Pamela Anderson asegura que su biografía molestará a la esposa de Tommy Lee

Pamela Anderson dice que el lanzamiento de sus memorias, “Love, Pamela”, probablemente molestará a la actual esposa de Tommy Lee. El baterista de Motley Crue se casó con Brittany Furlan el día de San Valentín de 2019, pero su matrimonio vertiginoso de la década de 1990 con Anderson se repite en el documental de Netflix que lo acompaña, “Pamela, A Love Story”.

En una entrevista con la revista WSJ, Anderson, de 55 años, dijo sobre su libro: “Estoy segura de que será molesto para su esposa. Me enfadaría.

Ella dijo algo similar en el programa de radio de Howard Stern. Según Stylecaster, Anderson dijo que Furlan es “bueno” con Lee, luego agregó: “Odio ser molesto y pasar por esto otra vez, estoy seguro de que está molesta, pero respeto su relación y me alegro de que él sea feliz y tenga a alguien en su vida.”

Justo antes del lanzamiento del libro, Anderson le dijo a la revista Interview que todavía habla con su exmarido de vez en cuando. “Siempre es cordial y a veces divagamos entre nosotros y puedo decir que extrañamos la voz del otro”, dijo. “Pero ha seguido adelante. El tiene una esposa. Y lo último que quiero hacer es perturbar la vida de alguien. No es que pueda serlo. Probablemente estén como, ‘Oh Dios, aquí va de nuevo’. Pero es parte de mi historia”.

Pamela Anderson dijo que Tommy Lee es el único hombre al que realmente amaba

En el documental y el libro, Anderson dijo que Lee es el único hombre al que realmente ha amado, a pesar de los matrimonios posteriores con Kid Rock, Rick Salomon, Jon Peters y Dan Hayhurst. Los ex se fugaron en México en 1995 después de un noviazgo de cuatro días y tuvieron a sus hijos Brandon y Dylan antes de su separación en 1998.

En el documental, Anderson le dice a su hijo Brandon que “realmente amaba” a su padre y cree que sus relaciones fallidas posteriores se deben a ese hecho.

“Realmente amaba a tu papá por todas las razones correctas y realmente no creo haber amado a nadie más”, le dijo a su hijo. “Está jodido”.

“Creo que prefiero estar solo que no estar con el padre de mis hijos”, dijo Anderson en un confesionario. “Creo que es imposible estar con alguien más… pero tampoco creo que pueda estar con Tommy. Es casi como un castigo”.

En un extracto del libro compartido por People, Anderson también escribió: “Mi relación con Tommy puede haber sido la única vez que estuve realmente enamorado”.

La esposa de Tommy Lee, Brittany Furlan, apareció para abordar el documental y las memorias de Pamela Anderson

Antes del lanzamiento del libro y las memorias de Anderson, una fuente le dijo a Radar Online que la esposa de Lee “no cree que Tommy vuelva con Pam”.

“Pero todavía siente que es irrespetuoso y aburrido vivir en el pasado y convertirlo en el punto focal de sus memorias”, agregó la fuente.

Furlan también publicó un video críptico de TikTok una semana antes de que los proyectos de Anderson cayeran. En el clip, Furlan saltó a la “tendencia del rímel” de TikTok, en la que los usuarios comparten historias sobre sus parejas románticas, también conocido como el “rímel”, al ritmo de la canción “Constellations” de Duster.

“Así que tengo este rímel ahora y ME ENCANTA, pero cuando pienso en cuántas otras personas usaron mi rímel antes que yo, tengo ganas de vomitar”, Furlan subtituló un video de sí misma. “Esto no se trata de rímel”, agregó.

Varios fanáticos especularon que la “máscara” a la que se refería Furlan era Lee y que el usuario anterior era Anderson.

Después de que un comentarista escribiera: “Parece que has estado sufriendo. Lo siento mucho. Está bien no estar bien. Si su persona no entiende eso, busque una nueva persona”, respondió Furlan, “Mi persona lo entiende, otras personas no”.

Según Page Six, Furlan también publicó un TikTok ahora eliminado en el que se burlaba de Anderson. Más tarde le dijo a sus seguidores que tiene que hacer bromas para sobrellevar la situación.

