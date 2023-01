Pamela Anderson hace impactante confesión sobre su vida amorosa

Pamela Anderson habló sobre su vida en el documental de Netflix, “Pamela, A Love Story” y en sus memorias “Love, Pamela”, e hizo una sorprendente confesión sobre su vida amorosa.

En un extracto del libro que fue compartido por People, la ex estrella de “Baywatch” de 55 años reveló que solo había estado completamente enamorada de un hombre en su vida, de su primer esposo, Tommy Lee, a pesar de que estuvo casada varias veces.

“Mi relación con Tommy puede haber sido la única vez que estuve realmente enamorada”, escribió Anderson, en referencia a su matrimonio en la década de 1990 con el baterista de Motley Crue.

“Nos divertimos y nuestra regla era que no había reglas”, escribió la estrella en sus memorias.

Anderson y Lee se casaron en 1995 en una playa de Cancún, México, después de un romance vertiginoso de 96 horas, de acuerdo con Us Weekly. Tres años y dos hijos más tarde, Anderson solicitó el divorcio después de que Lee la agrediera durante una discusión.

“El divorcio de Tommy fue el punto más duro, más bajo y más difícil de mi vida”, escribió Anderson. “Estaba aplastada. Todavía no podía creer que la persona que más amaba fuera capaz de lo que había sucedido esa noche. Ambos estábamos devastados, pero yo tenía que proteger a mis bebés”.

Pamela Anderson se casó con otros cuatro hombres después de Tommy Lee

Si bien solo cuenta a Lee como su verdadero amor, Anderson también estuvo casada con Kid Rock, Rick Salomon, Jon Peters y Dan Hayhurst.

Según E! News, Anderson se casó con el cantante Kid Rock en varias ceremonias en 2006. La pareja intercambió votos en un yate en St. Tropez, en la capilla de bodas de una corte en Beverly Hills, en un salón de Nashville y en un bar en Michigan, todo dentro de un lapso de tres meses. Anderson solicitó el divorcio en noviembre de 2006, solo cuatro meses después de su primera boda con Kid Rock.

Al año siguiente, Anderson se casó con Rick Salomon, según The Daily Mail. El matrimonio se anuló en 2008, pero los dos se casaron brevemente por segunda vez entre 2014 y 2015. Anderson luego le dijo a la revista W que no estaba feliz durante su matrimonio con Salomon.

“Veo fotos de mí misma cuando estaba en esa horrible relación y me veía 20 años mayor”, dijo. “Sé que suena a cliché, pero la felicidad tiene mucho que ver con la belleza”.

En 2020, Anderson intercambió votos con Jon Peters, un viejo amigo 20 años mayor que ella, en Malibú. La pareja se separó 12 días después de casarse y antes de presentar legalmente su certificado de matrimonio, según The Hollywood Reporter. “En ese momento, Anderson dijo que los dos ‘se tomarían un tiempo para reevaluar lo que queremos de la vida y el uno del otro’”. “La vida es un viaje y el amor es un proceso”, dijo la actriz en ese momento.

Después de que eso no funcionó, Anderson se casó con su guardaespaldas Dan Hayhurst en una ceremonia secreta meses después, en la víspera de Navidad de 2020, en los terrenos de su casa en la isla de Vancouver, Canadá. En ese momento, ella le dijo a The Daily Mail TV que estaba “enamorada” y que había cerrado el “círculo” al casarse en la misma propiedad familiar que sus padres habían tenido décadas antes.

Pero el matrimonio duró menos de un año. Después de la separación de Anderson y Hayhurst, una fuente le dijo a Page Six: “Llegaron a conocerse mejor y, al hacerlo, Pamela se dio cuenta de que Dan no era el indicado. Ellos no tenían nada en común, él no la trataba de la forma en que ella sentía que quería que la trataran”.

Pamela Anderson dijo que está en buenos términos con Tommy Lee

Antes de casarse con Anderson, Tommy Lee estuvo brevemente casado con Elaine Starchuk y luego con Heather Locklear. En el 2019, él se casó con su cuarta esposa, Brittany Furlan, según Parade.

Si bien el matrimonio de Anderson con Lee no duró, ella lo describió previamente como “el amor de mi vida”. “Estaba Tommy y luego no había nadie más”, le dijo la actriz a People en 2015. “Realmente fue amor a primera vista. Solo lo conocí cuatro días antes de casarme con él”.

Ella también agregó que todavía se pone al día con su primer esposo “de vez en cuando”. “Tommy es el padre de mis hijos y siempre estaré agradecida”, dijo la actriz.

En una entrevista de enero de 2023 con NPR, Anderson se describió a sí misma como una “romántica” y a Lee como su “caballero de brillante armadura” cuando se casó con él por primera vez.

“Soy una romántica, y siempre fui una gran lectora y me encantaban los cuentos de hadas”, dijo Anderson. “Así que era esta realidad realzada de lo que podría ser el romance porque no podían ser solo dos personas normales, ya sabes, sentadas en un sofá, leyendo juntas. Para mí, tenía que ser mi caballero de brillante armadura que venía montado en un caballo cubierto de, ya sabes, como: Tommy y yo acabamos de pasar un momento romántico muy salvaje juntos”.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.