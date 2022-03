[Video para reírse]: ¿Alejandra Espinoza ebria?: ¿Quién es Javier, el que la “acusa”?

Si hay una razón por la que Alejandra Espinoza se ha robado el corazón de los televidentes, y se ha mantenido como la reina consentida de las ex de Nuestra Belleza Latina por más de 15 años, es su personalidad arrolladora y esa capacidad que tiene para burlarse de ella misma.

Y esta vez, en una salida que le ha robado carcajadas a sus más de 3 millones de seguidores en Instagram, la exreina mexicana compartió un video de TikTok en el que luce bastante ebria, presuntamente en una terapia de pareja, acompañada por su esposo, quien en el clip se llama Javier.

En el video, que en solo unos días ha sido visto por casi 40,000 personas, Alejandra muestra sud dotes para la comedia, haciéndose luciendo bastante pasada por los efectos del alcohol, mientras pelea con su “marido”, quien le da quejas sobre ella a la doctora que presuntamente los está atendiendo.

“Este Javier siempre ridiculitizándome por 2 copitas diarias 🙄”, fue el comentario con el que la presentadora de Univisión compartió el gracioso material, donde trata de defender su sobriedad.

“Él dice que soy alcohólica, porque tomo dos copas de vino tinto al día”, se oye decir a Alejandra con el montaje de voz de TikTok, a lo que Javier agrega: “es una botella al día”.

Y es ahí donde viene el momento para carcajearse más, pues Alejandra trata de contradecir a Javier, y se traba al hablar.

“No es cierto, no es cierto, Javier, Javier, no me ridi…. ridiculizando delante de la gente, esto es indigno”, comenta Alejandra, muy metida en personaje.

Como era de esperarse, los comentarios entre los fans de la exreina de belleza no tardaron en aparecer, y la mayoría respondió con emoticones de carcajadas, entre ellos la cuenta oficial del programa El Gordo y la Flaca.

“Te amo ❤️❤️❤️”, “😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂”, “😂😂😂😂😂😂😂😂 que risa”, “🤣🤣🤣🤣 es indigno y muy PeGriLosooooooo!!”, fueron algunas de las reacciones que generó el divertido clip en Instagram. “😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂”, “Ay es que eres lo más ❤️❤️❤️”, “😂😂😂😂😂👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 El mejor que he visto!!!”, “me morí de la risa”.

Hace unos meses Alejandra también causó furor en redes con un gracioso video de TikTok, en el que aparecía con los labios repletos de colágeno y el rostro muy transformado por presuntas cirugías, asegurando que no se había hecho nada, sino que se veía así, producto de tomer mucha agua y usar bloqueador solar.

La ex Nuestra Belleza Latina actualmente se encuentra en México, grabando la telenovela Corazón Guerrero, que protagoniza, y esta semana hizo una confesión sobre el drama que vivió el primer día, que puedes ver AQUÍ.