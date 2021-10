Yelus Ballestas en Nuestra Belleza Latina 2021: Mira sus mejores momentos

Yelus Ballestas le puso el sabor sensual a las audiciones de Nuestra Belleza Latina 2021. La venezolana de 34 años de edad es una bailarina profesional que conquistó a los jueces – Adal Ramones, Jomari Goyso, Giselle Blondet y Daniella Álvarez – durante las audiciones. Ella llegó de rojo y negro en la audición bailó al ritmo del tema musical “Fever” de la recordada cantante estadounidense Peggy Lee.

Yelus vivió grandes momentos en las cinco galas de Nuestra Belleza Latina.

En el reto de la cuarta gala, Yelus besó apasionadamente al actor Pedro Moreno. Durante el último capítulo de la telenovela ficticia “La Despeinada”, Yelus Ballestas interpretó a María Yelus, una sensual psicóloga que recurrió a sus atributos físicos para seducir a Juan Ernesto (Pedro Moreno), quien tenía dificultades para encontrar a la mujer idónea para contraer matrimonio.

Cabe mencionar que “La Despeinada” fue una parodia de Nuestra Belleza Latina que estaba inspirada en la telenovela “La Desalmada”, proyecto estelar de Univision que es protagonizado por los actores José Ron y Livia Brito.

Tampoco podemos olvidar el reto de resistencia física. En medio de este reto de resistencia física, Yelus optó por llamar “Geneso” a Genesis Suero, esto para hacer referencia a su tono de voz gruesa.

Tras darse a conocer las fuertes imágenes, Yelus se disculpó con su compañera de origen dominicano. “Me parece muy mal lo que yo hice, pero no sé si ven mi risa allí, esa no es una risa de maldad. Está muy mal lo que te dije, te pedí disculpas y me dijiste que no importaba, que a eso no le habías parado; pero me parece peor que esperes que lleguen las cámaras para hacer eso”, afirmó Yelus Ballestas para hacer referencia al supuesto drama que armó Génesis frente a las cámaras del reality show. Yelus agregó: “De todas maneras, te vuelvo a pedir disculpas. No vuelve a pasar, ni contigo ni con nadie. Solo las personas que me conocen saben que puedo hacer ese tipo de bromas con las personas”.

A parte del drama y retos, Yelus se fue con una buena experiencia de “haber conocido a mujeres maravillosas”. Yelus se despidió del show pero antes grabó un emotivo video de despedida en el que dijo que de todas las chicas, Génesis y Claudiv siempre la hicieron reír”. “Les quiero dejar un mensaje a todas: Sigan fuertes, son mujeres maravillosas y con historias espectaculares, logren todo lo que quieran. Gracias por todo, gracias por ser tan lindas conmigo”, finalizó.