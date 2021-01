Eréndira Ibarra denunció agresión sexual por parte de un actor

Eréndira Ibarra, conocida a nivel mundial por su participación en series como “Sense8” e “Ingobernable” de Netflix, denunció haber sido víctima de agresión sexual por parte de un reconocido actor. Sin embargo, la intérprete de 35 años no reveló la identidad de su agresor por aspectos legales.

El inesperado anuncio de Ibarra llega después de solidarizarse con la influenciadora Nath Campos, quien reveló recientemente que fue víctima de abuso sexual por parte de Rix, un importante influenciador mexicano.

“En esta cuenta no se solapa a violadores no importa quien sean, si son familia, amigos, papás. A mí me han violado, y han abusado de mí, he visto abuso a primera mano suceder frente a mis ojos y BASTA. Nunca más una persona abusadora se va a beneficiar de mi silencio”, puntualizó Ibarra en el primer fragmento de su publicación en Instagram.

La actriz confesó que recientemente fue obligada a trabajar en una serie televisiva con un actor al que tildó de “abusador” y aseguró que le hizo mucho daño. Pese a denunciar lo sucedido, Ibarra mencionó que su agencia de representación y la producción de la serie no hicieron nada al respecto.

“El hombre estaba haciendo el paro haciendo un personaje tan pequeño para tan ‘gran actor’ y que tristeza sería tener que castear a la actriz dos semanas antes de empezar por algo que pasó hace tanto tiempo. Esa fue la respuesta de la producción, mi chamba y mi silencio o quedarme sin nada”, escribió la estrella mexicana para referirse a la respuesta de la producción tras su denuncia.

Eréndira Ibarra detalló que recibió todo el apoyo necesario por parte de las mujeres de la producción televisiva, esto tras denunciar el abuso por parte de su compañero de elenco: “Las mujeres de la producción me salvaron, me cuidaron durante los ataques de ansiedad en los campers, me abrazaron ante la indiferencia de la producción y todas las personas que lo rodeaban, sabiendo que me había hecho (y seguramente a muchas otras)”.

La actriz mexicana admitió que una de las cosas más difíciles que vivió en el ámbito personal fue revelarle a sus padres que fue víctima de abuso sexual. Asimismo, Ibarra enfatizó que la reacción de todas las personas ante lo sucedido la terminó paralizando.

Al hacer referencia a su decisión de hacer público que fue víctima de agresión por parte de un reconocido actor, Ibarra escribió: “Comparto esta historia por que lo que vivimos las mujeres y personas diversas a manos de la violencia machista en este país es insostenible. Ahora le hago a saber a TODOS: Si tú agresor es ‘amigo’ mío en redes házmelo saber, YO TE CREO. Y no te daré mi espalda ni solaparé a tu agresor. LO VAMOS A TIRAR. Eso es un hecho”.

Después de ser cuestionada por sus miles de seguidores sobre la razón que la llevó a no revelar la identidad de su agresor, Eréndira Ibarra respondió: “Estoy viendo las implicaciones legales”.

Personalidades como Joy Huerta, Maite Perroni, Cecilia Suárez y David Chocarro le expresaron su apoyo a la reconocida actriz con mensajes de apoyo: “Te amo Eren”, “Nunca más”, “Bien Erendira”.

Sigue a AhoraMismo en Instagram