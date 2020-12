Oraciones para darle comienzo al nuevo año 2021

La temporada decembrina es la época más especial del año. Son unos días de calidez, amor y fraternidad que disfrutamos en compañía de nuestra familia y amigos más cercano, pero que también logra conectarnos con todos aquellos que no conocemos, despertando en cada uno de nosotros muchos sentimientos, entre ellos, los de la solidaridad y la compasión por los otros.

Es por eso por lo que a continuación te dejamos una serie de oraciones o reflexiones, como lo quieras nombrar, para que solo, o en unión de los tuyos, tengas un momento de conexión y espiritualidad para dar gracias por todo lo recibido en este año 2020, pero también, para darle la bienvenida al próximo 2021 por venir. Un nuevo año, lleno de bendiciones, salud y mucha sabiduría para afrontar lo que este nuevo año traiga para cada uno de nosotros.

Oración de año nuevo

Al comenzar un nuevo año te doy gracias por todo lo que he recibido de ti, Señor.

Primeramente agradezco por mi familia, por la vida, por mi salud, por el cariño y amor que recibo, por los días de luz, por mis amigos, por mi trabajo, por todo lo que me das a cada instante.

Dios Eterno, principio de toda criatura; concédenos que en este año que estamos estrenando, podamos gozar de paz, felicidad y justicia, que abundemos en bienes terrenales y seamos luz del mundo por la perfección de nuestras obras.

Te pedimos, Señor, que nos bendigas y protejas, que nos ayudes y cuides cada día, cada momento, y nos otorgues caminar por sendas buenas, llenas de paz, felicidad y justicia durante todo el año que comienza.

Que seamos felices, Señor en este universo nuestro: él nos da vida, sustenta y rige.

Que seamos felices, Señor, con el perdón y la caridad.

Tú el más poderoso para desterrar los odios y amarguras,

Tú el más perfecto para enseñarnos a vivir en amor y en armonía

Tú el más bondadoso para establecer entre nosotros la paz.

Que seamos felices, Señor, con tu palabra:

sin ella no hay humanidad, ni solidaridad, ni igualdad.

Que seamos felices, Señor, con el amor:

es la única luz necesaria para alumbrar días y noches,

para llenar nuestros hogares de afecto y dicha,

para llenar lo que nos rodea de alegría y entendimiento.

Que seamos felices, Señor,

en este nuevo año.

Tú que estás presente entre nosotros

porque eres el Amor bendito,

rodéanos con tu Espíritu,

danos tus bendiciones Padre amado,

y concédenos que se hagan realidad nuestros sueños,

proporciónanos con tu infinita caridad y misericordia

lo que tanto anhelamos y ansiamos:

Danos, Padre Justo y Bueno,

lo que necesitamos para mejorar nuestras vidas,

para que las desdichas y pobrezas nos abandonen

y podamos conseguir la felicidad.

Bendíceme, señor, un año más

Señor, bendice mis manos para que sepan acariciar sin aprisionar; para que sepan recibir sin poseer, y sostener sin condicionar dar sin calcular,

Bendice mis ojos para que vean detrás de la superficie; para que no se cierren por el miedo, pero nunca miren con ira; para que todos se sientan seguros por mi modo de mirarles.

Bendice mis ojos para que miren y vean. Señor, bendice mis oídos para que sepan oír tu voz y perciban claramente el grito de los afligidos; que sepan cerrarse al ruido inútil de la palabrería, y escuchen sin cansancio el silencio de los enmudecidos;

Bendice mis oídos para que siempre estén abiertos al que necesita publicar su memoria, su alegría o su dolor Señor, bendice mi boca para que dé testimonio de Ti y no diga nada que hiera o destruya; que sólo pronuncie palabras que siembren y alivien, y no calle nunca los nombres heridos.

Bendice mi boca para que siempre bendiga y nunca traicione mi propia verdad. Señor, bendice mi corazón para que sea templo vivo de tu Espíritu ; que sepa dar calor y refugio; que sea generoso en perdonar, alegre en compartir, pronto en comprender, y compasivo. Llénalo de nombres de personas queridas, de personas sin nombre y también de otros nombres.

