A Alejandra Espinoza ‘casi le da un ataque’ grabando telenovela: ¿Qué pasó?

Alejandra Espinoza está disfrutando de su faceta como actriz con las grabaciones de la telenovela Corazón Guerrero, que se está rodando en México, y aunque la ha pasado de maravilla, la exreina de belleza confesó que el primer día de rodaje para ella fue todo un dolor de cabeza, que la dejó llena de nerviosismo.

La ganadora de la primera temporada de Nuestra Belleza Latina habló con People en español, y allí detalló que cuando llegó a filmar las primeras escenas del melodrama, donde comparte créditos con figuras como Gonzalo García Vivanco, Gaby Spanic y Altair Jarabo, ‘casi le da un ataque’ al ver que no se había preparado como era necesario para el estilo de grabación de esa telenovela.

Alejandra narró que por instrucción de su preparador, ella no se aprendió sus textos al pie de la letra, pues supuestamente iba a usar apuntador, y al final resultó que el rodaje era de memoria.

“Pues yo llego en el primer día de trabajo sin saberme las líneas, entonces me las tuve que aprender al momento, estaba más nerviosa que nunca, la pierna no me dejaba [de temblar]”, confesó la animadora y actriz.





“Yo había trabajado en otras producciones de memoria y me habían dicho ‘no, aquí tienes que usar apuntador’, estuve practicando con un coach que contraté en Miami.

Entonces cuando llego ahí, mi coach me dijo: ‘No te memorices las líneas porque si te las memorizas y después te las están diciendo por el apuntador, no vas a fluir’, entonces, dije ¡ah, bueno! Pues no me las voy a memorizar, voy a saber la idea, voy a entender perfectamente el texto”, dijo la mexicana.

Con la gracia que ella tiene por naturaleza, pero reviviendo el nerviosismo que esa situación le produjo, la exreina de belleza contó como le cayó el balde de agua fría cuando su coprotagonista le contó que no habríá apuntador.

“Llegamos al primer día de grabación, el primero, el más horrible de todos, porque es donde más nervios tienes. Llego yo y es como que (me dicen) ‘¡ah no!, vamos de memoria’. Me dice Gonzalo, que es mi compañero, y yo (me quedé como) ‘¡nooo!’, y me dice ‘¡sí, sí, vamos de memoria’, y yo ¿cómo que vamos de memoria?”, comentó la presentadora de Univisión.

La esposa del coreógrafo Anibal Marrero mencionó que quedó en tal estado de shock y malestar, que incluso cuando su compañero de grabación le ofreció algo de comer, ni siquiera pudo recibirle nada.

“Fue horrible!, y luego [Gonzalo] se estaba comiendo un tamal de fresa y me dice ‘¿quieres?’, y yo ‘¿cómo voy a querer ahorita?’ ¡Tenía el estómago aquí (en la garganta) Fue horrible”, recordó la mamá de Mateo. “Fue una full novatada. Ése primer día fue horrible, pero los demás ya fueron fluyendo, ya llevamos cinco semanas de trabajo y la verdad es que estoy muy contenta”, agregó la joven, dejando ver que aprendida la lección ya sabe cómo debe prepararse para cada grabación.

La telenovela se estrenará el próximo 28 de marzo en México.