con el mundo.

Paris Hilton anunció de manera sorpresiva la llegada de su bebé en enero de 2023

El 24 de enero de 2023, Paris Hilton compartió una foto de la mano de su recién nacido envuelta alrededor de la suya. “Ya eres amado más allá de las palabras”, escribió la estrella en la publicación de Instagram que recibió más de 2.5 millones de ‘Likes’.

“Siempre ha sido mi sueño ser madre y estoy muy feliz de que Carter y yo nos hayamos encontrado. Estamos muy emocionados de formar una familia juntos y nuestros corazones están explotando de amor por nuestro bebé”, dijo Paris Hilton a la revista People.

Si bien cientos de personas dejaron comentarios en la publicación de Paris Hilton, faltaba un comentario de una persona en particular; su madre, Kathy Hilton. Sin embargo, la estrella de RHOBH proporcionó una declaración a la revista People en nombre de ella y su esposo.

“Paris y Carter, sabemos que serán los padres más increíbles. ¡Estamos muy emocionados por ustedes dos! Gracias por esta adición perfecta a nuestra hermosa familia en constante crecimiento”, decía el comunicado.

Kathy Hilton anteriormente comentó sobre el proceso del embarazo de su hija

En noviembre de 2022, Kathy Hilton habló con E! News sobre su hija e hizo algunos comentarios sobre el proceso de embarazo de Paris Hilton que parecieron causar un desacuerdo.

“Me rompe el corazón porque sé que ella lo intenta y lo intenta y siempre digo, relájate. Tantas personas, tantas personas, luchan, y no sucede así”, dijo Kathy Hilton.

Cuando TMZ se encontró con Paris Hilton días después, ella contradijo completamente las palabras de su madre. “No sé de dónde sacó eso. Nunca ha sido una lucha en absoluto”, dijo.

Casi al mismo tiempo, Paris Hilton dijo que ella y Reum planeaban formar una familia en 2023, y eso fue exactamente lo que hicieron. “Mi esposo y yo siempre quisimos disfrutar nuestro primer año de matrimonio juntos como pareja y siempre estamos planeando comenzar nuestra familia en 2023”, ella escribió, según Page Six.

Curiosamente, la madre sustituta de Paris Hilton y Carter Reum ya estaba en su tercer trimestre en ese momento, y el público no tenía idea. Paris Hilton no ha compartido ninguna foto adicional de su hijo, y ella y Reum no han revelado el nombre del bebé.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.