¿Quién es el padre del hijo de Pamela Silva?

A casi dos años del nacimiento de su primogénito Ford, Pamela Silva reveló la identidad del padre de su bebé en una entrevista exclusiva con la revista People en Español. Los felices padres posaron por primera vez juntos para la más reciente edición de la publicación estadounidense.

En su conversación con People en Español, Silva reveló que el empresario canadiense Jordan Siberry es el padre de su adorable bebé: “Él es una persona privada, que no está en los medios, que nunca ha estado y que no quiere estar en los medios, y siempre quise respetar eso. Creo que ahora era importante porque es parte de la historia de mi hijo, y mi hijo ya se ha convertido en una figura pública por extensión mía”.

La presentadora de televisión de origen peruano continuó mencionando que no sostiene ninguna relación sentimental con el padre de su hijo: “Nos conocimos hace muchos años y nos mantuvimos como amigos por muchos años y después tuvimos a Ford. Siempre va a ser una persona que voy a querer mucho. El amor por la persona que es el padre de tu hijo siempre está de una manera u otra, y él siempre va a ser familia”.

Siberry admitió a la revista People en Español que convertirse en padre de Ford ha sido una de las mayores bendiciones de su vida: “Convertirme en padre abrió una parte de mí que yo ni sabía que existía. Aún en mis peores días, verlo sonreír me hace olvidar cualquier mal”.

Pamela Silva aseveró en la entrevista con la revista estadounidense que desea que su hijo siempre tenga una figura paterna presente en los momentos más trascendentales de su vida: “Es importante la relación que tenga mi hijo con su padre. Yo quiero que tenga un buen ejemplo paternal, que sepa que su mamá y papá siempre van a estar ahí apoyándolo en todo”.

Al hablar sobre la dinámica de convivencia de Ford con su padre, Silva destacó: “La dinámica yo creo que es bastante saludable. Siempre es parte de nuestras celebraciones importantes. Él nunca ha faltado a una navidad, a un día de pascua, a un día de las madres, él siempre dice presente, y yo le agradezco que él siempre se involucre en la vida de Ford”. Mientras que Jordan Siberry expresó lo que significó la llegada de Ford a su vida: “Nos ha cambiado el mundo a Pamela y a mí”.

Pamela Silva confesó a People en Español que no descarta la posibilidad de darse una nueva oportunidad en el amor y agrandar su familia: “Yo siempre estoy abierta al amor y yo creo que Dios siempre tiene un plan perfecto. Me encantaría tener más hijos, me encantaría formalizar una familia. Con quién aún no sé. He disfrutado tanto esa faceta de la maternidad que me encantaría volver a vivirla”.

¿Quién es Jordan Siberry?

De acuerdo con su perfil en LinkedIn, Jordan Siberry reside en la ciudad de Miami y es fundador de una compañía llamada P.I.A LLC.

Siberry, quien recientemente se unió a redes sociales como Twitter e Instagram, compartió un adorable ‘autorretrato’ en compañía de su hijo Ford en el interior de su automóvil.

