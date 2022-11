Muere Pablo Milanés, gran voz de la música iberoamericana

La trova cubana está de luto. En las últimas horas se confirmó desde Madrid, España, el fallecimiento del legendario cantautor cubano Pablo Milanés, a la edad de 79 años.

Así lo informó la oficina de prensa del artista: “Con gran dolor y tristeza, lamentamos informar que el maestro Pablo Milanés ha fallecido esta madrugada del 22 de noviembre en Madrid. Agradecemos profundamente todas las muestras de cariño y apoyo, a toda su familia y amigos, en estos momentos tan difíciles. Que descanse en el amor y en la paz que siempre ha transmitido. Permanecerá eternamente en nuestra memoria”.

El gobierno cubano, a través del primer ministro, Manuel Marrero Cruz, lo confirmó a través de un trino: “La cultura en Cuba está de luto por el fallecimiento de Pablo Milanés, reconocido cantautor cubano, uno de los fundadores del Movimiento de la Nueva Trova. Llegue a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias”.

La cultura en #Cuba está de luto por el fallecimiento de Pablo Milanés, reconocido cantautor cubano, uno de los fundadores del Movimiento de la Nueva Trova.

Hace apenas un poco más de una semana, las redes sociales oficiales del cantante habían comunicado que su estado de salud era delicado, y que se encontraba hospitalizado en un centro asistencial de Madrid, para ser tratado por una serie de infecciones recurrentes que sufría desde hacía tres meses, y que estaban deteriorando su salud.

“Esta situación -agregaba el comunicado- es secundaria a una enfermedad oncohematológica que sufre desde hace varios años, y que le exigió instalarse en Madrid a finales del año 2017 para recibir un tratamiento inexistente en su país”. Consecuencia de esta situación, el artista tuvo que cancelar varias de las presentaciones, entre ellos varios conciertos en España, un concierto en México programado para el 30 de noviembre, y otro más el 5 de diciembre, en Santo domingo.

De hecho, su última gira artística fue ‘Días de luz’, en donde el poeta de la música volvió a recibir la calidez de su público, que coreó sus canciones y aplaudió sus nuevos temas musicales creados durante el tiempo de la pandemia.

“La música es todo para mí, la mejor forma que encuentro para expresarme, la mejor manera de sentir e incluso de pensar. Creo que los músicos contamos con otro lenguaje muy especial, que nos permite comunicar, eso es algo único”, confesó el artista, nacido en Bayamo (oriente) el 24 de febrero de 1943.

El cantautor, siempre expresó que los mejores recitales de su vida los había dado para la gente de su tierra. “los más abiertos y espontáneos, ocurren ante el público de mi isla”, dijo, de acuerdo con El Heraldo.

En el mes de junio, el artista hizo su última presentación en Cuba, y el espectáculo desbordo en público a tal punto que el primer escenario previsto para la actuación, el Teatro Nacional, tuvo que ser desestimado, y trasladar el concierto al Coliseo de la Ciudad Deportiva, con una capacidad cuatro veces mayor.

El público cubano vio entonces a Milanés llegar al plató en una silla de ruedas, imagen que para muchos resultó un presagio de que se habían agudizado los problemas de salud arrastrados por décadas. Esta visita a La Habana también significó reencontrase con su familia en la isla cinco meses después de la inesperada muerte de su hija Suylén a causa de un accidente cerebrovascular al inicio de 2022, según El Heraldo.

Fundador de la trova cubana

Fundador de la Nueva Trova cubana junto con Silvio Rodríguez y el fallecido Noel Nicola, un movimiento musical cargado de tintes políticos, Milanés fue durante las últimas décadas una de las figuras de la cultura cubana más críticas con el sistema político de la isla.

“En el año 1992 tuve la convicción de que definitivamente el sistema cubano había fracasado y lo denuncié”, declaró tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en la isla, las mayores en décadas. El creador de “Para vivir”, “El breve espacio en que no estás” y “Amo esta isla”, reiteró entonces su confianza en el pueblo cubano “para buscar el mejor sistema posible de convivencia y prosperidad, con libertades plenas y sin represión”.

