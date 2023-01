Madison Brooks: Universitaria fue violada por varios hombres antes de ser atropellada

Madison Brooks era una estudiante de la Universidad Estatal de Louisiana que fue atropellada y asesinada por un automóvil después de que una declaración jurada de la corte dice que fue violada por un menor y un hombre después de salir del bar de Reggie intoxicada con ellos, en Baton Rouge, Louisiana.

WBRZ-TV obtuvo un video que muestra a Brooks saliendo del bar de Reggie el 16 de enero de 2023. Puede ver el video más adelante en esta historia.

Brooks también era conocida como Madi Brooks. Según los registros de la cárcel, Kaivon Washington, de 18 años, fue fichado por cargos de violación en tercer grado. Everett Lee, de 28 años, y Casen Carver, de 18 años, fueron fichados como autores principales de una violación en tercer grado, según muestran los registros de la cárcel. WBRZ-TV informó que un joven no identificado de 17 años también está acusado de violación en tercer grado.

Carver le dijo a la policía que el grupo dejó a Brooks en una subdivisión después de que Washington y el menor tuvieron relaciones sexuales con ella en un automóvil a pesar de su intoxicación, dice una declaración jurada de la corte.

En un video de TikTok publicado por Daily Mail, se ve una fiesta dentro del bar.

Fue atropellada por otro conductor, que no está acusado de violación, según Fox News, que informó que el conductor no estaba afectado y pidió ayuda inmediata después de golpear a Brooks.

“Aunque ingresó al bar con una identificación falsa, no le sirvieron ni consumió ninguna bebida al menos durante la última hora que estuvo en Reggie’s”, según un comunicado que la taberna envió a WBRZ.

El video muestra a Madison Brooks saliendo de la taberna

La página de Facebook de Brooks dice que era de Covington, Louisiana.

Según WBRZ-TV, el video la muestra saliendo de Reggie’s alrededor de la 1:50 a.m. poco más de una hora después, fue atropellada por el automóvil, informó WBRZ-TV.

Una declaración jurada presentada por la Oficina del Sheriff de East Baton Rouge contra Kaivon Deondre Washington dice que está acusado de violación en tercer grado.

El 16 de enero de 2023, la víctima, una peatona de 19 años, “fue atropellada por un vehículo mientras estaba en la calzada”, dice la declaración jurada.

“La víctima fue transportada a un hospital local donde luego sucumbió a sus heridas”, dice la declaración jurada.

Entre la 1:00 a.m. y las 2:00 a.m., se vio a Brooks saliendo de un bar local con cuatro sujetos masculinos, dice la declaración jurada, aunque no nombra a Brooks, llamándola solo víctima.

Uno de los sujetos fue nombrado como Casen Carver, dice la declaración jurada. Carver admitió que él, su amigo juvenil de 17 años, Kaivon Washington, de 18, y el tío de Washington fueron a un bar local en East Baton Rouge Parish, dice la declaración jurada.

Admitió que él y sus amigos consumieron bebidas alcohólicas, al igual que la víctima, dice, y agregó que negó conocerla.

Según la declaración jurada, Carver admitió que la víctima caminó con ellos y estaba “muy inestable sobre sus pies, no podía mantener el equilibrio y no podía hablar claramente sin arrastrar las palabras”.

Él la vio a ella y a su amigo de 17 años abrazándose y caminando juntos, dice.

Brooks pidió que la llevaran a casa y él accedió porque “no quería dejarla mientras estaba muy intoxicada y el bar estaba cerrando”, según la declaración jurada.

Dijo que le preguntó por sus amigos, pero ella estaba borracha y no sabía dónde estaban sus amigos, dice la declaración jurada, y agrega que se subió al vehículo con sus amigos. Se sentó en el asiento del conductor y el tío de Washington se sentó en el asiento del pasajero delantero, según la declaración jurada.

