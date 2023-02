Grammys Awards 2023: ¿Cómo ver la alfombra roja en vivo?

Los Premios Grammy 2023 comienzan con una alfombra roja especial que se transmitirá en vivo el domingo 5 de febrero a las 6:00 p.m. hora del Este en E!

Si no tiene cable, puede ver una transmisión en vivo del programa en FuboTV o DirecTV Stream, que vienen con una prueba gratuita.

Esas son las dos mejores opciones de transmisión en vivo si está cortando el cable, pero también hay otras alternativas, así que aquí hay una guía completa sobre las diferentes formas de ver “E! En vivo desde la alfombra roja” transmisión en vivo en línea:

Puedes ver una transmisión en vivo de E! y más de 100 canales de TV en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puede ver “E! Live From the Red Carpet” en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

Si no puede mirar en vivo, FuboTV viene con 250 horas de espacio de DVR en la nube, así como una función retrospectiva de 72 horas, que le permite ver la mayoría de los programas a pedido dentro de los tres días (y a veces más) de su conclusión, incluso si no los registra.

DirecTV Stream tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. E! está incluido en cada uno, y puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de cinco días:

Prueba gratuita de DirecTV Stream

Una vez que se haya registrado en DirecTV Stream, podrá ver “E! Live From the Red Carpet” en vivo en la aplicación DirecTV Stream, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de DirecTV Stream.

Si no puede ver en vivo, DirecTV Stream también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Puedes ver una transmisión en vivo de E! y más de 40 canales de TV más a través del paquete “Sling Blue” de Sling TV. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más económico con E! Además, puede obtener su primer mes a mitad de precio:

Obtenga Sling TV

Una vez que se haya registrado en Sling TV, podrá ver “E! Live From the Red Carpet” en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

Si no puede mirar en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

Puedes ver una transmisión en vivo de E! y más de 65 canales de TV más a través de Hulu With Live TV, que ahora también incluye acceso a ESPN+ y Disney+ sin costo adicional:

Obtenga Hulu With Live TV

Una vez que se haya registrado en Hulu With Live TV, podrá ver “E! Live From the Red Carpet” en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

Si no puede mirar en vivo, Hulu con Live TV viene con su extensa biblioteca a pedido (que incluye la mayoría de los programas después de que se transmiten) y 50 horas de almacenamiento en la nube DVR (con la capacidad de actualizar a “Enhanced Cloud DVR”, lo que le brinda 200 horas de espacio DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

View this post on Instagram

E! una vez más brinda cuatro horas de cobertura en vivo antes de los Premios Grammy 2023 en CBS. El especial “Cuenta regresiva para la alfombra roja” se transmite desde las 4 p.m. a las 6 p.m. Este, seguido de “Live from the Red Carpet” desde las 6 p.m. a las 8 p. m. El programa de cuenta regresiva presentará a los presentadores, expertos e invitados de E! brindando una cuenta regresiva de las estrellas que aparecerán en los Grammy 2023, luego el especial de alfombra roja se transmitirá en vivo desde la alfombra roja con todas las entrevistas de moda y celebridades que un espectador pueda desear. .

Laverne Cox regresa en 2023 para presentar el programa “Live From E!: Grammys” de E! y este año le da la bienvenida a un coanfitrión en forma de personalidad de radio y campeón de “Dancing With the Stars”, Bobby Bones. Además, la corresponsal de estilo Zanna Roberts Rassi y la experta en cultura pop Naz Pérez “aportarán su experiencia para ayudar a desglosar a los artistas más nominados de la noche, desde Beyoncé hasta Harry Styles, Adele y más, así como a las estrellas mejor vestidas de la alfombra”. según E! presione soltar.

Continúa:

Antes de Live From E!, Zanna y Naz se unirán al compositor y artista ganador del premio Grammy, miembro del elenco de “SWV & XSCAPE: The Queens of R&B” de Bravo y RHOA Kandi Burruss y E! La coanfitriona de noticias Adrienne Bailon-Houghton para el pre-show “Live From E!: Countdown to the Grammys” a las 4:00 p.m. Este, 1:00 p.m. Pacífico en E!.

La diversión no se detiene allí. Después de que los ganadores de Álbum del año y Mejor artista nuevo de este año sean coronados, sintonice “Live From E!: Grammys After Party” a las 11:30 p.m. Este, 8:30 p.m. Pacífico en E!. E! El coanfitrión de noticias, Justin Sylvester, Naz y Kandi darán su opinión sin filtrar sobre las mayores victorias, desaires y momentos memorables de la noche.