Horóscopo Chino 2021: ¿Cuándo empieza el nuevo año chino?

La celebración más significativa de China es el Año Nuevo Chino, también llamado “Año Nuevo Lunar” o “Festival de la Primavera”. A diferencia del calendario occidental, que está basado en el calendario solar, el calendario oriental chino se basa en un calendario lunisolar, es decir, la fecha indica tanto la fase de la luna, como de la época del año solar.

El calendario lunar chino es el más largo registro cronológico de la historia, que data de 2.637 A.C. cuando el primer ciclo del zodíaco se introdujo. Un ciclo completo que dura 60 años y se compone de cinco ciclos simples de 12 años cada uno. El ciclo 78 se inició en febrero de 1984 y finalizará en febrero de 2044.

La celebración del Año Nuevo Chino se inicia desde la víspera del Año Nuevo y tiene una duración de unos 15 días hasta la mitad del primer mes.

Este año 2021 comenzará desde el 12 de febrero y se extenderá hasta el 31 de enero del año 2022



La leyenda de los doce animales del zodiaco chino

Como se dijo anteriormente, el calendario chino está compuesto por ciclos de 12 años, cada uno de ellos representado por un animal. La leyenda que explica por qué se escogieron estos doce animales tiene sus orígenes en dos versiones: la leyenda del Buda y la leyenda del emperador Jade.

Leyenda del Buda

Cuenta la tradición que Buda fue a meditar en los últimos días de su vida a una selva para estar en contacto de la naturaleza, pero Mara, el Dios de la destrucción, intentó evitar que alcanzara la iluminación y destruyera el ego, así que Buda convocó a todos los animales frente a él antes de partir de la tierra, pero sólo doce animales vinieron a su despedida. Como recompensa nombró un año con el nombre de cada uno en el orden en que llegaron. Primero fue la Rata, a continuación, el Buey, el Perro, el Tigre, la Liebre, el Dragón, la Serpiente, el Caballo, la Cabra, el Mono, el Gallo, y el Jabalí. Así, surgieron los doce signos animales de hoy (horóscopo chino), cuyo animal que gobierna el año de nacimiento ejerce gran influencia en la vida de cada persona.

Leyenda del emperador Jade

Esta leyenda narra como este emperador convocó a una carrera de animales para decidir cuáles entrarían en el zodíaco. Los animales debían cruzar el río y se les otorgaría un año según su orden de llegada.

Para ese tiempo, la rata y el gato eran muy buenos amigos. Muy inteligentes, pero los peores nadadores del reino animal. Así que la mejor forma y más rápida para cruzar el río era con la ayuda del búfalo, quien los llevaría sobre su espalda. El búfalo, animal noble y bondadoso, estuvo de acuerdo en cargarlos a través del río. Sin embargo, al haber un premio de por medio, la rata decidió que para ganar debía hacer algo y, entonces, lanzó al gato al agua: desde entonces el gato se convirtió en enemigo natural del ratón y del agua.

Efectivamente la rata cruzo el río, llegando en el primer lugar de la carrera y reclamó su premio como el primer signo zodiacal, seguidamente en segundo puesto llego el fuerte búfalo, que fue nombrado segundo animal del zodíaco.

Tras el búfalo apareció jadeante el tigre, que luego de luchar contra las fuertes corrientes del río, gracias a su fuerza le permitieron llegar de tercero.

El cuarto puesto del zodíaco fue para el conejo, quien gracias a su capacidad para saltar pudo brincar de una orilla a otra, aunque también explicó al emperador que hubiera caído al río de no haber sido por un pedazo de tronco que flotaba en el agua.

Posteriormente apareció volando el dragón, que contó al emperador que no pudo llegar primero porque debió detenerse para crear lluvia, con el fin de ayudar a la gente y a las criaturas de la tierra, y que, además, en la recta final había encontrado un conejo aferrado a un tronco, a quien había ayudado dándole un empujón hasta llevarlo a la orilla. El emperador, sorprendido por su amabilidad, le otorgó el quinto lugar del zodíaco.

