Pamela Anderson confesó que intentó asesinar a su niñera tras sufrir abusos

Pamela Anderson dio detalles sobre un evento traumático de su pasado.

La alumna de 55 años de “Baywatch” habló sobre su dolorosa infancia en el documental de Netflix, “Pamela, A Love Story”, donde reveló que deseaba la muerte de una niñera que abusó de ella repetidamente cuando era niña: y entonces su deseo se hizo realidad.

“Fueron como tres o cuatro años de abuso”, dijo Anderson en el documental, según The New York Post. “Ella siempre me decía que no le dijera a mis padres. Traté de proteger a mi hermano de ella”.

Pamela Anderson reveló que pensó que había matado a su niñera con su “mente mágica”

Anderson reveló que deseaba la muerte de la niñera abusiva e incluso confesó haber tratado de matarla apuñalándola “en el corazón con un bastón de caramelo”.

“Le dije que quería que muriera”, reveló la actriz. “Ella murió en un accidente automovilístico al día siguiente”.

Anderson admitió que después de la repentina muerte de la niñera, creía que ella era la responsable del accidente. “Pensé que la había matado con mi mente mágica”, dijo. “Estaba seguro de que lo hice, de que la había deseado muerta y ella murió. Viví con eso toda mi vida joven”.

Anderson no reveló cuántos años tenía cuando murió su niñera, pero anteriormente dijo que el abuso tuvo lugar cuando tenía entre cuatro y ocho años, según People.

Pamela Anderson contó públicamente por primera vez la historia de su niñera en 2014

La confesión de Anderson en “Pamela, A Love Story” no es la primera vez que habla de su niñera. Ella reveló por primera vez la traumática historia en 2014 mientras hablaba en un evento de la Fundación Pamela Anderson, según Associated Press.

“No tuve una infancia fácil. A pesar de tener padres amorosos, una niñera abusó de mí desde los seis años”, dijo en ese momento, según The Daily Mail. Anderson también reveló que fue violada por un conocido masculino de 25 años cuando tenía 12 años. Ella le dijo a la multitud que “quería salir de esta tierra” después del abuso y que su amor por ayudar a los animales la “salvó”.

Anderson entró en más detalles sobre el abuso de la niñera durante una aparición en “Life Stories” del periodista británico Piers Morgan en 2018.

Según E! News, Anderson recordó el abuso sexual y la muerte de la mujer que sus padres habían contratado para cuidarla, aunque su línea de tiempo para el abuso fue más corta.

“Tenía una niñera y abusó de mí durante un año, creo”, le dijo a Morgan. “Recuerdo desear su muerte y terminó muriendo al día siguiente en su graduación en un accidente automovilístico”.

“Pensé, ‘Ok, ahora la he matado. soy magia No puedo decirles a mis padres sobre esto y la maté’, así que comencé a creer que tenía este poder especial para matar personas”, reveló. “Tenía miedo de decirles [a mis padres] que esto sucedió y también tenía miedo de decirles que la maté”.

En una entrevista de enero de 2023 con NPR, Anderson reveló que años después del trauma con su niñera, todavía “se sentía como una prisionera de mi infancia”.

“Sentí que no podía, estaba realmente confundida”, dijo. “Era dolorosamente tímido, paralizante. Fue un sentimiento tan horrible. Entonces, cuando llegué a Los Ángeles, cuando me obligué a tomar este tipo de decisiones valientes, era de vida o muerte para mí. Realmente sentí que estaba haciendo algo para superar y recuperar mi poder”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Madison Brooks: Universitaria fue violada por varios hombres antes de ser atropellada