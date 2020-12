Horóscopo Chino 2021: Predicciones de cada signo

Desde el viernes 12 de febrero de 2021 y hasta el 31 de enero de 2022 comienza el Año Nuevo Chino, conocido también como el Festival de Primavera. Esta celebración tan importante de China, este año está regido por el Buey de Metal, un animal que vendrá a poner orden y arreglar todo el desastre que dejó el año de la rata este 2020. El Buey representa la disciplina, el orden, el trabajo, el esfuerzo y los cambios sistemáticos que seguirá teniendo la tierra, por lo que los astrólogos auguran un comienzo de año lleno de bendiciones en todos los lugares del mundo.

La especialista astrologa, Ludovica Squirru Dari comentó en un programa de televisión que: “El Búfalo representa el orden, así que vendrá a ordenar todo el desastre que ha dejado esta Rata infectada. Viene un tiempo que vamos a regresar a la naturaleza, a la familia, a las pequeñas cosas de la vida y también regresaremos a una austeridad”.

¿Cómo entender el Horóscopo Chino?

Para poder entender el horóscopo chino, hay que identificar el animal que nos corresponde, ya que a cada mes del año se le designa un animal. Esto quiere decir que, para los 12 meses del año, hay 12 animales que rigen cada uno de ellos. Teniendo en cuenta el año de nacimiento, así mismo, se ubica en el calendario, el animal al cual pertenecemos y que ejerce sobre nosotros sus influencias.

Predicciones del horóscopo chino 2021

Buey: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 y 2009

El Buey: se trata de su año por lo que se destacará en todos los ámbitos.

Este año resultará bastante favorable para los nativos registrados bajo este signo zodiacal del Buey. Sus condiciones mentales permanecerán estables y hará todo lo posible por mantenerse libre de estrés. Su desempeño excepcional en el frente profesional también lo ayudará a obtener una oferta promocional. También será elogiado en su lugar de trabajo. Si es un profesional de los negocios, los problemas económicos llegarán a su fin. La vida doméstica seguirá siendo próspera, los gastos aumentarán, pero no se encontrará con una crisis financiera.

En cuanto al amor y las relaciones el Buey se despedirá de seres queridos y tendrá que aprender a perdonarse y saldar rencores amorosos, por lo que es tiempo de crear lazos de amor y de confiar en que son genuinos.

En junio explotará su energía sexual, pero para no meterse en líos no deberá creer cualquier halago.

Este año es un tiempo propicio para casarse.

La Rata: 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020

El horóscopo chino 2021 establece que los nativos de Rata encontrarán algunos resultados favorables con respecto a su vida financiera. No experimentará ninguna crisis financiera durante este año en particular. Por lo general, los nativos registrados bajo este signo tienden a ser algo letárgicos ya que no tienen el hábito de hacer un trabajo extremadamente duro.

En tal situación, el dinero que haya acumulado el año anterior resultará beneficioso para usted. Debido a sus responsabilidades profesionales, sus tensiones mentales pueden aumentar.

La rata en el amor y sus relaciones podrá tener mayor estabilidad emocional, más seguridad y equilibrio para activar sus ideas y ponerlas en práctica. Por ello concretará el sueño de la familia, de tener o adoptar hijos que serán sus aliados en la nueva “gran tribu fundacional” que los reunirá en hábitats originales en medio de la naturaleza.

Septiembre será un buen mes para que la ‘Rata’ disfrute de encuentros amorosos y de conquista.

En general, se puede decir que 2021 tendrá resultados mixtos para los nativos registrados bajo el signo zodiacal de la rata.

El Tigre: 1962, 1974, 1986, 1998 y 2010

Este año no será del todo favorable para los nativos del Tigre. Es posible que tenga bastantes problemas durante este año. Los profesionales de negocios también pueden encontrar algunos desafíos. Sus planes pueden verse interrumpidos por una figura autoritaria, lo que puede provocar un esfuerzo mental y físico. Por todo esto, aumentará la tensión mental.

Respecto del amor y las relaciones pueden surgir malentendidos entre usted y su compañero de vida. Los regidos por este signo tendrán un año de conflictos con mujeres jóvenes, ya sea por amores mal correspondidos o por amistades fallidas.

No tendrá cantidad de amigos, pero sí relaciones pasajeras, debido a que estará irritable. Marzo le traerá amor y en julio estará más proclive a recuperar lazos afectivos y de amistad.

Se le aconseja que controle su temperamento, ya que esto provocará algunos problemas en el futuro.

El Conejo: 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Los pertenecientes al signo zodiacal del Conejo podrán cumplir todos sus deseos gracias a su arduo trabajo y diligencia. Sin embargo, se le aconseja no adherirse a ningún tipo de atajos y existe la posibilidad de que las tensiones mentales aumenten de lo contrario. También se aconseja a los conejos nativos que tengan especial cuidado de su salud durante este año ya que pueden sufrir diversos problemas como insomnio, resfriado y tos y muchos otros.