Bendice, Señor, mis pies para que busquen la Paz y corran tras ella. Que construyan caminos para anunciarte, y eviten los senderos tortuosos que desembocan en la ostentación y la injusticia. Que reconozcan tus pisadas en el caminar de los humildes y respeten las huellas de todo caminante Bendice mis pies para que me los deje lavar y tener parte contigo.

Bendíceme, Dios mío, para que puedas disponer de mí con todo lo que soy, con todo lo que tengo. Con todo lo que de Ti he recibido Bendíceme, Señor, en toda tu gente y en todos mis amigos para ti y para todo el año. Amén.

Oración para Año Nuevo 2021

Padre Celestial,

Tú harás para mí, un camino a través del desierto; y crearás ríos en la tierra árida y baldía.

Oh, cuán bueno eres mi Dios, tus planes para mi vida son de bien y NO de mal.

Te alabo porque planeas darme un mañana lleno de esperanza y prosperidad.

El año que pasó sufrí momentos difíciles; pero esos recuerdos se opacarán en mi memoria.

Tú eres poderoso para cambiar ese pasado por un futuro de gloria que tú me revelarás en este nuevo año.

Yo confieso que le pertenezco a Cristo, y me he convertido en una persona nueva.

La vida antigua ha pasado, una nueva está comenzando.

Creeré en tus palabras y viviré por fe.

Prestaré atención a lo que tú me enseñarás, porque será verdadero y digno de confianza.

El año pasado fue difícil en muchos aspectos, pero no fui destruido, sigo avanzando.

El siguiente es aun incierto, pero avanzaré tomado/a de tu mano.

Gracias mi Dios, porque estás a punto de hacer algo nuevo; y por fe declaro que ya ha comenzado!

En el nombre de Jesús,

Amén.

Oración de año nuevo para pedir amor, prosperidad, salud y felicidad

Señor, Dios de bondad y misericordia,

derrama tu santa bendición sobre este hogar,

Tú serás siempre bienvenido a esta casa,

acompáñanos en todos nuestros actos y palabras,

llénanos con tu Amor y Clemencia

y escucha nuestros ruegos:

Señor, en esta noche tan especial te pedimos

amor, prosperidad, salud y felicidad en el nuevo año 2019.

Haz que el amor, el cariño y la amistad

nos rodeen cada día de este nuevo año,

haz que consigamos estar con la persona que amamos,

danos entendimiento para resolver nuestras diferencias,

concédenos comprensión para que no haya ofensas

aliento y dicha para aliviar las amarguras

y confianza para evitar los celos e inquietudes,

que estemos unidos con ternura, lealtad y fidelidad.

Haz que la prosperidad y el bienestar

nos acompañen cada día de este nuevo año 2019,

que nuestros caminos estén siempre abiertos a todo lo bueno,

al éxito, a la fortuna, a la abundancia,

a la riqueza, el bienestar y progreso,

que no nos falte un trabajo bien remunerado y gratificante,

que en nuestros negocios se incrementen las ventas y la clientela,

haz Señor que nuestras inversiones ampliamente se multipliquen

y que la buena suerte siempre nos acompañe y sonría.

Concede Señor que gocemos de buena salud

aleja los accidentes, los peligros y la enfermedad,

protégenos de injusticias, enemigos y males,

defiéndenos y ampáranos de todo daño y mala situación,

aleja de nuestras personas, hogar y trabajo todo lo malo

y líbranos de toda envidia, violencia, rencor y malicia.

Haz que la paz, la armonía, la felicidad y la alegría

estén siempre presentes entre nosotros,

destierra el odio, el pesimismo y la tristeza de nuestras vidas.

Haz que seamos caritativos con todos los que nos rodean

y que sepamos llevarles tu mensaje de amor,

enséñanos a compartir nuestras vidas y bienes

con nuestros hermanos más necesitados,

y a vivir con todos fraternalmente como hijos del mismo Padre.

Concede Señor que recibamos en este nuevo año 2019

amor, prosperidad, salud y felicidad,

protege y conserva nuestro hogar,

cuida y ampara a nuestra familia.

Gracias de todo corazón por tu infinita bondad y misericordia.

Amén.

