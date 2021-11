El video de las 4 finalistas de NBL que demuestra quién merece ganar: [Mira]

El reloj va a acelerando su paso, y en solo un par de días será coronada la próxima Nuestra Belleza Latina, dentro del grupo de las cuatro finalistas que tras semanas de retos, pruebas, alegrías, temores, peleas y sobretodo muchas ganas de brillar, este fin de semana conocerán a quien favorecerán los jueces, el público y la suerte.

Y aunque en casa cada televidente tiene a su favorita consentida y cada quien está cruzando los dedos para que su concursante se alce con la victoria, Sirey Morán, Génesis Suero, Fabién de la Concepción y Lupita Valero, cada quien a su manera y con su propio estilo, han demostrado que tienen todo para ganar.

Cada una de las cuatro finalistas grabó un video, en el que hablan sobre lo que ha significado para ellas llegar hasta la gala final, y donde revelan por qué consideran que pueden ganar.

A continuación te presentamos el video de cada una de las finalistas, donde las cuatro concursantes responden con mucha honestidad, dejando aflorar sus personalidades, algo que sin duda puede arrojar pistas sobre quién merece convertirse en la sucesora de Migbelis Castellanos.

Aunque todavía no se ha tomado una decisión, la forma como se desenvuelven estas chicas y la autenticidad con las que se muestran, al igual que sus historias de vida, muy seguramente determinarán quién será la ganadora.

Escúchalas, míralas, analízalas y dinos quien crees que saldrá

Génesis Suero:

“Vine a Nuestra Belleza Latina a luchar por mis sueños. Dios me dio esto, porque yo lo di todo por mi mamá (…) Llegar a la final de Nuestra Belleza Latina para mí significa mucho, porque creo que puedo ser la voz de la mujer dominicana, la voz de la mujer latina que viene a este país, que empieza desde abajo, pero que va subiendo la escalera, y puede cumplir sus sueños”.

Fabién de la Concepción

“Siempre me propuse desde un principio no intentar vender algo que no soy, y siempre he sido honesta con el público, porque he sido público. He dicho que voten por la que ustedes quieren ver en la televisión. Y aquí está la misma Fabién del día 1; un poquito más maquillada, mejorcita peinada, mejorcita sentada, pero la misma… gane o no, esto para mí es ya una corona”, aseguró la bella cubana.

“Mi paso por Nuestra Belleza Latina ha sido de verdad como el cuento de la Cenicienta. Yo comencé sin tener experiencia en absolutamente nada. No sé si los jueces lo han notado, pero yo siento que he crecido como persona, que he crecido como profesional, y que en este mundo (del entretenimiento), tal vez pueda crecer y sostener una carrera”, agregó.

Sirey Morán

“(Nuestra Belleza Latina) me han retado a un punto de creer más en mí, y ahora entiendo por qué el 360 (concepto del programa belleza 360)… Quiero tener la oportunidad de darle esa corona a los hondureños… cuando un hondureño triunfa, triunfa el país, y creo que Sirey Morán después de Nuestra Belleza Latina es una mujer que… ahora no hay una traba que la detenga. Yo quiero ganar esta corona, porque yo misma me arrebaté muchas oportunidades y esta que tengo acá en frente, me ha costado tanto, que no la quiero dejar ir”.

Lupita Valero

“Estoy feliz porque estoy en la final de Nuestra Belleza Latina, porque una mujer como yo puede venir a representar. Yo sé que la gente en mi pueblo se va a sentir feliz de que yo haya llegado hasta acá”, dijo la mexicana.

“Nuestra Belleza Latina es esta plataforma que, en realidad, sí se apodera de las mujeres, que te da este espacio para creértela a ti, para decirte: ‘Lupita, yo te estoy viendo, eres magnifica y brillosa’. Ahora quiero ser yo un espejo, y quiero que veas ese brillo en ti. Esa es Nuestra Belleza Latina”