Sus malas condiciones de salud también pueden tener un impacto negativo en su vida profesional. También debe permanecer preparado mentalmente para recibir los cambios que se están produciendo actualmente en su vida.

En el amor el año no empieza del todo bien, pero cualquier confusión en aspectos sentimentales es sólo efecto de la transición entre la Rata y el Buey.

Sin embargo, a partir de marzo todo comenzará a acomodarse porque aprenderás a evitar a personas nocivas y a elegir a las que te hacen bien. En junio empezará una racha de felicidad gracias al Caballo, que te traerá mucha energía, además de buenas noticias y satisfacciones.

En general, 2021 no será del todo favorable para ti, pero debes tener paciencia.

El Dragón: 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Este año demostrará ser mejor que el promedio para los nativos registrados bajo el signo zodiacal Dragón. Podrás realizar todas tus tareas con gran diligencia y trabajo duro. Se le otorgará una encomiable cantidad de éxito profesional.

Sin embargo, es posible que tenga que esforzarse en gran medida para permanecer en el extremo receptor de tal éxito. También se le verá haciendo algunos esfuerzos para conseguir algunos lujos y comodidades. Por otro lado, se le aconseja que busque el equilibrio adecuado entre su vida personal y profesional.

En el amor el Buey le ayudará a salir de la oscuridad y lo llevará a la libertad y a la alineación con la verdad. Este año traerá competencia, trabajo con esfuerzo, males de amores que afectarán más a las mujeres dragonas.

Los más jóvenes del signo enfrentarán, al salir del año de la Rata, varios problemas de relación: ghosting, abandono, indiferencia, y aunque en febrero se sientan muy solicitados, les resultará difícil retornar la vida social. En general, será un año de vaivenes en el amor, a menos que hables con la verdad.

La Serpiente: 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025

Los nativos registrados bajo el signo zodiacal Serpiente pueden encontrar dificultades mientras realizan tareas, debido a su propio comportamiento letárgico. También pueden surgir dificultades financieras. Se le aconseja que no preste atención a la orientación proporcionada por otros, ya que este año no resultará muy rentable para usted.

Su comportamiento e ira demostrarán ser su mayor enemigo durante el año del Buey de metal 2021. Su ira también puede traer algunos impactos negativos a su vida profesional. En general, el año del Buey no resultará favorable para los nativos de la Serpiente.

En el amor la Serpiente logrará mayor estabilidad emocional, hará buenas relaciones con gente que llegará del extranjero, sanará vínculos y, sobre todo, desarrollará bastante buen humor. Incluso, podrá tener hijos propios, simbólicos o adoptivos y experimentará una felicidad inusitada en este año.

Se le aconseja que cuide su salud, haga yoga, taichí, deportes y aplicar el tao del amor y el sexo. Junio, agosto, septiembre y octubre son meses en los que te sentirás más plena en el amor y en concreciones laborales.

El Caballo: 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

Los Caballo aceptarán los resultados mixtos durante este año. Si estás realmente enamorado de alguien, entonces una pelea de amantes está a la vuelta de la esquina. Junto con su vida conyugal, también habrá problemas en torno a su vida doméstica y deberá trabajar para arreglar eso. En tal situación, debe ser extremadamente cuidadoso con sus relaciones.

Si lo desea, también puede planificar unas vacaciones con su respectivo socio. Cuando se trata de su vida financiera, continúe con su arduo trabajo.

En el amor y las relaciones, los Caballos en el año del Buey tendrán su corazón exaltado. Siendo de espíritu apasionado, dudarán en formalizar relaciones que no nacen de la pasión, sino del compañerismo y el respeto mutuo. Quienes se vuelquen a la propuesta bufalina, encontrarán un remanso de felicidad. Nutrirán más su alma que su cuerpo.

Hasta junio buscará el contacto humano, atraerá felicidad y disfrutará de la buena compañía, aunque en abril experimente algunos problemas amorosos. En junio recuperará la alegría en las relaciones interpersonales y en septiembre sentirá una gran comunicación con los demás.

Hablando en general, es posible que tengas que seguir luchando en muchas áreas de tu vida durante el año del Buey 2021.

La Cabra: 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Los nativos de la Cabra pueden tener que enfrentar múltiples problemas durante el año del Buey de metal 2021. Las tensiones mentales aumentarán debido a algunas crisis financieras. Al mismo tiempo, Se aconseja a los profesionales comerciales que busquen la orientación de personal experimentado antes de implementar una nueva estrategia comercial.

En el amor y las relaciones, este nuevo año, la Cabra dejará las relaciones tóxicas y lazos que la ataban al pasado, encontrará reconocimiento en comunidades que la quieran y aprecien sus talentos. Recibirá el apoyo total de sus familiares y amigos.

Encontrará alegría, formará una familia con su propia tribu de amigos, socios y benefactores que la alentarán en sus planes. Todo esto con una cuota de sabia inocencia.

