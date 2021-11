¡Paris Hilton se casa! Conoce detalles de su boda

Paris Hilton se casará en su día de suerte.

La socialité, que también es hija de Kathy Hilton, la favorita de los fanáticos de “Real Housewives of Beverly Hills”, y sobrina del veterano del programa Kyle Richards, se casará con su amor de toda la vida, Carter Reum, en Bel- Air estate este jueves 11 de noviembre, según Page Six. Paris eligió la fecha del 11 de noviembre porque cree que el 11-11 es “afortunado”, le dijo su madre al Daily Blast Live.

En agosto de 2021, Paris le dijo al presentador de la noche, Jimmy Fallon que sus nupcias serán un “asunto de tres días”, que la presentará con 10 vestidos.

“Me encantan los cambios de ropa”, dijo.

La futura esposa de 40 años, que se ha comprometido tres veces antes, filmó la planificación de su boda para la serie de Peacock “Paris in Love” y agregó: “Quería que mis fans vieran que encontré a mi Príncipe Azul, y mi final feliz de cuento de hadas”.

Esto es lo que necesita saber sobre la boda de Paris & Carter.

La decoración contará con detalles rosas y habrá una bebida nupcial rosa

Antes del evento de tres días, Page Six compartió un vistazo a la decoración al aire libre en la propiedad de Hilton, que incluye una pista de baile ya preparada y arreglos florales de color rosa y blanco con forma de las iniciales de los novios.

Kathy Hilton le dijo a Daily Blast Live que creó una bebida especial de color rosa con cobertura de algodón de azúcar para la celebración, que se servirá en vasos que la alumna de RHOBH diseñó ella misma.

“Estamos preparando una bebida especial, Moët Rosé Impérial Champagne”, dijo Kathy. “Y quería tener un poco de rosa. París tiene que tener un poco de rosa en su boda”.

Kathy también reveló que también planeaba coser algo especial en el vestido de novia de su hija.

“¿Sabes cómo se supone que tienes algo viejo?” Dijo Kathy. “Voy a coser algo en su vestido de novia que será una gran sorpresa … será muy especial”.

Hablando del vestido, la amiga cercana de Paris, Tina Chen Craig, recientemente deslizó que la novia realmente lucirá 11 looks de boda como un guiño a su afortunada cita del 11-11, por ciudad y país. Si bien el diseñador del vestido de novia principal de Paris no ha sido confirmado, Page Six se burló de que Paris probablemente caminará por el pasillo con un vestido de Valentino como lo hizo su hermana, Nicki, cuando se casó con James Rothschild en 2015.

En cuanto a la música de baile, Paris ha dejado claro que no trabajará en su propia boda. En mayo de 2021, la famosa DJ le dijo a People: “Creo que para mi boda voy a estar tan estresada que probablemente habrá otras personas tocando”. Muchos de mis amigos me llamaron y me dijeron: “Quiero ser el DJ de tu boda”. Así que tengo una lista completa de personas que quieren hacerlo. Así que creo que me tomaré la noche libre esa noche y seré la novia”.

Page Six señaló que la segunda noche del evento de varios días será un carnaval en el muelle de Santa Mónica el viernes, y habrá una gala el sábado por la noche.

Invitados famosos que asistirán a la boda

Además de sus amigos DJ, la lista de invitados a la boda de Paris incluirá algunos rostros famosos. Según TMZ, Paris confirmó que su vieja amiga Kim Kardashian obtuvo una invitación a la boda.

Page Six informó que la hermana de Paris, Nicki, será la matrona de honor en la boda, mientras que la hermana del novio, Halle, y la cuñada de Paris, Tessa Hilton, también la acompañarán en la ceremonia. Las primas de Paris, la hija de Kyle Richards, Farrah Aldjufrie, y la hija de Kim Richard, Whitney Davis, también serán damas de honor, señaló el medio.

Y sería una sorpresa si la mayoría, si no todos, de los miembros del elenco de “Real Housewives of Beverly Hills” no estuvieran en la boda. Además de la madre de Paris y su tía Kyle, las damas de Bravo Dorit Kemsley, Garcelle Beauvais, Crystal Kung Minkoff y Lisa Rinna estuvieron en su despedida de soltera el mes pasado, al igual que la amiga de la familia Kris Jenner.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Mujer en Texas lanza su sopa caliente a cajera en restaurante mexicano [VIDEO]