Clarissa Molina se casa: ¿Quién es su prometido?

Próximamente sonarán campanas de boda para la dominicana Clarissa Molina, quien se acaba de comprometer en matrimonio con su novio, el productor musical puertorriqueño Vicente Saavedra. La feliz pareja inició su relación amorosa en el mes de septiembre de 2021.

En la transmisión de este jueves 10 de marzo del show ‘El Gordo y la Flaca’ de Univision, Molina dio a conocer en exclusiva la noticia de su compromiso con Saavedra: “Nos comprometimos hace dos semanas atrás, después del Día de San Valentín, ese fin de semana. Fue algo que yo no me esperaba. Él me tenía una cena muy linda en la playa, yo me lo imaginaba, pero no sabía que era esto. Él estaba súper nervioso, no sabía ni qué hablar si quiera”.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina 2016 continuó brindando detalles sobre la romántica propuesta de matrimonio por parte de Vicente Saavedra: “Esto fue en la playa porque a nosotros nos encanta la playa. Fue de día cayendo el atardecer, más romántico todavía”.

En su entrevista con Raúl de Molina para ‘El Gordo y la Flaca’, Clarissa Molina rompió en llanto al revelar que no esperaba recibir una propuesta de matrimonio en este 2022: “Yo pensaba, ¿será que me voy a casar en algún momento? Porque yo no estaba en ese camino, estaba tan enfocada en mi carrera y no tenía tiempo para más nada, y pasa todo tan de repente. La gente dice: ‘Wow, pero tan rápido todo’. Pero yo siento que nosotros tenemos como ocho año juntos porque siempre hemos estado juntos, mi familia y la de él se han complementado”.

Al referirse al posible destino para su flamante boda, Molina mencionó: “Mi primera opción obviamente es República Dominica, aparte que además es uno de los destinos más lindos para casarse. Obviamente el corazón de él está en Puerto Rico, pero nuestra boda será en Puerto Rico, República Dominicana o Miami que los dos estamos aquí ahora mismo”.

Si bien es cierto que la estrella de Univision confirmó su relación con Vicente Saavedra en septiembre de 2021, en la reciente transmisión de “El Gordo y la Flaca”, ella misma reveló que su noviazgo inició en junio del año pasado. Sin embargo, esperaron unos meses para darlo a conocer públicamente.

Clarissa Molina y Vicente Saavedra: ¿Dónde se comprometieron?

Clarissa Molina y Vicente Saavedra brindaron detalles exclusivos a la nueva edición de la revista HOLA! USA sobre su romántica unión en matrimonio. En una entrevista con la publicación estadounidense, la pareja reveló que se comprometieron en las Islas Vírgenes a mediados del mes de febrero de 2022 y que planean unir sus bodas en matrimonio a finales de este año.

“Nos fuimos a las Islas Vírgenes. Llegamos hasta Virgen Gorda y pasamos un día increíble haciendo snorkeling. Entonces, empiezan a hablarme los capitanes del bote: ‘Jefe, el señor de la comida dice que no puede llegar a tiempo…’ Quería que todo salga perfecto porque siempre vi el matrimonio como algo muy especial, nunca me he casado y siempre decía que cuando me case es porque tengo que estar totalmente enamorado. Con ella fue así y yo no lo quería aceptar, porque tenía miedo a volver a fracasar una vez más”, confesó Saavedra a la revista al hablar sobre el destino que seleccionó para su propuesta de matrimonio con Molina.

Al referirse a la fecha tentativa para su importante boda con Molina, el afamado productor musical afirmó: “Todavía no hemos puesto una fecha exacta porque estamos en la etapa de planificación, pero a mí me gustaría que sea a finales de este año o principios del que viene. Me encantaría que sea en Puerto Rico”.

Por su parte, la reina de belleza de Nuestra Belleza Latina admitió que le gustaría casarse en su país de origen o en Puerto Rico: “Obviamente a mí me gustaría que sea en República Dominicana. Puede ser también en Puerto Rico o Miami que queda en el medio de los dos”.

Clarissa Molina confirmó su relación amorosa con Vicente Saavedra en 2021





Clarissa Molina confirmó su relación amorosa con Vicente Saavedra a mediados del mes de septiembre del año 2021 en una transmisión del show “El Gordo y la Flaca” de Univision.

“Tengo novio, estoy saliendo con un caballero, un hombre maravilloso, de verdad que sí estoy súper contenta. Se llama Vicente Saavedra, él trabaja en la industria de la música”, afirmó la estrella dominicana en el programa de entretenimiento de Univision.

En la actualidad, la pareja viven juntos en una lujosa mansión en la ciudad de Miami. Sin embargo, tratan de mantener su relación amorosa lo más alejada posible de la escena pública.