“Si me faltaras, no voy a morirme; si he de morir, quiero que sea contigo” le decía Pablo Milanés a su amada Yolanda… Hoy Pablo nos falta a todos, su música permanecerá con ese, “su brillo que puede alcanzar la oscuridad de otras cosas” pic.twitter.com/pCf73mAtcC — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) November 22, 2022

En septiembre pasado Milanés fue parte del centenar de artistas e intelectuales cubanos que suscribió un manifiesto de la sociedad civil y se pronunció en las redes sociales por el impulso de cambios en su país “dentro de un espíritu de soberanía, inclusión y respeto al ser humano, a su dignidad y aspiraciones más básicas”.

El tema de su vida: “Yolanda”

Pablo Milanés – Yolanda (En Vivo Desde La Habana, Cuba) Music video by Pablo Milanés performing Yolanda (En Vivo Desde La Habana, Cuba). © 2019 Universal Music Mexico S.A. de C.V. vevo.ly/LFzaVM 2019-05-17T04:00:09Z

La canción Yolanda, compuesta en el año de 1970, es toda una inspiración del poeta en su segunda esposa, y sus letras se convirtieron en todo un himno, por lo que no podía faltar en sus repertorios musicales.

La musa, Yolanda Benet, madre de sus tres hijos, contó que cuando Pablo le cantó la canción por primera vez, la dejó casi paralizada.

De acuerdo con el medio Europa FM que un día Milanés le cantó “yo no te pido que me bajes una estrella azul…” y ella le dijo: “Qué linda esa canción de Silvio Rodríguez”. Pablo Milanés le respondió: “No, Yolanda, es mía y para ti”.

“Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor. Romántica sin reparar en formas tales que ponga un freno a lo que siento ahora a raudales. Yo fui esa muchacha de la que él se enamoró y podía haber sido otra, no creo que tenga ningún mérito personal, el talento, por supuesto, es de él”, dijo Yolanda Benet siempre que le preguntan por la canción.

Según el medio mencionado anteriormente, Pablo Milanés firma en esta balada la que podría decirse es una de las grandes declaraciones de amor de la historia de la música. Lo canta el propio cubano, quien escribió este tema solo diez días después de dar la bienvenida a Lynn, la primera hija de la pareja.

“Cuando regresó nosotras estábamos en la casa de mi madre. La niña estaba majadera, lloraba, no se quería dormir; yo lo intentaba pero era una lucha. Llegó Noel Nicola y Pablo cogió la guitarra y me cantó No me pidas, Quiero poner la tierra a tus pies y Yolanda”, cuenta al hablar de la canción a la que no pudo prestar atención la primera vez que escuchó.

Fue al llegar la noche y el silencio cuando Yolanda pudo escuchar sus versos y la bonita declaración de amor escondida en ellos.

“Cuando te vi sabía que era cierto, este temor de hallarme descubierto, tú me desnudas con siete razones, me abres el pecho siempre que me colmas”.

Otros éxitos musicales de Milanés

• “El Breve Espacio”: una de las canciones más conocidas del cubano fue lanzada en el álbum Antología de 1992. La letra habla de los amores que no son perfectos según los cánones y sin certeza de que vuelva.

• “El tiempo pasa”: la letra de este tema gira en torno a al paso del tiempo en una relación “pasan los años y cómo cambia lo que yo siento”.

• “Cuánto gané, cuánto perdí”: considerada como una de sus mejores canciones, tanto por su interpretación como por su escritura. El tema evoca las épocas de la infancia y la juventud, así como las expectativas al futuro que tendrá cada ser humano.

• “De Qué Callada Manera”: la tonada pertenece al álbum Querido Pablo, lanzado en 1985. La letra es un poema original para crear una excelente mezcla de culturas de música española y africana.

• “Yo pisaré las calles nuevamente”: del álbum La vida no vale nada, de 1976, la canción fue escrita luego de que el cantautor se enterara de la muerte de Miguel Enríquez, primer secretario del MIR chileno, informó MVS Noticias.

Pablo Milanés – De Qué Callada Manera (En Vivo Desde La Habana, Cuba) Music video by Pablo Milanés performing De Qué Callada Manera (En Vivo Desde La Habana, Cuba). © 2019 Universal Music Mexico S.A. de C.V. vevo.ly/P5sCcD 2019-05-10T04:00:06Z

