Murió Stevie Lee a los 54 años: ¿de que murió la estrella de Jackass?

El mundo del espectáculo estadounidense está de luto: a los 54 años murió el reconocido actor Stevie Lee. Fue durante algunos años uno de los protagonistas de “Jackass”, la emblemática serie de humor y bromas pesadas que causó furor durante la década del 90 y principios de los 2000. Tenía 54 años, la noticia fue confirmada por su hermano.

Stevie se hacía llamar “Puppet The Psycho Dawrf” (‘Marioneta, el enano psicópata’), tal era su nombre artístico, el apodo con el que se ganó el cariño de los cientos de miles de fanáticos de “Jackass”.

Sus últimos trabajos habían estado vinculados al mundo de la serie. Había registrado apariciones en algunos capítulos de “American Horror Story”, la producción de Fox que a lo largo de nueve exitosas temporadas conquistó espectadores de todas partes del mundo. También había tenido participación en Oz: The Great and Powerful, película dirigida por Sam Raimi y estrenada en 2013.

La causa de la muerte aún es un misterio. Investigan si el actor sufría coronavirus, aunque esto se trata de una versión periodística. En ningún momento la familia mencionó la posibilidad de que el Covid-19 haya sido la causa del fallecimiento. En la mañana del miércoles, el cuerpo de Lee fue encontrado sin vida en su domicilio. Eso es todo lo que sabe por el momento.

Pese a formar parte del mundo del cine, el actor no atravesaba una buena situación económica. A tal punto que su familia debe recurrir a pedirle dinero a sus admiradores para poder costear el funeral del difunto.

It is with great sadness that we learn of the passing of Stevie Lee, better known as "Puppet The Psycho Dwarf" in the early days of TNA. We send our deepest condolences to his friends and family. pic.twitter.com/tdVdCFkNCJ

— IMPACT (@IMPACTWRESTLING) September 10, 2020