Los nativos casados pueden encontrar algunos problemas graves. Hablando en general, este año tiene resultados mixtos para usted.

El Mono: 1968, 1980, 1992, 2004 y 2016

Los nativos registrados bajo el signo del zodíaco Mono permanecerán en el extremo receptor de los resultados ordinarios. Se le verá llevando una vida feliz y sencilla durante este tiempo acumulando una cantidad significativa de riqueza. Su vida profesional también seguirá siendo próspera. Sin embargo, es posible que siga enfrentando dificultades de vez en cuando, pero las pondrá fin con éxito debido a su arduo trabajo y buena voluntad.

Se le aconseja que mantenga listos sus documentos y la documentación necesaria para un posible viaje. Hay posibilidades de que le ocurran muchas dificultades durante ese tiempo. La salud permanecerá de manera positiva y se le proporcionará relajación de una enfermedad crónica.

En el amor y sus relaciones, el Mono tendrá que decidir cuáles son sus prioridades: la familia, el trabajo, la salud o el bienestar económico, porque se sentirá muy demandado en todos los aspectos, pero con ayuda del Buey se abocará más a la familia.

Este 2021 es tiempo de cuidar su salud, bajar de la palmera y acariciar a su amado, por lo que debe aceptar que necesita mucho amor.

El Gallo: 1969, 1981, 1993, 2005 y 2017

Según el Horóscopo Chino 2021, este año será espléndido para los nativos registrados bajo el signo del zodiaco Gallo. Podrá alcanzar grandes alturas de éxito en el frente profesional debido a su arduo trabajo y diligencia. Sus amigos y colegas también estarán encantados con usted y las cosas que logre.

Junto con esto, también puede obtener una promoción. Aumentarán los placeres domésticos. Los profesionales de negocios tendrán muchas oportunidades para obtener ganancias. Seguirá conociendo a muchas personas nuevas que abrirán el camino para nuevos hitos y ganancias.

En el amor y las relaciones, el Gallo se reinventará en la postpandemia de todas las crisis que le tocó enfrentar: matrimoniales y laborales. Se lo propondrá y lo conseguirá: encontrará una forma de generar su propio sustento y mejorará su vida familiar. Encontrará ayuda para deconstruir sus relaciones familiares disfuncionales y hallará la paz a los conflictos que arrastra desde niño.

En junio, los adolescentes gallos estarán muy enamoradizos, por ello se le recomienda elegir bien porque estas primeras experiencias en el amor para los nacidos en 2005 modelarán sus apegos futuros.

En general, se espera que el año del Buey de metal siga siendo espléndido para ti.

El Perro: 1970, 1982, 1994, 2006 y 2018

Se aconseja a los nativos registrados bajo el signo del zodíaco Perro que sigan sus estrategias para realizar diferentes tareas. De lo contrario, puede resultarle difícil cumplir con los plazos. Dado que se espera que este año siga siendo algo desfavorable, es posible que deba enfrentarse a muchos desafíos. Continúe con el arduo trabajo y, en última instancia, el éxito será suyo.

Los gastos se mantendrán en el lado más alto, por lo que debe concentrarse en ahorrar dinero desde el principio. Los altos funcionarios en el trabajo pueden permanecer descontentos con su trabajo, por lo que debe prestar mucha atención a su vida profesional y mejorarla.

En el amor y las relaciones, para el Perro, el mes de marzo aumentará su seducción y su carisma, tal vez incluso brilles en el escenario, pero no descuides tu salud. En cuanto al amor, debe evitar dejarse dominar por los celos.

Este 2021, para quienes tengan pareja estará pensado formar una familia, pero para los solteros está dispuestos a tener relaciones no vinculantes.

El Cerdo: 1971, 1983, 1995, 2007 y 2019

Los nativos registrados bajo el signo del zodíaco Chancho pueden llegar a aceptar resultados por debajo del promedio. Deberá ser extremadamente cuidadoso con respecto a su vida profesional. Las tensiones mentales aumentarán y es posible que se sienta frustrado. Los profesionales de negocios obtendrán una gran cantidad de beneficios.

También se recomienda sopesar sus opciones antes de realizar cualquier transacción. Puede cruzarse con algunas personas nuevas que lo ayudarán a estabilizar su condición económica más adelante en el futuro, pero no baje la guardia ante cualquier problema que pueda surgir más adelante.

En el amor y las relaciones, el Cerdo debe darse cuenta de que no es una temporada para soñar más allá del día a día; por lo que, si aprende a disfrutar del aquí y ahora, logrará ser feliz. Lo llama el matrimonio y la familia, será más compañero de sus hijos y de sus hermanos.

En este Año Nuevo deberán replantearse sus decisiones y fallas que les impiden encontrar el amor. Llegarán nuevos prospectos, pero es poco probable que surja un compromiso, ya que tendrás que enfrentar algunos obstáculos que aparecerán y esto perturbará el rumbo de tu vida amorosa.

