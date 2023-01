Reportan desaparición de la hija de una estrella televisiva

La hija de la ex estrella de “Real Housewives of Orange County”, Tammy Knickerbocker, está desaparecida, según su familia. Knickerbocker, que apareció en RHOC como estrella en las temporadas dos y tres, compartió su preocupación sobre su hija Lindsey Knickerbocker, de 34 años, en una publicación de Facebook.

“Preocupada por Lindsey. Esta es su mamá y alguien se ha apoderado de esta cuenta de Facebook y no es ella quien responde a nadie. Avísenme si alguien la ha visto o escuchado de ella, estuvo en Las Vegas o Henderson”, decía la publicación compartida por Tammy Knickerbocker durante el 27 de enero de 2023.

Esa misma noche, la actual estrella de “Real Housewives of Orange County”, Tamra Judge, compartió una foto de la hija de Knickerbocker, Lindsey Knickerbocker, y reveló que está “desaparecida en el área de Nevada”. Muchas otras cuentas de fans de Bravo también han compartido publicaciones sobre la desaparición de Lindsey Knickerbocker.

Esto es lo que necesitas saber:

Lindsey Knickerbocker ha estado desaparecida desde el 9 de enero de 2023

En una publicación de Facebook compartida por alguien llamado Tad Newcomb, y republicada por Tammy Knickerbocker, se compartieron más detalles.

“ATENCIÓN… Comparta si tiene amigos en Las Vegas”, se lee en la publicación de Facebook.

“Si todos mis amigos de Las Vegas pueden estar atentos a mi amiga Lindsey Knickerbocker, ella ha estado desaparecida desde el 9 de enero. Ella llamó a su mamá, asustada de este tipo que la recogió y dijo que cree que la lastimará… y luego se cortó el teléfono”, continuó mencionando la publicación en Facebook.

“Este tipo recibió un mensaje de Facebook y dijo que la vio por última vez en Sunset y Boulder Hwy. Mala zona sí. Comparta esta publicación y comuníquese con Tammy Knickerbocker o Megan Michelle Knickerbocker. El correo electrónico en la foto. ¡Por favor, oren para que ella esté bien!”, añadió Newcomb.

La hermana de Lindsey Knickerbocker dijo que la familia está preocupada

La hermana de Lindsey Knickerbocker, Megan Knickerbocker, publicó en un grupo de personas desaparecidas en Facebook con algunos detalles adicionales.

“¿Alguien la ha visto?”, preguntó Megan Knickerbocker. “El último contacto con ella fue el 9 de enero y temía por su vida. Nadie ha sabido nada de ella desde entonces. Absolutamente desaparecida sin dejar rastro”, escribió Knickerbocker.

Megan Knickerbocker también compartió los datos de su hermana: “Su nombre es Lindsey y mide 5’5 y 110 libras, ojos marrones, cabello rubio y tiene 34 años”.

Alguien en el grupo respondió y le preguntó a Megan Knickerbocker si la familia había chequeado la cárcel porque encontró información de que Lindsey Knickerbocker era buscada en Arkansas “por no comparecer en un cargo de drogas”. Megan Knickerbocker respondió en la sección de comentarios.

“Gracias por señalar eso. Hemos intentado todo y no podemos encontrarla. Creo que no haríamos esto público a menos que no nos quedáramos sin opciones. Ella ha tenido sus luchas desde que murió nuestro padre, nadie lo niega. Solo queremos que la encuentren”, escribió Meghan Knickerbocker.

En febrero de 2022, Fox 24 en Memphis, Tennessee, informó que Lindsey Knickerbocker había sido arrestada y acusada de posesión de metanfetamina, cocaína o heroína (menos de 2 gramos), posesión de un dispositivo de falsificación y falsificación en primer grado después de que se realizó el arresto durante una parada de tráfico.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.