Muere Pamela a los 61 años: ¿cómo murió la integrante del grupo The Emotions?

El mundo musical está de luto. Murió Pamela Hutchinson, exintegrante del prestigioso grupo musical The Emotions, ganador del premio Grammy del año 1977 por el álbum “Best of my love”.

La noticia fue confirmada por el coro musical. Emitieron un comunicado a través de su fan page de Facebook. “En su grata memoria, nos entristece anunciar el fallecimiento de nuestra hermana, Pamela Rose Hutchinson, el viernes 18 de septiembre de 2020”, indicó el coro en un comunicado que provocó cientos de respuestas de aliento y pésames para la fallecida artista.

Las hermanas Putchinson no aportaron demasiados detalles acerca de la muerte de su hermana menor. Sin dudas se trata de una partida temprana. La única precisión fue que Pamela sufría problemas de salud con los que batalló durante un buen tiempo.

“Pam sucumbió a los problemas de salud que había enfrentado durante varios años. Ahora nuestra hermosa hermana cantará entre los ángeles en el cielo en perfecta paz”, agregó el comunicado en la página de Facebook de The Emotions.

Just heard the sad news that Pamela Hutchinson from The Emotions has sadly died.

Awful news – 2020 needs to do one now.

May she RIP 🙏 pic.twitter.com/UejyYKwDOE

— Lorraine King (@lorrainemking) September 20, 2020