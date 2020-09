Murió Oh In Hye a los 36 años: ¿de que murió la actriz coreana?

El cine surcoreano lamenta la muerte de una de sus mejores actrices. A los 36 años murió Oh In Hye tras haber sufrido un paro cardíaco. La policía de Seúl investiga las causas del desvanecimiento que le produjo la muerte. No tenía antecedentes médicos que indicaran ese fatal desenlace.

De acuerdo a la prensa surcoreana, la actriz fue hallada inconsciente en su domicilio en la tarde del domingo. Así la encontró una de sus mejores amigas, quien rápidamente telefoneó por una ambulancia. Los médicos que llegaron a su apartamento le practicaron ejercicios de reanimación.

Oh In Hye ingresó al hospital con signos vitales. Las maniobras de RCP le habían restituido el pulso. A tal punto que la amiga que la había encontrado en ese estado llegó a pensar que solo se trataba de una crisis pasajera. “Esperaba que pudiera recuperarse de esta crisis, pero al final nunca pudo recobrar la conciencia”, le contó al sitio de noticias Dispatch.

Desafortunadamente, la joven fue declarada muerte en la noche del domingo. Su cuerpo quedó en la morgue del Inha University Hospital. El director del centro funerario de dicho centro médico coordinó con la familia de la difunta para que las exequias se realicen en este lugar.

¿Quién era Oh In Hye?

La actriz Oh In Hye, fallecida este domingo en Corea del Sur, debutó en cine en el año 2011. Había participado de un buen número de películas rodadas en su país. Entre su filmografía se cuentan los films Red Vacance Black Wedding, Marrying the mafia 5 y Wish taxi.

Su última participación en cine había sido en 2014. En aquel año se lució en el thriller The Plan. Esa película tuvo como protagonista al prestigioso actor asiático Jung Jae Young.

También había incursionado en ficciones televisivas. Fue una de las actrices de la serie Return Home de KBS, que estuvo en pantalla tan solo durante una temporada.

La actriz no quería seguir esperando que la llamaran para actuar en grandes producciones. Angustiada por la falta de trabajo, decidió abrir su propio canal de Youtube. En dicho canal publicada contenido tipo VLOG. Además daba consejos de moda y maquillajes a sus seguidores.

Su último video fue subido el viernes. Es decir, dos días antes de su repentina muerte. En esa publicación final le comentaba a su audiencia acerca de los cuidados que aplicaba para su piel. Muchos de sus seguidores le dan el pésame en los comentarios del video.

Leer más: Alarma mundial por la advertencia de la OMS: ¿cuándo estará lista la vacuna contra el coronavirus?



Sigue a AhoraMismo en Instagram