El menor, Washington y Brooks estaban en los asientos traseros, dice la declaración jurada. Le pidió a Brooks su dirección, pero ella se cayó y no pudo responderle, dice. Condujo hasta una calle cercana y escuchó al menor preguntarle a Brooks cinco veces si quería tener sexo con él y afirmó que la víctima dio su consentimiento verbal, según la declaración jurada, que dice que Brooks y el menor tuvieron relaciones sexuales en los asientos traseros.

Madison Brooks estaba intoxicada y su autopsia mostró signos de agresión sexual, dice la declaración jurada

Washington luego le preguntó a la víctima en numerosas ocasiones si quería tener relaciones sexuales y ella accedió, dice la declaración jurada. Luego tuvo relaciones sexuales con ella en la parte trasera del vehículo, se lee.

Carver dice que dijo: “Tenemos que detener esto, vámonos”, por lo que Washington y Brooks dejaron de tener relaciones sexuales y se vistieron, dice.

Dijo que se sentía incómodo y que lo odiaba porque pensaba que la víctima estaba más borracha y que arrastraba las palabras, dice la declaración jurada, y agrega que respondió: “Supongo” cuando se le preguntó si estaba demasiado afectada para dar su consentimiento.

Dijo que condujeron tratando de localizar dónde vivía la víctima y finalmente la dejaron en una subdivisión, dice.

La autopsia reveló lesiones consistentes con una agresión sexual previa, según la declaración jurada, que dice que dio positivo por marihuana. Su contenido de alcohol en la sangre era de .319 y mostraba intoxicación por alcohol, según la declaración jurada, que dice que las imágenes de video la mostraban llegando al bar a las 10:06 p.m. Brooks y el adolescente fueron vistas abrazándose y bailando, según la declaración jurada, que dice que ella tropezó hacia atrás.

Los hombres, el adolescente y Brooks fueron vistos saliendo del bar a la 1:49 a.m. Subieron a un vehículo a la 1:54 a.m., dice la declaración jurada.

Aproximadamente 50 minutos después, ocurrió el accidente fatal, dice.

La madre del amigo menor dijo que ella y su hijo no querían dar una declaración, según la declaración jurada.

Washington dijo que estaba triste por la muerte de la víctima y que “fuimos las últimas personas que vio”, dice.

Admitió que ella no tenía el equilibrio y tropezó, dice la declaración jurada, y agregó que negó haber tenido relaciones sexuales con ella o haberla visto tener relaciones sexuales. Estaba borracha, dijo, según la declaración jurada.

Una declaración del presidente de LSU, William F. Tate, dice: “Esta tarde, la policía arrestó a cuatro personas luego de una investigación sobre los eventos que precedieron a la muerte de la estudiante de LSU, Madison Brooks, quien fue atropellada por un vehículo en Burbank Drive la semana pasada”.

“Madison era hija, nieta, hermana, sobrina, compañera de clase y amiga de muchos de ustedes. Según todos los informes, era una joven increíble con un potencial ilimitado”, dice. “Ella no debería haber sido arrebatada de nosotros de esta manera. Lo que le pasó fue malo, y nuestro sistema legal repartirá justicia”.

La declaración de Tate continuó:

Todos menos uno de los sospechosos involucrados en este horrible escenario eran menores de edad pero pudieron consumir alcohol en un bar local. Como tal, nuestro plan de acción comienza con un enfoque profundo e implacable en cualquier establecimiento que se beneficie de nuestros estudiantes proporcionando alcohol a personas menores de edad. En los próximos días, convocaremos una reunión con estos dueños de negocios para discutir cómo sus responsabilidades impactan directamente en la seguridad de nuestros estudiantes. Trabajaremos abiertamente contra cualquier empresa que no se una a nosotros en los esfuerzos para crear un entorno más seguro para nuestros estudiantes. Suficiente es suficiente. Las soluciones reales y duraderas requieren múltiples estrategias, por lo que no nos detendremos ahí. Es por eso que le pido a toda nuestra comunidad de Baton Rouge, desde líderes empresariales hasta ciudadanos, que trabajen juntos y se unan a nosotros en este esfuerzo. Compartiremos elementos de acción adicionales en los próximos días, pero por ahora, únase a mí para mantener a la familia de Madison en nuestros pensamientos y oraciones.

