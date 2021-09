¿Cómo ver “Los Pitufos” 2021 en vivo?

La caricatura clásica “Los Pitufos” volverá cuando Nickelodeon estrene esta nueva serie animada el viernes 10 de septiembre a las 7:30 p.m. ET/PT.

Si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes en que puede ver el reinicio de “Los Pitufos” 2021 en línea:

Heavy puede ganar una comisión de afiliado si se registra a través de un enlace en esta página

Puede ver una transmisión en vivo de Nickelodeon y más de 60 canales de TV en Philo TV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de Philo

Una vez que se haya registrado en Philo, puede ver “Los Pitufos” en vivo en la aplicación Philo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast (compatible con dispositivos móviles Android), cualquier dispositivo con Android. TV (como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. También puede mirar en su computadora en el sitio web de Philo.

Si no puede verlos en vivo, Philo le permite ver programas en DVR y verlos hasta 30 días después. E incluso si te olvidas de DVR, Philo también viene con una función de rebobinado de 72 horas, que te permite ver la mayoría de los programas a pedido si se han emitido en los últimos tres días.

Puede ver una transmisión en vivo de Nickelodeon y más de 100 canales de TV en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puede ver “Los Pitufos” en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X / S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 250 horas de espacio de DVR en la nube, así como una función de retroceso de 72 horas, que le permite ver la mayoría de los programas a pedido dentro de los tres días (y a veces más) de su conclusión, incluso si no los registra.

Puedes ver una transmisión en vivo de Nickelodeon y más de 65 canales de televisión en Vidgo. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero puede obtener su primer mes por solo $10:

Prueba gratuita de Vidgo

Una vez registrado en Vidgo, puede ver “Los Pitufos” en vivo en la aplicación Vidgo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, cualquier dispositivo con Android TV (como un Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Vidgo.

DirecTV Stream (anteriormente AT&T TV) tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. Nickelodeon está incluido en todos, pero puede elegir cualquier paquete y complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la versión de prueba gratuita no se anuncia como tal, pero el monto que debe pagar hoy será de $ 0 cuando se registre. Si miras contenido en tu computadora, teléfono o tableta, no se te cobrará durante 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

Prueba gratuita de DirecTV Stream

Una vez registrado en DirecTV Stream, puede ver “Los Pitufos” en vivo en la aplicación DirecTV Stream, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web DirecTV Stream.

Si no puede ver en vivo, DirecTV Stream también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Puedes ver una transmisión en vivo de Nickelodeon y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que puedes probar gratis con una prueba de siete días:

Prueba gratis Hulu With Live TV

Una vez que se haya registrado en Hulu con Live TV, puede ver “Los Pitufos” en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X / S, PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

Si no puede ver en vivo, Hulu con TV en vivo viene con su extensa biblioteca a pedido (que incluye la mayoría de los programas después de su emisión) y 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”, que le brinda 200 horas de espacio DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

Avance de ‘Los Pitufos’ 2021





Play



The Smurfs Teaser Trailer ►► Subscribe for More: at.nick.com/Subscribe ►► Watch More from Nick: at.nick.com/NewNickVideos ►► SpongeBob on YouTube: at.nick.com/SpongeBobOfficial ►► NickRewind on YouTube: at.nick.com/NickRewind ►► All That on YouTube: at.nick.com/AllThat ►► What’s On TV? : at.nick.com/TVSchedule Catch More on Nick! GET MORE NICKELODEON: Like Nick: at.nick.com/Facebook Follow Nick: at.nick.com/Twitter Nick Instagram: at.nick.com/NickIG Like SpongeBob: at.nick.com/SpongeBobFacebook Follow SpongeBob: at.nick.com/SpongeBobTwitter… 2021-08-11T14:19:08Z

La serie de dibujos animados original “Los Pitufos” se emitió de 1981 a 1989 como parte del bloque de dibujos animados de los sábados por la mañana de la NBC que también incluía “El Hombre Araña y sus AMazing Friends”, “Los Picapiedra Funnies”, “Alvin y las Ardillas”, “Las aventuras de las gomitas de Osos”,“Snorks” y mucho más.

Ahora “Los Pitufos” están de regreso con una nueva serie animada por computadora que “sigue a los queridos personajes que se embarcan en emocionantes aventuras”, según el comunicado de prensa de Nickelodeon.

Continúa:

Azules y pequeños, y con solo tres manzanas de altura, Los Pitufos debutarán en Nickelodeon en una serie completamente nueva que se estrenará el viernes 10 de septiembre. La serie original marca el regreso de los personajes de renombre mundial a la televisión por primera vez en casi 40 años y sigue a Papa Smurf, Smurfette, Brainy, Hefty, Clumsy y los demás habitantes de Smurf Village en aventuras completamente nuevas, llenas de humor, corazón y acción de alto riesgo. En el episodio de estreno, “Smurf-Fu”, cuando Pitufina rescata a Brainy de una serpiente gigante, los otros pitufos le piden que les enseñe “Smurf-Fu”. A continuación, “papá”, cuando todo el mundo está cansado de cambiarle los pañales al bebé, Handy decide inventar un robot que hará el trabajo.

Luego, el 17 de septiembre llega “Unsmurfable Smile” y “Mind the Cat”, donde “Smurfette y Blossom intentan hacer sonreír a Grouchy llevándolo a un viaje de campamento; Gargamel cae bajo el control mental de Azrael y los Pitufos deben ayudar a liberarlo”.

El 24 de septiembre llega “Pitufos disfrazados” y “Bromas sobre ti”, cuya descripción dice: “Después de romper el telescopio de Papá Pitufo, Scaredy y Hefty deciden disfrazarse de niñas y esconderse en lugar de enfrentar el castigo; Vanity se cansa de la caja explosiva de Jokey y decide atraparla con una explosión aún mayor”.

El elenco de voces incluye a David Freeman como Papa Pitufo, la figura paterna que mantiene a los otros Pitufos a raya; Berangere McNeese como Pitufina, un pitufo curioso que siempre está dispuesto a participar en nuevas aventuras; Lenny Mark Irons como Gargamel, un mago humano intrigante con una sed sin fondo por capturar a los Pitufos; Youssef El Kaoukibi como Brainy, que se considera el más inteligente del grupo; y Catherine Hershey como Willow, la valiente y sabia matriarca de una nueva tribu de niñas Pitufos.

El reinicio de “Los Pitufos” es el último de una serie de éxitos populares de Nickelodeon que incluyen “SpongeBob SquarePants”, “The Patrick Star Show”, “Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years”, “PAW Patrol”, “Teenage Mutant Ninja Turtles”, “Blue’s Clues & You!” y la nueva serie animada“ Star Trek: Prodigy”.

“Los Pitufos” se transmite los viernes a las 7:30 p.m. Hora del este y del Pacífico en Nickelodeon.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Situación actual de Collin Quint: ¿Está en la cárcel?

https://ahoramismo.com/author/gabrielafut/