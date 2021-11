Mujer en Texas lanza su sopa caliente a cajera en restaurante mexicano [VIDEO]

Una mujer en Temple, Texas, le arrojó sopa caliente a la cara a un empleada de un restaurante mexicano llamado Sol De Jalisco, según un video viral.

La mujer ahora enfrenta posibles cargos criminales, según Kcentv.com. La mujer no ha sido identificada.

Puedes ver el video, que se ha vuelto viral, a continuación.

El video muestra a la mujer hablando con la cajera en la caja registradora. Luego quita la tapa de la sopa, se intercambian palabras y arroja la sopa en la cara de la cajera antes de salir furiosa del restaurante.

El incidente ocurrió a la 1:30 p.m. 7 de noviembre de 2021, según Kcentv.com, que dice que hay cargos penales pendientes.

“No toleramos este tipo de comportamiento y mantenemos a nuestros ciudadanos en el más alto nivel”, dijo el subjefe de policía de Temple, Allen Teston, a la estación de televisión. “Si un ciudadano cree que ha recibido un mal servicio, le recomendamos que se mantenga civilizado hasta que se resuelva el problema”. La mujer fue expulsada del restaurante, informó la estación de televisión.

La empleada dijo en un video de TikTok que se sentía como si le hubieran rociado con pimienta

En ese momento, la mujer apareció en el restaurante con la sopa.

“Ella había venido al restaurante; ella todavía continuó maldiciéndome y gritándome y diciéndome que no estaba siendo grosera conmigo hasta que yo fui grosera con ella. Definitivamente no fui grosera con ella por teléfono. Ella nunca aceptó ni pidió un reembolso o comida gratis. A ella no le importaba. Todo lo que quería hacer era quejarse”, dice la empleada.

“Dije que si no te vas o te calmas llamaré a la policía; ella dijo que me importa un carajo. Le dije, señora, todavía puedo ayudarla. Fue entonces cuando tomó la decisión dividida de tomar la sopa caliente y tirarla a mi cara. Las especias de nuestra sopa definitivamente me afectaron más que nada. Me sentí como si me hubieran rociado con gas pimienta”.

Dice que llamó a la policía.

