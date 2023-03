OSCARS: los 5 momentos más sorprendentes en su historia

La entrega de los Premios de la Academia, también conocidos como los Oscars, es uno de los eventos más importantes en la industria cinematográfica. A lo largo de su historia, ha habido muchos momentos sorprendentes e inesperados.

Aquí están las 5 mayores sorpresas en la historia de los Premios de la Academia.

“Moonlight” gana Mejor Película (2017)

En la ceremonia de los Óscar de 2017, se anunció que “La La Land” había ganado el premio a Mejor Película. Sin embargo, hubo un error en la lectura de las tarjetas y, después de unos momentos de confusión, se corrigió el error y se anunció que “Moonlight” era la verdadera ganadora. Esta fue una de las mayores sorpresas en la historia de los Premios de la Academia, y una equivocación nunca antes vista.

"Moonlight" wins Best Picture | 89th Oscars (2017)

Marisa Tomei gana Mejor Actriz de Reparto (1993)

En 1993, Marisa Tomei ganó el premio a Mejor Actriz de Reparto por su papel en “Mi Primo Vinny”. La sorpresa fue que algunos miembros de la audiencia y la prensa sospecharon que había habido un error en el recuento de votos, y que el nombre de Tomei había sido leído por equivocación. Sin embargo, la Academia confirmó que no hubo tal error y que Tomei ganó el premio legítimamente.

Marisa Tomei Wins Supporting Actress | 65th Oscars (1993)

“Shakespeare enamorado” gana Mejor Película (1999)

En la ceremonia de los Óscar de 1999, la película “Salvando al Soldado Ryan”, protagonizada por el consentido de Hollywood, Tom Hanks, parecía ser la favorita para ganar el premio a Mejor Película. Sin embargo, “Shakespeare enamorado” sorprendió a todos al ganar el premio. Esta fue una gran sorpresa ya que “Salvando al Soldado Ryan” había sido aclamada por la crítica y un gran éxito en taquilla.

Shakespeare in Love Wins Best Picture: 1999 Oscars

“La Cachetada” que recorrió el mundo (2022)

Aquí no vamos a hablar de sorpresivos triunfos o derrotas, sino más bien de un hecho bastante vergonzoso. Todo ocurrió de la siguiente manera: el presentador del año 2022 Chris Rock hizo una broma sobre el look de Jada Pinkett Smith que no le sentó bien a su esposo, el entonces nominado a mejor actor Will Smith, quien se paró y fue, en vivo, a darle un golpe a Rock frente a los ojos atónitos de los presentes y de millones de hogares en todo el mundo.

Rock continuó de la forma más profesional posible y Smith, a pesar de haber ganado el máximo premio de la noche, está vetado de la ceremonia por 10 años y ha sufrido una debacle profesional que al momento no ha tenido regreso.

Watch the uncensored moment Will Smith smacks Chris Rock on stage at the Oscars, drops F-bomb