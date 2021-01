¿Paquita la del Barrio incursiona en la política?

Paquita la del Barrio se mostró más emocionada que nunca al anunciar su candidatura para ser diputada de Veracruz por el partido “Movimiento Ciudadano”, lo que oficialmente se convirtió en su gran debut en la política en tierras mexicanas.

En medio de una rueda de prensa en Veracruz y al borde de las lágrimas, la cantante mexicana realizó el anuncio de su nuevo reto profesional y se comprometió a estar a la altura del compromiso que representa ostentar de un cargo político.

“Amo a la gente y si me decidí a esta situación es porque yo me los imaginaba a ustedes. Somos gente de trabajo, gente humilde y gente que siempre andamos con la frente levantada, por eso estoy aquí. Yo no busco nada, se los suplico que no me vayan a tomar mal nada”, expresó la estrella durante la rueda de prensa.

La intérprete de 73 años continuó mencionando: “Yo no sé a qué vengo aquí, yo sólo sé que hay personas detrás de mí que son las que me van a enseñar a cómo manejar este asunto(…) Aquí estoy con mucho amor, lo que prevalece en la vida es amor y es lo que tengo para mi tierra Veracruz”.

Francisca Viveros Barradas, conocida artísticamente como Paquita la del Barrio, nació en Alto Lucero en el estado de Veracruz en México, por lo que se está postulando al cargo de diputada por el distrito de Misantla que pertenece a la localidad en donde nació.

Sergio Gil Rullán, coordinador del Movimiento Ciudadano Veracruz, declaró a los medios de comunicación que Paquita la del Barrio ya es precandidata registrada, esto debido a que es una “veracruzana que ha llevado en alto el nombre de Veracruz y Alto Lucero”.

“Con Paquita la del Barrio vamos a recuperar la grandeza de Veracruz y de México”, concluyó Gil Rullán.

Las elecciones federales de México tienen previsto celebrarse el próximo 6 de junio de 2021 en donde se escogerán 500 miembros de la cámara de diputados federales.

Personalidades mexicanas como Arturo Carmona, Carlos Villagrán “Kiko”, Vicente Fernández Jr. y Gabriela Goldsmith han anunciado sus aspiraciones a un cargo político en los próximos comicios electorales en México.

Paquita la del Barrio es una de las más destacadas cantantes en el género de la música ranchera, a lo largo de su carrera artística ha logrado posicionar sus múltiples álbumes musicales con récord en ventas.

La estrella mexicana es conocida a nivel mundial por denunciar el machismo en sus exitosos temas musicales. Entre sus temas más representativos destacan: “Rata de dos patas” (2004), “No te pases de vivo” (1999), “A los ex no se les llora” (2015) y “No me amenaces” (2000).

A la par de su carrera como cantante, Paquita la del Barrio ha incursionado en la industria de la actuación con su participación en telenovelas como “María Mercedes” (1992), “Velo de novia” (2003) y “Amor de barrio” (2015).

En la actualidad, la destacada intérprete mexicana se ha mantenido alejada de los escenarios desde que inició la pandemia del COVID-19, esto debido al confinamiento que se vive a nivel mundial.