Poco después, al son del galope llegó el caballo, quien explicó que una serpiente lo había asustado haciéndolo caer, y, por tanto, la serpiente le había ganado llegando de sexta, mientras que él se conformaba con el séptimo lugar. A poca distancia se encontraban la cabra, el mono y el gallo, que se acercaban a la orilla del río.

Las tres criaturas se ayudaron entre sí para cruzarlo: el gallo construyó una balsa de madera para los tres, mientras que la cabra y el mono despejaron la maleza y así, remando remando, consiguieron llegar hasta la orilla de enfrente. El emperador, muy complacido por el trabajo en equipo de los animales, nombró a la cabra, octavo animal, mientras que al mono y al gallo les otorgó los puestos noveno y décimo, respectivamente.

Aunque el perro, que fuera el mejor nadador de todos, debiera haber ocupado uno de los mejores puestos, explicó que se retrasó porque al ver el agua fresca no pudo resistirse a un relajante baño después de la larga carrera. Así que le fue asignado el puesto número once.

Por último, justo cuando el emperador iba a dar por cerrada la carrera escuchó el gruñido del cerdo que había comenzado la carrera estando muy hambriento, por lo que al poco de empezar se dio un banquete y se echó una siesta. Cuando despertó, continuó con la carrera y llegó justo para ser nombrado el animal número doce del zodíaco.

De infortunio para el gato, llegó demasiado tarde, ocupando el lugar número 13 y no pudiendo ganar ningún puesto en el calendario, por lo que su odio hacia las ratas los convirtió para siempre en su más encarnizado enemigo.

Celebraciones Año Nuevo Chino

Dentro de las tradiciones de los chinos están:

• Limpiar por completo la casa con el objetivo de deshacerse de la mala suerte acumulada desde el año anterior. Posteriormente, después de la llegada de la Año Nuevo, no se puede barrer durante los primeros días, de esa forma toda la buena suerte que se obtuvo no será expulsada hacia el exterior del hogar.

• Decorar con banderas y emblemas rojos con la frase “buena fortuna para el año nuevo” suelen predominar en cada casa y rincón de China. Suelen colocarse en la entrada principal de la casa y deben de ser rojos, ya que es el color de la buena suerte, lo que simboliza la vitalidad de la vida y la felicidad.

• Los sobres rojos son una tradición que compete solo a los niños, quienes reciben estos sobres de sus familiares con dinero en su interior. En lugar de regalos, se les entrega estos sobres rojos llamados “Hong Pao” con letras doradas, mensajes de prosperidad y/o símbolos tradicionales de buena fortuna.

• Petardos y fuegos artificiales no paran día y noche, son parte fundamental de estas fiestas. Una de las características es que al encender petardos se despertará al dragón y con ello vendrán las lluvias de primavera, lo que atraerá la abundancia en las cosechas. Otra razón de su uso es que al encenderlo en medio de la danza del León y del Dragón (en los desfiles) o al frente de la entrada principal de la casa, con los ruidos fuertes y molestos se tenderán a espantar a los malos espíritus y la mala suerte para que se alejen y nunca más vuelvan.

Los signos del zodiaco chino

Horóscopo chino RATA – Años: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

Horóscopo chino BUFALO – Años: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

Horóscopo chino TIGRE – Años: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

Horóscopo chino CONEJO – Años: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2023.

Horóscopo chino DRAGÓN – Años: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

Horóscopo chino SERPIENTE – Años: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

Horóscopo chino CABALLO – Años: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

Horóscopo chino CABRA – Años: 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

Horóscopo chino MONO – Años: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

Horóscopo chino GALLO – Años: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

Horóscopo chino PERRO – Años: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

Horóscopo chino CERDO – Años: 1911, 1923, 1935, 1947, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

